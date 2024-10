Marţi, 8 Octombrie 2024 (13:03:00)

Organizația Municipală a PSD din Rădăuți este din zguduită de un nou scandal politic, după ce fostul primar al acestui municipiu Nistor Tatar a fost suspendat din partid. Mai mult, Nistor Tatar nu se mai regăsește pe lista de consilieri locali propusă pentru validare de conducerea județeană a PSD Suceava, deși acesta se afla pe locul al doilea, după liderul PSD Rădăuți, Traian Andronachi. În ceea ce-l privește pe Nistor Tatar, acesta consideră că suspendarea sa din partid este un abuz din partea președintelui organizației municipale a PSD, Traian Andronachi. „Săptămâna trecută a fost o ședință a biroului local al PSD, care a avut pe ordinea de zi discutarea proiectelor de pe ordinea de zi a Consiliului Local. Apoi, domnul Andronachi a convocat o ședință de îndată, care în statutul PSD nu există, și a pus în discuție suspendarea mea, precum și a altor doi consilieri, Maria Mehedin și Mircea Hacman. Suspendarea s-a făcut pe motiv că în ședința Consiliului Local din luna iulie am votat împotrivă pentru un PUZ care viza construirea unei aripi noi la magazinul general din Rădăuți. Am votat împotrivă pentru că acest proiect pentru certificatul de urbanism și autorizație a fost depus la primărie când eram primar, exact cu aceeași speță. Atunci nu am fost de acord pentru că nu îndeplinea niște condiții privind legalitatea construcției și nu aveam cum să votez acum în calitate de consilier”, a spus Nistor Tatar.

El spune că până în momentul de față nu i s-a comunicat exact „din ce am fost suspendat”, în condițiile în care nu a primit nici un document oficial din partea organizației locale sau județene cu privire la această decizie. „Eu nu am nici o hotărâre care să ateste că mi-am pierdut calitatea de membru. Iar statutul PSD spune clar că această calitate de membru al partidului se pierde prin demisie, dacă pleci la alt partid sau prin excludere. Nu scrie nimic de suspendare”, a afirmat Nistor Tatar, care în momentul de față este consilier local din partea PSD, dar și prim-vicepreședinte al PSD Rădăuți.

· Nistor Tatar este decis să își apere drepturile

Nistor Tatar mai spune că marea surpriză a fost că după această decizie, Organizația Județeană Suceava a PSD a transmis Primăriei Rădăuți lista cu numele consilierilor locali pentru validare, prin care se confirmă apartenența acestora la PSD, listă pe care el nu se regăsește.

„Surprinzător, pe această listă apare numele Maria Mehedin, care are aceeași decizie de suspendare. Pe mine m-au sărit de pe această listă. În aceste condiții am făcut o contestație la secretariatul primăriei și din câte cunosc municipalitatea a transmis o adresă oficială către PSD Suceava pentru a primi un document oficial prin care să se precizeze clar dacă sunt sau nu membru al acestui partid”, a precizat Nistor Tatar.

El a mai spus că în mod normal, dacă ar fi fost suspendat din PSD, cu pierderea calității de membru, potrivit statului această decizie nu poate să rămână definitivă până nu sunt epuizate toate căile de contestație, atât la comisia de arbitraj de la nivel județean, cât și național. Mai mult, Tatar este decis să deschidă și o acțiune în instanță pentru a-și apăra dreptul de a fi validat în funcția de consilier local.

Trebuie spus că Nistor Tatar a mai trecut printr-o situație similară în luna mai 2023, când Consiliul Politic Județean al PSD Suceava a decis suspendarea pe o perioadă de 12 luni din toate funcțiile avute în acest partid. Tatar ocupa la vremea respectivă funcția de președinte al PSD Rădăuți și vicepreședinte al organizației județene, el fiind acuzat atunci, printre altele, că ar fi organizat alegerile în cadrul organizației municipale fără a respecta statutul partidului. Ulterior, în luna octombrie 2023, Nistor Tatar a revenit în conducerea PSD Rădăuți, ca prim-vicepreședinte, după ce la conducerea acestei organizații a fost ales avocatul Traian Andronachi, social-democrații luând atunci decizia să închidă toate disputele la nivel local.

Mai trebuie spus că în cursul zilei de marți, contactat telefonic, liderul PSD Rădăuți, Traian Andronachi, nu a dorit să facă vreun comentariu cu privire la suspendarea lui Nistor Tatar din partid, el spunând că „toate elementele despre acest subiect vor fi precizate în Biroul Politic Județean, cel abilitat să dea informații. Suntem o echipă și scopul pe care îl avem este câștigarea alegerilor parlamentare și prezidențiale”, a spus Andronachi.

Tot marți, secretarul general al PSD Suceava, Cristian Șologon, ne-a declarat că decizia biroului local al PSD Rădăuți își produce efectele, iar Nistor Tatar nu este membru PSD în momentul de față.