Miercuri, 11 Septembrie 2024 (13:04:59)

Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, consideră că turismul este cartea câștigătoare a politicii economice a liberalilor. Daniel Cadariu a precizat că în prezent România se află într-o perioadă în care unele ramuri economice stagnează sau sunt în regres, precizând că, spre exemplu, în multe zone din România producția agricolă a scăzut cu până la 70% la unele culturi și datorită întârzierii extinderii sistemului de irigații.

„Una dintre excepții este activitatea turistică. Iar turismul a crescut constant an de an începând din anul 2022”, a declarat Cadariu, fost ministru al antreprenoriatului și turismului. El a arătat că în 2023 numărul de turiști a fost de 13,6 milioane, mai mare decât în anul 2019 (13,2 milioane), considerat anul de vârf al turismului romanesc dinainte de pandemie. Senatorul liberal a mai spus că indicatorii publicați de Institutul Național de Statistică pe acest an arată că în 2024 va fi un nou record de turiști în România. „Acest fapt se explică prin măsurile luate de PNL începând cu anul 2022. Și au fost multe astfel de legi, programe și măsuri care au permis dezvoltarea turismului. Adoptarea legii privind înființarea OMD-URILOR (Organisme de management al destinațiilor) la nivel local, județean, regional și național, acordarea vouchere-lor de vacanță pentru salariații din sectorul bugetar pe o perioadă de 5 ani, până în anul 2026, legea pentru stimularea incoming-ului pentru a crește numărul de turiști străini precum și legislația pentru clasificarea de către Ministerul Turismului a structurilor de cazare particulare, apartamente sau locuințe private”, a explicat Daniel Cadariu.

El a amintit și de programele de finanțare de către stat a investițiilor din turismul balnear și a domeniilor schiabile, private sau aflate în proprietatea administrațiilor locale, promovarea externă a destinațiilor turistice din România la marile târguri internaționale de profil, dar și inițierea de către PNL și adoptarea legii privind Punctele Gastronomice Locale.

Daniel Cadariu a explicat că punctele gastronomice locale sunt unități de alimentație publică situate în gospodăriile rurale, care oferă produse tradiționale locale preparate după rețete specifice zonei. Cadariu consideră că aceste unități contribuie la valorificarea producției locale și la dezvoltarea turismului rural prin oferirea de preparate autentice pentru un număr redus de persoane simultan. Senatorul PNL de Suceava a spus că în condițiile în care majoritatea acestui punte gastronomice au și camere de închiriat, pot obține certificatul de clasificare pentru acestea în baza legislației promovate de ministrul liberal al turismului în anul 2022.