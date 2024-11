Miercuri, 20 Noiembrie 2024 (14:02:18)

Artiștii plastici Dumitru Bostan, Mihail Gavril, Niculai Moroșan și Mihail Voicu, „cei patru mușchetari ai artelor frumoase românești contemporane”, au aniversat, luni, 18 noiembrie 2024, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava, în prezența unui public numeros, 15 ani de activitate (2009-2024) printr-o expoziție deosebită.

Cu acest prilej, artiștii („Grupul 4+”) au lansat și un album de artă. Cei patru absolvenţi ai secţiei de grafică a Liceului de Artă „Octav Băncilă” Iași, promoția 1981 (Dumitru Bostan, Mihail Gavril, Niculai Moroșan și Mihail Voicu), au constituit, în anul 2009, „Grupul 4+”, când au organizat prima expoziție, în formula inițială 4+1, la Galeria Cupola din Iași. Activitatea lor artistică a continuat apoi cu expoziții în mai multe galerii de artă din toată țară.

Expoziția (pictură, grafică, sculptură) de la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava conține, pe lângă lucrările semnate de grupul celor 4 artiști, și câteva tablouri semnate de pictorul Liviu Suhar și o lucrare realizată de sculptorul Ion Mândrescu.

· „Ceea ce îi reunește este faptul rar și prețios al prieteniei dezinteresate”

Vernisajul expoziției de la Suceava a fost deschis de artistulplastic Camelia Sadovei, președinta Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR), care a definit evenimentul cultural ca fiind unul absolut inedit, pentru că „aici sărbătorim o prietenie de o viață și o inițiativă artistică validată de 15 ani”.

Invitat la vernisaj, criticul de artă prof. dr. Iulian Bucur, venit de la Bacău, a felicitat în primul rând publicul numeros, care a ales ca într-o seară frumoasă de noiembrie să participe la un eveniment cultural deosebit, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava – „o emisferă a simțământului, a sentimentului”.

„Toți cei patru artiști au spus o poveste completă, o poveste care are un început, un miez, dar are un sfârșit fără sfârșit. Patru poate descrie o lume întreagă, toate cele patru materii alcătuitoare, toate cele patru orizonturi, toate cele patru firi. Pe Dumitru Bostan, Mihail Gavril, Niculai Moroșan și Mihail Voicu, ajunși la deplinătatea maturității artistice, nu-i adună vreo estetică, vreo opțiune pentru un limbaj plastic comun, ceea ce îi reunește este faptul rar și prețios al prieteniei dezinteresate”, a spus prof. dr. Iulian Bucur.

El a vorbit, pe rând, despre fiecare dintre cei patru artiști expozanți, dar și despre invitații de onoare: pictorul Liviu Suhar, care nu a putut să ajungă la vernisaj, dar a trimis câteva lucrări ce pot fi admirate în expoziție, și sculptorul Ion Mândrescu, care a fost prezent la vernisaj și expus o lucrare deosebită.

· Emoția destăinuirii

Din prezentarea făcută de criticul de artă Iulian Bucur, publicul a reținut că artistul Dumitru Bostan vine de la Piatra Neamț și oferă „o imagine a orașului său, o imagine pe care o vede un restaurator, pentru că pe lângă faptul că este un pictor mare, Dumitru Bostan este restaurator. (...) El se dedică total picturalității”.

Pictorul Mihail Gavril, din Fălticeni, „cel care vorbește zilnic cu îngerii (...), „cunoaște erminiile și limba lor în literă și duh. Și pictura lui, în mod necesar, acolo își găsește proximitatea. Este o proximitate deloc apăsătoare, deloc intruzivă, deloc sufocantă. Pentru că din estetica pictorului născut la Fălticeni nu lipsesc termeni precum etericul, sau străveziul, sau imponderabilul”, a spus criticul de artă Iulian Bucur.

În opinia criticului de artă, „emoția destăinuirii o arată subiectele și subiecții pânzelor bucovineanului Niculai Moroșan”, artistul fiind cel care nu uită nicio clipă bucuriile acestei lumi, revenind cu stăruință asupra unei teme din această categorie, „fizionomia frumosului feminin”.

Pictorul Niculai Moroșan „nu uită de eternul feminin ce ne înalță spre cer, (...), „nu ocolește dimensiunea sapiențială a picturii, citatul – parabolă, din naturile strălucitoare cu pești și pâine, de exemplu” (...), „toate aceste bucurii, atât de omenești și atât de necesare, sunt povestite în tablourile semnate de Niculai Moroșan”.

Am aflat de la prof. dr. Iulian Bucur și povestea graficianului Mihail Voicu, care vine de la Pașcani și este „prietenul semnelor”, lucrările artistului fiind „sisteme de semne”. „Nu este ușor să fii prietenul semnelor, semnele unor lumi distopice, lumi aflate la încheierea evoluțiilor lor. Neliniștile, tulburările și anxietățile acestora sunt simțite, imaginate și înfățișate de artist. Le dă chip, cu sinceritate aproape cinică, artistul - parte activă și responsabilă a corpusului social, partea lui cea mai sensibilă”, a fost mesajul criticului de artă.

