Miercuri, 4 Decembrie 2024 (15:14:47)

Echipa de volei masculin a României a obținut calificarea la Campionatul Mondial de seniori după o pauză de 43 de ani, având trei suceveni în componență, este vorba de Alexandru Rață, Adrian Aciobăniței și Ștefan Lupu.

La campionatul Mondial care se va desfășura în Filipine, în toamna anului viitor, România va întâlni în faza grupelor reprezentativele Polonia (13 septembrie), Olanda (15 septembrie) și Qatar (17 septembrie).

Alexandru Rață a revenit în această vară la Arcada Galați, după un periplu în străinătate la Tectum Achel (Belgia) și Zenit Sankt Petersburg (Rusia). Voleibalistul în vârstă de 24 de ani are în palmares trei titluri de campion și o Cupă a României cu echipa gălățeană. A fost format la echipa LPS – CSS Suceava de antrenorul Tudor Orășanu, cu care a colaborat ulterior și la seniori, la echipa Clubului Sportiv Municipal.

Adrian Aciobăniței, în vârstă de 27 de ani, evoluează în prezent în Polonia, unul dintre cele mai puternice campionate din Europa, pentru formația SKRA Belchatow. În cariera sa, Aciobăniței a mai evoluat în România, la Tomis Constanța, apoi a jucat în Germania, la VfB Friedrichshafen și Volleys Rhein-Main, după care a trecut în Franța, la AS Cannes și Chaumont Volley. Aciobăniței are în CV un titlu de campion al Franței în 2021, cu Cannes, Cupa și Supercupa Franței cu Chaumont, dar și Cupa și Supercupa Germaniei, în tricoul celor de la VfB Friedrichshafen. Primii patru ani ai junioratului i-a petrecut la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane”, sub îndrumarea profesorului Ionel Ciocan.

În vârstă de 30 de ani, Ștefan Lupu a cucerit în 2023 Cupa României cu echipa SCM Craiova, iar în 2024 a devenit campion al României cu formația Corona Brașov. El a fost format la CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni de același Ionel Ciocan.