Joi, 19 Septembrie 2024 (15:33:09)

Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, suceveanca Mihaela Bârsan, a primit recent din partea Consiliului Județean Botoșani o Diplomă de Excelență, „pentru merite excepționale în promovarea valorilor culturii tradiționale românești și a proiectului <10 pentru folclor>”.

Evenimentul în cadrul căruia i-a fost înmânată Diploma de Excelență s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. Este vorba de spectacolul folcloric „Cu drag, din Țara de Sus”, la deschiderea stagiunii 2024-2025 a Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor - Ioan Cobâlă”.

Spectacolul folcloric s-a desfășurat pe aleea pietonală din municipiul Botoșani, în prezența unui public numeros. Evenimentul a fost deschis de o suită de orchestră, scrisă de regretatul dirijor și folclorist Ioan Cobâlă. Apoi, au evoluat în spectacol artiști locali, tineri talentați: Anastasia Ailoaie, Teodor Girează, Amalia Șarpe și Patrick Petrescu.

Pe scenă au urcat rând pe rând și au încântat publicul îndrăgiții soliști instrumentiști: Mitică Ștefan, care a cântat la instrumente tradiționale, Ionuț Scripcariu - trompetă, Alexandru Todirel - clarinet, Oleg Dacaliuc - vioară, dar și apreciați soliști de muzică populară: Constantin Petrescu, Loredana Călin și Alina Huțu.

Publicul entuziast s-a prins în hore, alături de dansatorii de la Ansamblul de Dansuri Populare „Rapsozii Siretului”, fredonând cântecele preferate din repertoriul Fetelor din Botoșani și din repertoriul îndrăgitului interpret de muzică populară Dan Doboș.

· „Pentru merite excepționale în promovarea valorilor culturii tradiționale românești”

În calitate de manager al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor - Ioan Cobâlă”, Dan Doboș le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în realizarea spectacolului și a conferit două Diplome de Excelență din partea Consiliului Județean Botoșani: una pentru Fetele din Botoșani și una pentru Mihaela Zîna Bârsan, cea care a prezentat spectacolul folcloric „Cu drag, din Țara de Sus”.

„Cu bucovineanca Mihaela Zîna Bârsan avem o colaborare frumoasă, am mai colaborat la spectacolul de deschidere de stagiune, ea a adus 3 ani caravana <10 pentru folclor> și în județul Botoșani și pentru asta îi conferim o Diplomă de Excelență, pentru merite excepționale în promovarea valorilor culturii tradiționale românești și a proiectului <10 pentru folclor>”, a spus managerul Dan Doboș.

· Colaborare de excepție. Mulțumiri

Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, suceveanca Mihaela Bârsan, a declarat că este foarte recunoscătoare „pentru dragostea cu care am fost înconjurată la Botoșani”.

„Începuturile mele în domeniul artistic sunt strâns legate de Botoșani: primul spectacol aniversar l-am organizat alături de minunata Orchestră <Rapsozii Botoșanilor - Ioan Cobâlă>, în 2017, spectacol la care a participat și regretatul dirijor și folclorist Ioan Cobâlă; jumătate dintre membrii fondatori ai caravanei <10 pentru folclor> sunt originari din Botoșani; acolo am mai participat la deschiderea de stagiune a acestui minunat colectiv artistic, în 2019. În 2020, am prezentat cea de-a III-a ediție a spectacolului <Hai la Botoșani>, organizat de Fetele din Botoșani. Trei ani am dus proiectul <10 pentru folclor> la Botoșani, împreună cu Iustina Irimia-Cenușă, partenerul oficial al caravanei folclorului în județul Botoșani, iar anul acesta am avut onoarea să prezint spectacolul de deschidere de stagiune <Cu drag, din Țara de Sus>. Mulțumesc din toată inima domnului manager Dan Doboș pentru colaborarea instituțională de excepție pe care o avem de peste 7 ani, dar și pentru colaborarea artistică: dumnealui a participat la proiectul <10 pentru folclor> încă de la începuturi. Mulțumesc publicului din Botoșani, pentru dragostea și căldura cu care m-a întâmpinat”, a transmis Mihaela Bârsan.

Spectacolul de deschidere a stagiunii 2024-2025, „Cu drag, din Țara de Sus”, a fost organizat de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor - Ioan Cobâlă”.