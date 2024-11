Miercuri, 20 Noiembrie 2024 (14:32:02)

Acuzații revoltătoare la adresa unei educatoare dintr-un centru educațional privat din municipiul Suceava, aceasta fiind învinuită de un părinte că ar fi țipat și lovit un copil de doi ani și jumătate.

Incidentul s-ar fi petrecut marți, 19 noiembrie, la finalul programului mama preșcolarului observând că acesta are mai multe vânătăi, zgârieturi și cucuie la nivelul capului și al feței.

De asemenea, părintele povestește că băiețelul era speriat, plângea și era foarte afectat de evenimentele de peste zi.

Mama băiatului a scos un certificat medico-legal care atestă ”echimoze” și „excoriații”, fiind hotărâtă să ceară sprijinul poliției și al unui avocat în acest caz.

A doua zi de la incident, părintele preșcolarului ne-a contactat și ne-a povestit următoarele: „Eu am doi copii, ambii frecventând Centrul Bambino din luna octombrie. Începutul a fost foarte bun, copiii erau entuziasmați de această grădiniță, așteptau cu nerăbdare să intre. De ceva timp, am observat că băiețelul de 2 ani și jumătate, din grupa mică, refuză să mai meargă la grădiniță, plânge necontrolat când ajunge. Totul a culminat marți după masă când l-am luat pe băiat de la grădiniță lovit, speriat, cu vânătăi pe față și capul plin de cucuie. Mi-a fost pus în brațe și educatoarea mi-a spus <Ia-ți-l acasă, că am căzut cu el de pe scări>. Asta a fost prima variantă. Eu am început cu telefoanele, cu insistențele să aflu care a fost adevărul. Următoarea variantă care mi s-a zis a fost că băiatul a căzut singur de pe scări, ca ulterior să mi se spună că a fost lovit de ceilalți copii de la grupă, în joaca lor. Deci trei versiuni. Sunt niște imagini de la grupă unde copiii se ciondănesc, dar băiețelul este îmbrâncit, nu lovit de ceilalți micuți, nu justifică vânătăile de la cap și față. Am acces la camere, însă fără sunet și acestea nu acoperă toate unghiurile. Eu credeam foarte mult în această educatoare, dar ulterior mi-au confirmat alte persoane că vorbește foarte urât cu copiii, țipă la ei etc. (...)”.

· Bani în plic pentru o blană din Turcia

Mama care aduce învinuirile menționate a postat o serie de conversații pe care le-a avut cu educatoarea pe parcursul mai multor zile, când apele erau liniștite. Pe acestea le-ar fi legat chiar o prietenie, părintele menționând că inițial o aprecia pe educatoare și îi era recunoscătoare pentru activitatea de la centru.

Lăsând la o parte scriitura care abundă de greșeli, printre altele, educatoarea îi comunică mămicii că se apropie ziua ei și că merge în Turcia, de unde ar dori să-și achiziționeze o blană.

Cele două s-au pus de acord să anunțe pe grupul părinților o „chetă”, banii strânși urmând să acopere jumătate din costul blănii. Cealaltă jumătate urma să fie suportată de angajata centrului educațional.

Din discuțiile postate mai apar multe referiri nu tocmai măgulitoare la celelalte mame, multe bârfe și clevetiri la adresa părinților și copiilor din centru.

Cu privire la acest cadou, educatoarea lămurește că mama ar fi fost cea care a insistat pentru oferirea unui cadou.

· Centrul educațional neagă acuzațiile și spune că mama nu a fost deschisă la dialog

Pus în fața acestor acuzații, centrul a menționat că a pus la dispoziția mămicii toate materialele video de pe camerele de filmat la care au acces toți părinții și care arată „clar” că băiețelul a fost lovit de doi colegi.

„Cu toate acestea, mama copilului a refuzat să le vizioneze și a ales să susțină în mod fals că acesta a fost lovit de educatoare, răspândind acuzații în mediul public și refuzând orice formă de dialog constructiv. Materialele video confirmă că situația descrisă de către mamă nu reflectă realitatea și nu există nicio dovadă care să susțină acuzațiile aduse împotriva educatoarei. (...) Avem dovezi clare, care confirmă adevărul și le vom prezenta organelor abilitate pentru o analiză obiectivă. Am demarat deja o anchetă internă pentru a evalua situația și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja reputația centrului educațional Bambino și pentru a ne asigura că faptele sunt corect înțelese. Ne exprimăm ochios regretul că s-a ajuns la această situație și rămânem deschiși către un dialog constructiv, bazat pe respect și transparență”.

Educatoarea implicată a menționat că incidentele dintre copii ar fi avut loc cât timp ea era la baie cu un alt băiețel și că întreaga scenă a fost filmată, materialul fiind depus la Poliție.

· Centre educaționale, neautorizate, neacreditate, autointitulate „grădinițe”

Acuzele grave lansate la adresa educatoarei din centrul educațional privat din municipiul Suceava readuce pe tapet o problemă mai veche, și anume funcționarea acestor centre care nu sunt autorizate sau acreditate ca unități de învățământ, dar care se autointitulează „grădinițe”.

Ele nu sunt sub tutela Ministerului Educației (deci nici a Inspectoratului Școlar), nu sunt monitorizate, nu există legislație pentru aceste centre și nu sunt considerate o formă de învățământ. Nu există norme legislative legate de pregătirea personalului din aceste centre.

Programul lor prelungit, promovarea insistentă și atractivă de pe rețelele de socializare, cadrele tinere „fură” ochii părinților, care, la înscrierea celor mici, pun pe planul doi aspecte esențiale precum autorizarea, acreditarea etc.

Parcursul spre autorizarea, acreditarea și înființarea unei grădinițe este unul lung. Spațiul trebuie autorizat de DSP, ISU și DSVSA (dacă are și bloc alimentar), personalul trebuie să fie calificat. Urmează verificările ARACIP pentru autorizare (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), care certifică îndeplinirea condițiilor minime de funcționare.

După un ciclu de funcționare (minim 3 ani), reprezentanții grădiniței primesc încă o vizită a ARACIP pentru acreditare, iar centrul este inclus în rețeaua școlară și intră sub tutela Inspectoratului Școlar, respectiv a Ministerului Educației.