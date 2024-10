Joi, 24 Octombrie 2024 (16:35:09)

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, prezent, joi, la învestirea consilierilor locali din Suceava și a primarului Vasile Rîmbu, le-a cerut să colaboreze și să aibă în vedere dezvoltarea orașului și județului pentru că oamenilor nu le pasă dacă cei pe care i-au ales sunt la putere sau în opoziție, ci dacă fac ceea ce au promis în campania electorală.

Premierul a subliniat decalajele de dezvoltare între regiunile țării și faptul că zona Moldovei este în urma celorlalte, acesta fiind și motivul care i-a făcut pe atât de mulți locuitori din nord-estul țării să plece la muncă în străinătate.

„Pentru că statul român pe care eu astăzi îl reprezint vremelnic nu a știut să găsească echilibrul de a dezvolta la fel întreg teritoriul României, am considerat în această coaliție de guvernare, de 3 ani de zile, că trebuie să venim și cu învățământ dual în Moldova și să investim atât de mult în infrastructură. Deja se țin licitațiile pentru prelungirea autostrăzii A7 de la Pașcani către Suceava, am trecut și indicatorii de la centura ocolitoare de la Gura Humorului și vom continua acest lucru pentru că așa e corect. Dacă am fi făcut-o acum 25 de ani poate că nu ar fi plecat atât de mulți suceveni în alte țări, să caute o slujbă mai bine plătită, un acces la servicii publice mai bune în educație și în sănătate”, a declarat Marcel Ciolacu, la Primăria Suceava.

Acesta a afirmat că a venit momentul ca în infrastructură să se facă mai multe investiții pentru că acestea vor conta pentru fiecare comunitate din județ. „Avem cam ultimul tren. Ne urcăm în el și muncim serios și aplicat de data aceasta sau vom pierde și acest tren și vom ajunge ca și tineri care sunt acum aici cu noi să-și dorească să plece din țară”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a mai spus că are experiență în administrația locală deoarece a avut un mandat de consilier județean și două mandate de consilier local, pe care le-a exercitat atât în echipa de la putere, din același partid cu primarul, cât și în opoziție față de primar, în această situație având ocazia să învețe că electoratul nu este interesat de cum se poziționează consilierii față de primar, ci de rezultatele pe care le au în administrarea orașului.

„Apropierea de cetățeni o să vă aducă împlinirea mandatului pe care l-ați primit astăzi și ați jurat pentru el. Aveți o echipă foarte echilibrată, aproape toate profesiile și sunt ferm convins că domnul primar Vasile Rîmbu se va ridica la nivelul așteptărilor dvs. și va crea acel echilibru în consiliul local pentru a construi pentru comunitate”, a mai spus Marcel Ciolacu.