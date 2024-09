Duminică, 8 Septembrie 2024 (10:15:00)

Zeci de foști angajați ai Combinatului Minier Gura Humorului, cei mai mulți dintre ei foști lucrători la Tarnița și la Leșu Ursului, s-au adunat vineri pentru o întâlnire cu parlamentarii suceveni. Deși au lansat invitații către toți senatorii și deputații, la întâlnirea care a avut loc în casa de cultură din Gura Humorului au ajuns doar deputații PSD Mirela Adomnicăi și Gheorghe Șoldan.

Cei doi le-au promis minerilor că le vor facilita o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu cu ocazia vizitei pe care acesta o va face la Mălini, în ziua de 13 septembrie. În plus, parlamentarii prezenți vineri la Gura Humorului le-au promis minerilor că îi vor sprijini legat de amendamentele pe care le doresc privind modificarea articolului 84 din Legea 360 din 2023, Legea Pensiilor.

”Am mai cerut să se ia în calcul și suplimentul de șase luni pentru un an lucrat pentru grupa I de muncă și de trei luni pentru grupa a II-a. Noi am contribuit la bugetul statului și pentru acel supliment dar nu s-a luat în calcul. Timp de 20 de ani am contribuit cu sume foarte mari. Iar dacă la Legea 360/2023 nu se poate interveni, să se facă o lege pentru cei care au lucrat în grupele I și a II-a de muncă, la fel cum s-a procedat la persoanele cu dizabilități”, a arătat Casian Robu, unul din foștii lideri sindicali ai minerilor.

Cu ocazia întâlnirii de vineri s-a mai stabilit și componența delegației care va participa la întâlnirea cu primul ministru al României. Aceasta va fi formată din Casian Robu, Marcel Petrușanu și Ticu Miftode.