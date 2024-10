Miercuri, 16 Octombrie 2024 (18:58:43)

AUR Suceava vrea să câștige alegerile parlamentare din județul Suceava. Anunțul a fost făcut de coordonatorul județean al AUR Suceava, Ionel Vasiliu, după depunerea la Biroul Electoral Județean a listelor pentru Senat și Camera Deputaților.

Lista AUR Suceava pentru Senat este deschisă de cercetătorul Virgiliu Gheorghe, urmat de Ionel Vasiliu. Pentru Camera Deputaților vor candida omul de afaceri Petrică Negrea, urmat de actualul deputat Florin Pușcașu, cadrul universitar Veronica Grosu, apoi Daniel Prelipcean și primarul din Bosanci, Neculai Miron.

„Suntem bucuroși că am reușit să întregim o listă de oameni care să ne reprezinte în următorii patru ani la nivel național. Știu că s-a vorbit că nu vom avea listă, că nu vom avea suficienți oameni. Avem o noutate la nivelul Senatului, în persoana domnului Virgiliu Gheorghe. Și putem spune că avem o listă cu care chiar ne simțim onorați. Este o listă completă, frumoasă, în care primează profesionalismul, implicarea, know-how-ul. Și cred că o să facem o figură frumoasă”, a spus Ionel Vasiliu.

El declarat că alături de echipa sa din AUR Suceava speră că acest partid va câștiga alegerile parlamentare în județul Suceava.

„Consider că ceilalți competitori politici pleacă pe minus. Mai ales PNL, liberalii fiind în cădere liberă, și trebuie să ne folosim de acest aspect. Noi spunem că avem o listă de oameni care pot face diferența dintre celelalte formațiuni politice și a noastră”, a transmis Vasiliu.

Și candidatul de pe primul loc de pe lista AUR Suceava pentru Camera Deputaților, Petrică Negrea, a subliniat faptul că sucevenii au posibilitatea să voteze o echipă de candidați puternică, viitori parlamentari care vor apăra cu adevărat interesele județului Suceava în parlamentul României. Noutatea de pe listele AUR Suceava, biofizicianul și doctorul în bioetică Virgiliu Gheorghe, a ținut să precizeze că după ce i s-a propus să candideze pentru acest partid și-a dat seama că „Suceava m-a ales pe mine” pentru această candidatură.

„Mi s-a propus să candidez pentru expertiza mea din domeniul medical și al educației. De ani de zile cu asta mă ocup și au dorit să aibă un reprezentant în comisii și sper în Parlament care să le susțină agenda pro-familie, pro-normalitate și tot ceea ce au susținut până acum ca valori. Țin să precizez că ani de zile am avut în județul Suceava tot felul de evenimente, conferințe, am înființat o școală a familiei în Suceava, am o mulțime de prieteni și mă leagă foarte multe lucruri de Putna, de mănăstiri, aici mă simt ca acasă. Eu m-am simțit apropiat de Suceava și a fost alegerea mea”, a transmis Virgiliu Gheorghe.

Nu în ultimul rând, actualul deputat AUR Suceava, Florin Pușcașu, a ținut să precizeze că această formațiune politică este singura care luptă pentru români. Florin Pușcașu a spus că forța echipei de candidați AUR Suceava este dată de unitatea tuturor membrilor de partid.

„Ceea ce promitem noi sucevenilor este același lucru ca în momentul în care am devenit partid politic și am intrat în bătălia politică: onestitate, mărturisire și luptă pentru interesul real al cetățenilor acestei țări”, a încheiat Florin Pușcașu.

De precizat că la ultimele alegeri parlamentare, AUR Suceava a obținut un mandat de senator și două de deputați.