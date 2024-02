Vineri, 23 Februarie 2024 (14:23:09)

Un sucevean care a fost implicat într-un accident rutier în municipiul Suceava având o alcoolemie record, probabil cea mai mare înregistrată în cazul unui conducător auto în ultimii ani de zile, a fost condamnat de Judecătoria Suceava la pedeapsa de 3 ani de închisoare, dar cu suspendare, magistrații stabilind un termen de încercare de 4 ani de zile.

Judecătorii de la prima instanță au apreciat așadar că bărbatul mai merită o șansă de reabilitare, probabil și pentru că nu mai are antecedente penale. În cei 4 ani de zile inculpatul are de respectat o serie de interdicții și obligații de la care nu are voie să se abată.

Sentința Judecătoriei Suceava nu este definitivă și poate fi contestată cu apel.

Pe 8 septembrie 2022, în jurul orei 18.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 despre producerea unui accident pe strada Aleea Dumbrăvii din municipiul Suceava.

Echipajul deplasat la fața locului a găsit doar una dintre mașinile implicate, o Dacie Logan, celălalt conducător auto plecând de la fața locului.

În baza informațiilor obținute polițiștii au identificat în scurt timp autoutilitara VW LT 35 implicată în accident, în curtea unui imobil de pe aceeași stradă – Aleea Dumbrăvii. A fost identificat și șoferul, Petrică Tifiniuc, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Suceava, aflat în stare avansată de ebrietate. Aparatul etilotest a indicat în cazul său concentrația de 1,77 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, probele de sânge au indicat alcoolemia de peste 4 la mie, aceasta din urmă fiind valoarea probă la dosar. Alcoolemia este realmente enormă, multe persoane fiind în imposibilitatea de a se ține pe picioare la o astfel de alcoolemie.

Iniția, s-au început și cercetări pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului.

Pedeapsa principală aplicată bărbatului este pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

După accident, șoferul pericol public a fost reținut în arest pentru 24 de ore.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile atunci, dar judecătorii nu au admis-o la vremea respectivă.

Bărbatul a executat așadar doar 24 de ore de arest.