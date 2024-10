Miercuri, 9 Octombrie 2024 (11:07:24)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că realizările liderului PSD Suceava în toate mandatele sale de senator se rezumă doar la “sforăieli și învârteli, numiri de șefi de instituții și protocoale grase cu șefii de la București”.

Gheorghe Flutur i-a solicitat lui Ioan Stan să le spună sucevenilor câte mandate de parlamentar are și ce a făcut pentru județul Suceava.

“Aș vrea să le scrieți pe o coloană, pentru că pe cealaltă coloană o completez eu. Aș dori să scriem lucruri concrete, domnule Stan. Nu aveți ce scrie, e zero la dvs., doar sforăieli și învârteli, numiri de șefi de instituții și protocoale grase cu șefii de la București. Pregătiți predarea județului Suceava Bucureștiului, suportați niște întrebări de la mine. Chiar dacă nu le suportați, eu le pun în numele sucevenilor:

De ce centrul vă bagă oameni pe listă care nu sunt din Suceava? Pentru că aveți zero putere”, a spus Gheorghe Flutur.

El l-a mai întrebat pe Ioan Stan și de ce nu a avut curaj să candideze vreodată pe uninominal la Consiliul Județean Suceava. “Nu ați candidat pentru că nu aveți ce spune. De ce purtați cu dumneavoastră șefi de deconcentrate la întâlnirile politice ale PSD, la Congresul PSD? Știu răspunsul: să păreți puternic, dar nu sunteți.

De ce nu recunoașteți, în calitate de președinte, alianța cu AUR la Suceava? Pe care ați pus-o la cale cu Simion când a venit cu colinda la dumneavoastră de Crăciun. Știu de ce: vreți să afișați că sunteți un partid modern, pro-european, dar nu sunteți.

Domnule Stan, în toți acești ani ați fost un sforar pentru a supraviețui politic. Nu am auzit niciodată o luare de cuvânt a dumneavoastră din care să înțeleagă cineva ceva; sunteți doar un multiplicator de mesaje primite de la centru. Vă promit că îmi fac timp să stau de vorbă cu sucevenii și vă chem și pe dumneavoastră față în față la orice dezbatere”, a mai declarat președintele CJ Suceava.

El i-a mai solicitat liderului PSD Suceava să ia mâna de pe primarii PNL, pe care îi amenință în fiecare zi. “Unde nu ați fost în stare să demonstrați cu administrația PSD, vreți să furați primarii liberali. Asta vă caracterizează: hoția de primari.

În rest, despre atacurile la mine, m-am obișnuit cu ele. Sucevenii trebuie să știe adevărul despre drumurile județene: peste 85% sunt modernizate în mandatele lui Gheorghe Flutur. Am brăzdat județul acesta cu drumuri modernizate, unele dintre ele duc și la cabanele dumneavoastră. Am modernizat la cheie un spital clinic județean cum nu mai este altul în zona Moldovei, am modernizat un aeroport de top, în primele 5 din România, la Salcea, am dublat populația racordată la apă și canal, am obținut pe programul Anghel Saligny gaz metan pentru 59 de localități din județul Suceava. Dumneavoastră și PSD ați îndatorat 61 de localități prin nenorocitul program „Utilități şi mediu”, unde bieții oameni plătesc și azi, și cu zero gaz metan”, a spus Gheorghe Flutur.

El a mai amintit că județul Suceava are astăzi proiecte în derulare și pregătite la start în valoare de peste 4 miliarde de euro. “De ce blocați Autostrada A7? Ați mai blocat-o o dată și am deblocat-o eu! De ce blocați Autostrada Nordului și varianta ocolitoare Gura Humorului? De ce blocați construirea spitalului de copii de la Suceava? De ce blocați șantierele în plină construcție din județul Suceava și băgați firmele în faliment? Dar cel mai grav, domnule Stan, de ce blocați democrația și vreți să ne întoarcem la partidul-stat? Nu vă vom lăsa, nici eu și nici sucevenii.

În rest, numai de bine. Primarii PSD au primit în mandatele lui Gheorghe Flutur fonduri de dezvoltare cum nu au primit când era PSD la putere. Dumneavoastră i-ați sugrumat pe primarii liberali, dându-le 0 la rectificarea bugetară și lumea știe asta.

Vă aștept la dezbateri de idei pentru binele județului Suceava. Mâine la ce oră și unde? V-aș propune la Stațiunea de Cercetare a cartofului, la intrare în municipiul Suceava”, a încheiat Flutur.