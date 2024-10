Joi, 24 Octombrie 2024 (17:14:39)

Administrarea județului va fi făcută de întreaga echipă de consilieri județeni, a transmis, joi, noul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, într-un mesaj pentru suceveni. Acesta a afirmat că a preluat mandatul „cu onoare și emoție”, „conștient de responsabilitatea care vine odată cu această funcție”.

„Alături de consilierii județeni, am depus un jurământ care trebuie să ne aducă aminte în fiecare zi de misiunea noastră comună: de a dezvolta județul Suceava. Am fost onorat să îl am lângă mine pe premierul Marcel Ciolacu, care, sunt convins, va fi viitorul președinte al României. Am stat de vorbă cu mare parte dintre consilierii județeni și, așa cum am declarat și public, îmi doresc să colaborăm cât mai bine, să lăsăm deoparte mizele politice și să luăm deciziile de care are nevoie județul nostru. Împreună! Pentru că eu îmi doresc o altfel de administrație. O administrație în care să se vorbească de meritele unei echipe, nu de <realizările unui singur om>. O echipă a sucevenilor, indiferent de partidul din care facem parte, care să tragă pentru județul nostru. Fiecare sat, fiecare comună, fiecare oraș sau municipiu contează. Crezul meu este simplu și l-am spus de foarte multe ori: dezvoltând fiecare localitate, dezvoltăm județul. Nu putem vorbi despre progres dacă lăsăm în urmă zone sau comunități. Așa cum, din păcate, s-a întâmplat ani de zile. Fiecare investiție în infrastructură, în educație, în sănătate sau în turism va duce la dezvoltarea județului nostru. Eu voi face tot ce ține de mine să găsesc finanțările de care județul Suceava are atât de multă nevoie”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

Noul șef al administrației județene i-a mulțumit prim-ministrului Marcel Ciolacu pentru susținere și pentru că a luat parte la învestirea sa și s-a declarat convins că va avea sprijinul Guvernului pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a județului și a trece „de la <desene> și studii de fezabilitate la fapte concrete”.

Gheorghe Șoldan a evidențiat că, dacă în urmă cu 4 ani devenea cel mai tânăr parlamentar al județului Suceava, din 24 octombrie 2024 este cel mai tânăr președinte de consiliu județean din țară. „S-a încheiat o etapă, începe alta. Una în care vreau să facem împreună în patru ani cât nu au făcut alții în 12”, a declarat tânărul președinte. El le-a mulțumit sucevenilor, „atât celor care m-au votat și au avut încredere în mine, cât și celor care nu m-au votat”, asigurându-i că va munci „cu aceeași determinare pentru binele tuturor”.

„Știu că așteptările celor care m-au votat sunt foarte mari și nu o să-i dezamăgesc. Iar celor care au avut alte opțiuni, vreau să le câștig încrederea. Prin fapte. Voi fi mereu deschis la dialog, pentru că soluțiile se găsesc doar prin înțelegere și colaborare. Să lucrăm împreună pentru fiecare localitate, să dezvoltăm acest județ și să ne mândrim peste patru ani cu tot ce am realizat împreună”, a mai spus Gheorghe Șoldan.