Pictorul Liviu Suhar, născut la Iacobeni, a expus câteva lucrări în expoziția organizată la Suceava de „Grupul 4+”, „lucrări care vorbesc despre acea graniță subțire dintre real și ireal. Urmărind o lucrare semnată de Liviu Suhar, simți în același timp și visul și veghea, și realitatea de pământ și visul de duh”, după cum a apreciat Iulian Bucur.

Sculptorul Ion Mândrescu, invitat de onoare în expoziție, a venit cu o strălucitoare lucrare, după cum a afirmat Iulian Bucur, „lucrare care se ridică spre cer, pentru că are și textura necesară, pentru că are și ideea și substanța necesară să se ridice, împreună cu noi, spre cer. Pentru că asta face mereu sculptura lui Ion Mândrescu, povestește despre oameni, și despre timpul lor, și despre spațiul lor”.

· Cum se construiește istoria artelor românești

Artiștii Dumitru Bostan, Mihail Gavril, Niculai Moroșan și Mihail Voicu au fost numiți de scriitorul Grigore Ilisei „cei patru mușchetari ai artelor frumoase românești contemporane”.

„Fără îndoială că afinitățile colegiale au fost cele care i-au determinat să purceadă la construirea grupării lor artistice”, susține Grigore Ilisei, care a mai adăugat, la vernisaj, că cei patru artiști au dat și un examen al anduranței, al rezistenței în timp, și, în felul acesta, s-au înscris într-o tradiție istorică ca niște mușchetari veritabili ai artelor frumoase românești și nu numai românești. „Ei au fost preocupați, mai degrabă, să dea exprimare, dincolo de solidaritatea de generație, poeticii lor, proiectând imaginea de creatori în curgerea timpului prin dobândirea eului propriu, acea pecete definitorie”, a adăugat scriitorul Grigore Ilisei.

Cei patru artiști au invitat, de fiecare dată, la expozițiile lor, și foști profesori, dar și alți artiști valoroși. Continuând această frumoasă tradiție, a spus Grigore Ilisei, expoziția are și o noimă: „ea se înscrie ca o reverență pentru cei dinainte, dar, în același timp, vrea să mărturisească o continuitate, o succesiune a generațiilor, pentru că, până la urmă, din aglutinarea aceasta iese istoria artelor românești”. „Cei patru mușchetari ai artelor frumoase românești contemporane”, a adăugat Grigore Ilisei, „n-au dansat numai o vară. S-au încrustat 15 ani de partitură expozițională comună. Să aibă puterea să-i înmulțească, arătându-ne an de an parte din bogata lor recoltă și în aceste concerte ale bijuteriilor camerale”.

· „Grupul 4+” a lansat un album de artă la Suceava

„Grupul 4+” (Dumitru Bostan, Mihail Gavril, Niculai Moroșan și Mihail Voicu) a lansat la Suceava și un album de artă, „o carte frumoasă, care oglindește în mod evident și necesar această expoziție”. Coperta albumului este realizată de Niculai Moroșan. Textele din album sunt semnate de Emil Nicolae, Grigore Ilisei, Liviu Suhar și Iulian Bucur. Fotografii publicate în album sunt din arhivele artiștilor Dumitru Bostan Jr., Mihail Gavril, Niculai Moroșan, Mihail Voicu. Coordonator catalog: Niculai Moroșan, DTP: Dragoș Csukat, Tipărit la Tipo-Lidana Suceava. Pictorul Niculai Moroșan a mulțumit tuturor celor prezenți la vernisaj, colegilor alături de care a expus, invitaților de onoare. „Expoziția și albumul de artă au necesitat mult timp de pregătire. Le mulțumesc tuturor oamenilor care ni s-au alăturat, sponsorilor, oamenilor care ne-au ajutat și financiar, care vor să rămână anonimi, dar fără de care nu puteam să scoatem acest album, la un preț rezonabil, de 40 de lei”, a completat Niculai Moroșan, care a anunțat iubitorii de artă suceveni și nu numai că toate lucrările expuse la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava sunt de vânzare.

· Diplome de excelență oferite artiștilor expozanți

Artista Lucia Pușcașu, președinta Asociației „Artă și Umanitate” (asociație care a împlinit 16 ani de activitate), le-a oferit artiștilor sărbătoriți Diplome de excelență: „Premiul pentru pictură –Mihail Gavril”, „Premiul pentru sculptură - Ion Mândrescu”, „Premiul pentru grafică – Mihail Voicu”, „Premiul pentru pictură – Dumitru Bostan”, „Premiul pentru pictură - Niculai Moroșan”, diplome însoțite de un mic dar, o sticlă de vin, „petru că orice succes, orice lucru ca să dureze trebuie udat cu un pahar de vin”.

18 noiembrie este șiziua de naștere a artistului Niculai Moroșan, așa că toți cei prezenți la vernisaj i-au cântat „La mulți ani!” și au ciocnit un pahar de vin cu sărbătoritul. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filialele Piatra Neamț, Iași, București și Suceava.