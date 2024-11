Vineri, 1 Noiembrie 2024 (14:46:43)

Lucrările celei de-a III-a ediții a taberei de fotografie a Clubului Fotografilor Suceveni se pot admira, în perioada 1-15 noiembrie 2024, la Galeria de artă Zamca. Tabăra de fotografie, la care au participat 11 artiști, membri ai Clubului Fotografilor Suceveni, s-a desfășurat, în perioada 17-20 octombrie 2024, la Cabana „La Fereastra Raiului”, situată în comuna Sadova.

Expoziția „Bucovina pe dealuri neumblate” este realizată de fotografii suceveni Codrin Anton, Viorel Macovei, Remus Dăneasă, Ingrid Anastasiei, Robert Cîrdei, Nicoleta Andrian, Raul Koka, Alin Calinciuc, Cristina Loghin, Lăcrămioara Pânzaru, Camelia Iordache, care au fost însoțiți în tabără de lectorul Cezar Popescu, „artist fotograf de mare, de profesie marinar”.

Cezar Popescu iubește marea, este pasionat de fotografie „și de aici se nasc imagini fabuloase”. El povestește că în anul 2010, când și-a cumpărat primul DSLR, un Nikon D3000, și-a descoperit pasiunea pentru fotografie. În același timp, artistul a descoperit că pasiunea pentru fotografie și meseria lui de marinar se potriveau foarte bine. „Poate nu suntem toți atât de norocoși încât să ne câștigăm traiul făcând ce iubim, dar dacă reușim măcar să luăm ce iubim și să facem acolo unde ne câștigăm traiul, ei bine, asta e o viață frumoasă”, susține Cezar Popescu.

În fotografiile expuse la Galeria de artă Zamca veți descoperi Bucovina prin obiectivul unor talentați fotografi locali, care au surprins frumusețea peisajelor și spiritul autentic al regiunii. Curatorul expoziției: maestrul Mihai Pânzaru – PIM. Critic de artă: drd. Delia-Ioana Leizeriuc, consilier la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava. Organizator: drd. Petru Vasile Gafiuc, președintele Asociației Institutul Bucovina.

· Amintiri din tabără

Artistul fotograf Codrin Anton a povestit că și de această dată tabăra a fost o experiență plăcută pentru fiecare participant. În fiecare zi petrecută în tabără, participanții au fotografiat locuri noi, diferite față de ziua precedentă.

„În prima zi am început cu un răsărit de soare la Pleșa, apoi am fotografiat cărbunarul de la Pleșa, un meșteșug care încet, încet se pierde. În județ nu mai există multe retorte pentru făcut cărbuni prin arderea lemnului. Apoi am mers cu ATV-urile pe dealurile neumblate din acea parte și am fotografiat locurile minunate din Poiana Micului. Am avut un parteneriat cu ATV Bucovina, din Poiana Micului. Seara s-a încheiat la cabana din Sadova, unde eram cazați. A doua zi am stat doar în Sadova, răsăritul fotografiind-l de la cabană. Până la prânz am ajuns și la lacul Iezer, apoi am mâncat la un punct gastronomic local din Sadova. Apusul ne-a prins la stâna la nea Mircea, în Fundu Moldovei. Întoarcerea la cabană a fost o drumeție pe cinste, noaptea prin pădure”, a povestit Codrin Anton.

În cea de-a treia zi, cei 11 fotografi suceveni și lectorul acestei ediții a taberei, artistul fotograf Cezar Popescu, au fost la Breaza, pentru a surprinde în imagini răsăritul. Au fotografiat apoi fierarul satului, după care s-au deplasat la lacul Mănăila, la fosta carieră dintre Breaza și Cârlibaba. În ultima zi a taberei, fotografii au surprins răsăritul soarelui la Paltinu, „într-una dintre primele cinci locații din România apreciate pentru frumusețe de fotografii români și nu numai”, după cum a punctat Codrin Anton.

· Organizatori

Tot de la artistul fotograf Codrin Anton am aflat că organizarea taberei de fotografie nu ar fi fost posibilă fără partenerii de tradiție Darex Auto și Cabana „La Fereastra Raiului”, dar nici fără sponsori: Corel Cont, Best ATV Bucovina, Prodalcom SA.

„Tabăra a fost realizata în acest an de Asociația <Educație, Joc, Sens> din Fălticeni. În 2023, partener principal a fost Consiliul Județean Suceava, care ne-a alocat, prin proiectul depus de Asociația <Educație, Joc, Sens>, 5.000 de lei. Anul acesta ne-a fost respins proiectul și a trebuit să suportăm din buzunarul nostru o sumă considerabilă pentru o parte din cheltuielile cu cazarea și masa”, am mai aflat de la fotografii suceveni care au realizat „Bucovina pe dealuri neumblate”.

Nu ratați o expoziție de fotografie unică, care vă va purta pe dealuri neumblate, în mijlocul naturii și al tradițiilor locale, realizată de artiști locali. Expoziția va rămâne deschisă și va putea fi vizitată până pe 15 noiembrie 2024, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00, la Galeria de artă Zamca, pe strada Zamca 17A, Suceava.