Miercuri, 9 Octombrie 2024 (13:03:50)

Cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, Asociația EduMax - Centru de Dezvoltare Personală și Profesională a organizat la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava evenimentul „Ferestre deschise pentru educație”, un spațiu comun de acțiune și comunicare pentru adolescenți, părinți, profesori, artiști, consilieri vocaționali, coordonatori, traineri, parteneri educaționali.

Evenimentul face parte din proiectul Generația TehnoWorld – un proiectsusținut de cătreTehnoworld – a CRH Company șiAsociația EduMax – care sunt două entități ale căror valori comune se regăsesc în motto-ul: „Fiecare dintre noi este responsabil pentru felul în care arată lumea în care trăim”.

„<Generația invizibilă> - generația NEET (not in education, employment or training) - situează România pe primul loc în UE (19,3%) la lipsa de motivație a tinerilor pentru a munci și pentru a învăța. 1 din 5 tineri cu vârste cuprinse între 15-29 ani nici nu studiază, nici nu muncește, nici nu se află în vreo formă de training”, au punctat organizatorii.

În acest context, Generația Tehnoworld este un proiect de responsabilitate socială inovator, deschis comunității, care demonstrează o gândire de perspectivă și de mare anvergură, la care converge atât seria acțiunilor conjugate și coerente întreprinse de către companie, cât și cea a activităților educaționale ale asociației pentru creșterea calității vieții în comunitate. Faptul că proiectul se dezvoltă de patru ani și dă rezultate este deja dovada unei conștiințe civice ridicate.

Implicarea activă și responsabilitatea socială au un impact pozitiv și investesc în resursa cea mai importantă a unei comunități: generația următoare, copiii noștri de la școală, de acasă, cei care urmează să intre pe piața muncii. Pentru ei creăm programe educaționale care răspund necesităților actuale deja extrem de variate și complexe. Cum ne asigurăm că nu există o ruptură ireparabilă între ceea ce se învață și viața reală?, Cum valorificăm potențialul nostru și al generației de mâine? – sunt întrebări la care oferim răspunsuri și soluții personalizate”, a declarat profesoara Elena Manuela David,președinta Asociației EduMax și coordonatoarea proiectului Generația TehnoWorld.

· „Deschide-ți fereastra”

Punctul culminant al evenimentului a fost spectacolul de teatru jucat de copii „Deschide-ți fereastra”, pe un text de Bianca Nițu, adaptare după piesa „Vrem să vă dăruim câte o fereastră” de Matei Vișniec, în regia lui Aurel Palade. Mesajul artistic al piesei a deschis sufletele a sute de copii școlari prezenți, dar și ale adulților, într-un proiect cultural desfășurat de Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava, în parteneriat cu Școala de teatru DreamBoutique, la inițiativa Angelei Zarojanu, managerul teatrului.

Romeo Crețu, fondatorul proiectului pentru liceeni „Dăruiește pentru Educație”, un profesionist care de 25 de ani este alături de adolescenți, părinți și oameni din companii, a vorbit despre educație, șansă, pasiune, acțiune. Discursul său „Pasiune + Acțiune = Rezultate” a fost dublat de cartea „Manifest pentru o viață frumoasă”, pe care a dăruit-o fiecăruia dintre cei 300 de copii prezenți la eveniment.



În tabloul general al deficitului de forță de muncă, al ratei șomajului în rândul tinerilor care plasează România în plin fenomen de dezorientare profesională, Dana Vasilescu, președinta Fundației pentru Educație și Vocație și coordonatoarea programului My Way, a vorbit despre importanța consilierii vocaționale de calitate, făcută la timp, care ajută adolescenții să se autocunoască și să exploreze opțiunile de carieră pentru a lua decizii informate cu privire la viitorul lor profesional. Patru liceeni au împărtășit experiența lor de consiliere vocațională și felul în care le-a impactat alegerea profesiei.

Profesoara Laura Salciuc, vicepreședinta Asociației EduMax, a vorbit despre importanța învățării unei limbi străine, care o dată asimilată, deschide nenumărate alte posibilități de dezvoltare personală și profesională pentru elevi. Alți doi liceeni au povestit despre experiența participării lor la una dintre cele mai prestigioase universități din lume: UCL - University College of London, în câte o tabără individuală de tip internship.

La final, publicul s-a bucurat de concertul G3N3RATOR, un proiect de muzică electronică și ambientală creat de Sandy Deac și Patriciu Pop. Proiecțiile au fost făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, fapt care arată importanța tehnologiei tot mai prezentă în educație și artă.

Partener principal:compania TehnoWorld – a CRH Company

Partenerii evenimentului: Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava, Școala de Teatru DreamBoutique – Visuri Plăcute, Asociația Dăruiește pentru Educație - București, Fundația pentru Educație și Vocație - București, Fundația Umanitară ASSIST - Suceava, InBusiness – a club for entrepreneurs - Suceava, Organizatia Institutul Bucovina, Cub Rubik Suceava, Logiscool Suceava, Smarty Kids – centru Suceava, AMA Leadership, Academia PIM, Școala de Echitație Equestrian Dreams Mitocul Dragomirnei, Asociația TRIB,

Voluntarii EduMax, TehnoWorld, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”: actrița Clara Popadiuc, actrița Maria Teișanu, actrița și pedagogul teatral Roxana Filip, Romeo Crețu, Dana Vasilescu, Sandy Deac și Patriciu Pop.