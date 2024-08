Luni, 19 August 2024 (14:28:11)

Editura Eikon din București va consemna marți, 20 august 2024, „ziua de naștere a celui de-al treilea roman” al scriitorului sucevean Constantin Severin, „Orașul Somnambulilor”, „o ființă de hârtie, cerneală și sânge care va porni la întâlnirea cu cititorii”.

Prima lansare va avea loc la standul editurii Eikon de la Bookfest Chișinău, în ziua de 29 august 2024, la ora 19:00, iar cartea va fi prezentată de cunoscuta scriitoare și profesoară Elena Prus.

„Tot luna aceasta, la editura <Le Lys Bleu> din Paris va apărea versiunea în limba franceză a romanului cu o excelentă prefață realizată de scriitoarea și traducătoarea Gabrielle Danoux, iar în toamnă agentul literar The Book Bakers va căuta o editură importantă pentru versiunea în limba engleză, ambele traduceri fiind realizate de mine”, a spus Constantin Severin, completând că romanul „Orașul Somnambulilor” pare a avea un destin fast, „este primul meu roman care apare aproape concomitent în trei limbi, română, franceză și engleză, fără sprijinul ICR sau al altor sponsori, probabil o premieră în viața literară românească”.

· ”Orașul Somnambulilor”. Sinopsis

Personajul principal al romanului „Orașul Somnambulilor” este o tânără din Patan, Nepal, Alisha Rajvanshi, fiica unui tată indian din Mumbai care face parte dintr-o familie de ingineri și profesori universitari renumiți și a unei mame nepaleze, nepoata celui mai cunoscut matematician din Kathmandu. Alisha este pasionată încă din adolescență de IT și robotică, în timpul colegiului este invitată adeseori la universitatea din Patan să colaboreze la diverse proiecte științifice, dar la vârsta de 16 ani este răpită de pe stradă de doi proxeneți indieni, membri ai unei rețele de trafic de carne vie din orașul Kanpur, India. Sechestrată timp de aproape un an într-o „pensiune”/bordel și obligată să se prostitueze, ea este răscumpărată în cele din urmă de un om de afaceri din Dallas, Richard Tedeschi, care se îndrăgostește de tânăra cu o minte sclipitoare. Prieten din copilărie cu David Hanson, fondatorul celebrei companii de robotică „David Hanson”, Richard o sprijină pe Alisha să termine colegiul și universitatea din Dallas, specializându-se tot pe IT și robotică, atât ea, cât și David având un profesor comun, pe marele savant Mihai Nadin, originar din România. Tânăra și talentata nepaleză află de la acesta despre marele compozitor și violonist George Enescu, a cărui muzică o fascinează și în ultimul an de facultate, angajată deja la compania „Hanson Robotics”, are ideea de a crea un robot compozitor și violonist, care să-l imite perfect pe muzicianul român.

David Hanson își mută compania într-un parc industrial din Hong Kong, unde i se oferă mai multe facilități ca în Dallas și acțiunea romanului continuă în orașul/stat din Asia, unde Alisha Rajvanshi reușește să construiască robotul performant Georges Enesco, de care aproape se îndrăgostește, aflându-se într-o perioadă de criză sentimentală, după ce Richard Tedeschi o părăsește. Creația sa din oțel, silicon, elastomeri și cipuri colorate are mare succes, fiind invitat la recitaluri și interviuri pe marile scene ale lumii, dar Alisha are din nou un destin nefast, fiind răpită pentru a doua oară de pe o stradă din Hong Kong de către membri ai serviciilor secrete din statele NATO.

Ea este practic sechestrată, alături de alte câteva mii de tineri din întreaga lume luați la întâmplare, pentru a participa la un experiment colectiv ultrasecret (analiza comportamentului uman în condiții de parasomnie indusă artificial), realizat într-o locație ascunsă din Patagonia, cunoscut de cei implicați sub numele de Orașul Somnambulilor. Ultimele două capitole ale romanului sunt scrise de robotul Georges Enesco și aflăm din mărturia sa aspecte tulburătoare despre dubla sa condiție, de făptură artificială realizată din componente anorganice cu o minte în care se regăsesc toate frământările unui om care a fost un mare artist.

· Constantin Severin, scriitor și artist vizual

Constantin Severin este scriitor și artist vizual, fondator și promotor al expresionismului arhetipal. A publicat 15 cărți de poezie, eseuri și romane în limbile română, franceză, engleză, spaniolă și macedoneană, fiind distins cu 7 premii naționale și internaționale, cel mai important fiind Marele Premiu al Festivalului Internațional de Poezie „Aco Karamanov” din Macedonia (2022). Cel de-al treilea roman al său, „Orașul Somnambulilor”, după cum scrie și pe coperta a IV-a a cărții, „rescrie mitul lui Pygmalion în era digitală: personajul principal, tânăra nepaleză Alisha Rajvanshi, o specialistă de vârf în robotică, se îndrăgostește de propria sa creație, un robot care îl imită perfect pe marele compozitor român George Enescu. Un roman de docu-ficțiune, care te face să meditezi la provocările lumii contemporane și la epoca post-umană în care intrăm”.