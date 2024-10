Sâmbătă, 26 Octombrie 2024 (15:56:32)

În fața unui public numeros, a rudelor, inclusiv a părinților săi, Ioan Pavăl a depus sâmbătă, jurământul de credință la ceremonia de învestire în funcția de primar al comunei Dumbrăveni. Aflat la al cincilea mandat în fruntea comunei, chiar dacă este apreciat și dat ca exemplu, Ioan Pavăl a anunțat că mai este mult de muncă.

La ceremonia de învestire a noului primar și a noului Consiliu Local au luat parte deputații PSD de Suceava Larisa Blanari și Eugen Bejenariu și subprefectul Florin Sinescu.

De asemenea, au mai participat primarii din Moara, Salcea, Siminicea, Fântânele și Șcheia, dar și șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, Ionel Postelnicu.

”Felicit noul Consiliu Local, împreună cu care îmi doresc să facem o dezvoltare frumoasă pentru comuna noastră. Dacă vrei să faci dezvoltare trebuie să ai alături oameni pregătiți, pentru că dezvoltare nu se face cu vorbe se face cu inteligență și cu foarte multe documente. Am realizat multe lucruri frumoase și nu pot spune că astea le-am realizat eu, ci noi și în continuare tot noi le vom face. Comuna s-a înnegrit de asfalt, avem apă și canal și în curând vom începe cu gazul metan. Urmează să scoatem la licitația proiectarea și execuția. Cel mai probabil anul viitor pe vremea asta vom avea gaz în Dumbrăveni și asta pentru că e o investiție foarte mare și necesită timp. Se va săpa pe sub garduri în toată comuna, iar fiecare cetățean va avea racord pus pe poarta lui pentru că la final să nu ne trezim din nou că tăiem trotuarele sau asfaltul pentru ca o persoană să-și pună gazul pentru că nu a avut bani la vremea respectivă. Nu e ușor să conduci o familie, darămite când vine vorba de o localitate. În România sunt 3.300 de primarii și fiecare vrea să facă ceva, așa încât nu e doar Dumbrăveniul pe harta țării. Vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, pentru rugăciunile dumneavoastră, pentru gândul bun, pentru tot ce faceți pentru Dumbrăveni. Nu vom precupeți nici un moment să nu facem ceva pentru localitatea noastră, fie că e vorba de un proiect de 5.000 de euro sau unul de milioane de euro. Încă sunt multe lucruri de făcut în localitatea noastră. Sunt mândru că sunt primarul comunei Dumbrăveni”, a arătat primarul Ioan Pavăl.

Cuvinte de laudă din partea invitaților la acest eveniment

Cei care au vorbit de la microfon au avut cuvinte de laudă pentru modul cum arată acum comuna Dumbrăveni, iar principala ”țintă” a fost chiar primarul Ioan Pavăl.

”Vechiul Consiliu Local și vechiul primar, care este și noul primar, au făcut foarte multe pentru dumneavoastră. Știu că aici la Dumbrăveni este o strategie foarte clară de dezvoltare, iar din punctul meu de vedere discutăm despre o excelență în administrație pe care dumneavoastră domnule primar ați obținut-o și vreți să o duceți și mai sus. Eram în luna mai în campanie electorală la Fântânele, iar un om a spus vrem o comună ca la Dumbrăveni, iar un altul a spus că el când vrea să își ducă la un spațiu de joacă micuțul îl urcă în mașină și îl duce la Dumbrăveni. Asta înseamnă că sunteți un exemplu pentru comunitățile din jur. Aici este un standard ridicat pentru ceea ce înseamnă nevoile populației, care este aproape de urban. Domnilor consilieri, vă invit la o administrație participativă, adică să veniți cu problemele din teren și împreună cu primarul și aparatul de specialitate din primărie să găsiți cele mai bune soluții”, a subliniat subprefectul Florin Sinescu.

Parlamentarii PSD prezenți la eveniment au spus și ei că apreciază munca de la Dumbrăveni și modul cum se derulează lucrurile aici.

”E o localitate cu foarte, foarte, foarte multe realizări. Și aici nu vorbim neapărat de asfalt, ci vorbim de lucruri mărețe, Centrul Academic, apă și canal, sală de sport, grădinițe, școli, iar în viitor vom vorbi și de aducțiunea de gaze. Toate aceste lucruri nu se fac uitându-te la televizor, ci alergând și iar alergând și bătând la ușile ministerelor și autorităților, constituindu-ți o echipă care să facă și atragă proiecte. Toate acestea le face Ioan Pavăl și cu echipa domniei sale. Prietenul meu Ioan Pavăl este un om care nu are somn, nu are liniște, care e frământat mereu să mai facă ceva pentru comunitate. Felicitări și tot așa să o ții, pentru că atunci când va veni momentul să te retragi, că un astfel de moment vine inevitabil, toată lumea să te regrete și inclusiv adversarii politici să vorbească frumos despre Ioan Pavăl. Dumbrăveni este o comună extrem de frumoasă, care înflorește pe zi ce trece și toate acestea i se datorează domnului primar Ioan Pavăl și echipei sale”, a arătat și deputatul Eugen Bejenariu.

”Personal, îl respect pe domnul primar, cu care sunt și prietenă, și suntem mândri de dumneavoastră și cu dumneavoastră. Apreciez că a pus de fiecare dată conștiința mai presus de reputație, iar reputația a venit dintr-o conștiință curată. Comuna dumneavoastră este în situația lui George Enescu înainte de a pleca la Viena, care a întrebat-o pe mama lui: <Oare dacă o să spun că sunt roman or să creadă că mă dau mare? >. Așa sunteți și dumneavoastră în România și în special în județul Suceava, iar dacă spuneți că sunteți din Dumbrăveni este un merit și al dumneavoastră și al domnului primar”, a spus deputata Larisa Blanari.

Preoți și pastori, alături de primarul Ioan Pavăl

De la eveniment nu au lipsit nici preoții din sat, dar și pastorul bisericii penticostale.

”Nu am fost pregătit să țin un discurs, dar când e să fii lângă domnul primar Ioan Pavăl trec emoțiile, pentru că în preajma lui nu poți fi decât un om deschis și hotărât, un om cu ideile la tine și atunci să poți sta de vorba nu mult timp, pentru că el rezolvă lucrurile foarte repede. Noul mandat al domnului primar înseamnă una, două, trei trepte în înflorirea acestei localități. Am auzit consilierii locali și pe domnul primar că au jurat. Noi, în biserică, nu jurăm, ci ne rugăm ca ceea ce ați jurat să se îndeplinească. Oriunde am ajuns și am spus sunt din Dumbrăveni mi s-a spus: ”Waw, acolo e altă treabă”. Doresc ca și de acum încolo în comuna noastră să fie multă pace și liniște în comuna noastră și multă putere de muncă domnului primar, dar și echipei de consilieri”, a fost mesajul transmis de preotul Costică Chelba

”Să ne bucurăm de pace și liniște și de un har din partea lui Dumnezeu de a vedea toate realizările care sunt în comuna noastră, frumoase și plăcute. Toate acestea nu sunt doar meritele noastre, ale primarului sau consilierilor locali, ci providența lui Dumnezeu”, a spus Florin Vatamanu, pastorul bisericii penticostale din Dumbrăveni, care la finalul discursului a rostit o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu.

La finalul ceremoniei de depunere a jurământului de către primar și cei 17 consilieri locali, Ioan Pavăl a anunțat că pentru prima oară în istoria comunei, Dumbrăveniul are un consilier județean în persoana lui Gheorghe Vatamanu.