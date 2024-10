Să ştiţi că printre multele fixaţii pe care le am, se numără şi aceea de a nu juca la pariuri pe meciurile Barcelonei (asta o fac în calitate de fan pe veci al Real-ului) şi în cupele europene pe cele ale echipelor româneşti. Dacă în privinţa Barcelonei lucrurile sunt de neclintit, uneori echipele româneşti mă mai păcălesc, astfel încât mă las furat de vreun entuziasm (cel mai adesea fără suport) şi îmi bag picioarele în fixaţii. Aşa s-a întâmplat şi alaltăieri, când, sub impresia falsă a primelor două rezultate pozitive din Europa League, mi-am spus că FCSB poate da şi marea lovitură despre care ne tot bâiguie alde Becali când i se iveşte ocazia. Să nu credeţi însă că am înnebunit complet: nu am pariat nici pe victoria FCSB, şi nicidecum pe aberantul 2 pauză/2 final, ci cât se poate de paşnic: pe o variantă că FCSB înscrie gol, pe alta că va fi gol/gol, adică să înscrie ambele echipe. După cum bine ştiţi, FCSB n-a înscris niciun gol, astfel încât am ratat ambele pariuri. Sigur că se poate invoca faptul că arbitrul ne-a furat de un gol perfect valabil, grăbindu-se să fluiere (ca fatamare la măritiş, zice vorbadin bătrâni!), dar să iei 4 bucăţi fără să mai ameninţi măcar poarta adversă e nasol rău. Şi dătător de spaime, nu de speranţe, în perspectiva celor 5 partide rămase de disputat. Grav e că ni le-a dat Glasgow Rangers, pe care am văzut-o duminica trecută în campionat şi m-a umflat râsul văzând-o bătută cu 1-0 de nişte măciucari numiţi Kilmarnock. FCSB cred că are deja prea multe puncte faţă de ce fotbal produce. Deja mă ia cu frisoane la ce o aşteaptă cu Fener, Galata şi Frankfurt. Primăvara europeană? Eu zic că nici iarna nu ne prinde cu şanse!