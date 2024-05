Joi, 16 Mai 2024 (09:16:59)

Zilele trecute, la Mitocu Dragomirnei, a avut loc primul eveniment național de airsoft de agrement din județul Suceava cu tematică dacică, intitulat „Dava - Pe urmele Lupilor”. La această acțiune au participat 220 de sportivi din 26 de asociații din țară, precum Botoșani, Piatra Neamț, Bacău, Bistrița, Onești, Iași, Vrancea, Buzău, Focșani, București, Cluj, Alba, Hunedoara și Republica Moldova.

Evenimentul organizat de asociația de dezvoltare personală „Frăția Lupilor” și de asociația sportivă „Carpatic”, ambele din Suceava, face parte din proiectul educațional „Tinerii în natură - Școala curajului”, ce are drept scop dezvoltarea spiritului de echipă în rândul tinerilor, dar și protejarea mediului înconjurător, în conexiune permanentă cu natura.

Oaspeții au fost primiți în stilul tradițional, cu pâine și sare, de primarul Radu Reziuc, în centrul comunei Mitocu Dragomirnei, iar de acolo, într-o atmosferă de mare sărbătoare, pe fondul muzical al fanfarei și al buciumașilor, s-au deplasat pe cai și la pas, în coloană, spre platoul de pe Dealul Mitocului, fluturând cu mândrie steagul României și pe cele ale propriilor asociații sportive. Sus, în locația „răsăritului și apusului de soare”, bucatele preparate de către Cristian Alexiuc au avut un efect de mare surpriză pentru oaspeți.

Au fost și invitați de onoare care să susțină acest eveniment sportiv. La Mitocu Dragomirnei a fost prezent președintele Federației Române de Airsoft, Daniel Filimon, președintele Asociației de Reconstituire Istorică „Getodacii din Moldova”, Alexandru Lăpușneanu, și un militar în retragere cu o carieră impresionantă, este vorba de Darius Decebal.

„Suntem bucuroși de modul în care a decurs organizarea acestui eveniment național. Am ales o tematică dacică pentru a ne reaminti permanent cine sunt strămoșii noștri și ce sânge ne curge prin vene. Astăzi ni se îndeplinește un vis la capătul a 10 ani de practică în acest sport antistres, dar și după ce am trecut prin două evenimente regionale organizate în anii anteriori. Am pus mult suflet împreună cu domnul Cornel Constantin, liderul echipei de airsoft <Nemuritorii>, și am reușit până la final să-i punem în dificultate pe sportivii participanți atât în jocul de zi, dar mai ales în jocul spectaculos de noapte, care a însumat 16 ore. Pentru la anul ne-am propus să dublăm numărul de participanți și credem că în această echipă organizatorică vom reuși să ducem lucrurile la bun sfârșit”, a declarat Marius Lup, președintele Asociației de dezvoltare personală „Frăția Lupilor”, care dorit să mulțumească pentru sprijin Primăriei Mitocu Dragomirnei, principalul susținător al evenimentului, Primăriei Suceava, prin viceprimarul Lucian Harșovschi, Asociației Sportive „Stejarii Bucovinei”, prin Cristian Alexiuc, Ocolului Silvic Adâncata, prin Carmen Mihețiu, Ocolului Silvic Pătrăuți, prin Stelian Chidoveț, și celor de la Direcția Domeniului Public a municipiului Suceava.