Joi, 25 August 2022 (12:14:09)

Muzeul Național al Bucovinei vă invită în zilele de 26, 27 și 28 august 2022 la trei seri de teatru autentic, ce vor avea loc la Cetatea de Scaun a Sucevei. Evenimentul „Teatru la Cetate” aduce la Suceava nume mari ale teatrului românesc: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Lari Georgescu. Au fost invitate, cu două spectacole, șiTeatrul pentru copii și tineret „Vasilache” din Botoșani și Teatrul „Matei Vișniec” Suceava. În cadrul acestei manifestări, sâmbătă și duminică, pe platoul Cetății de Scaun, va avea loc o expoziție de mașini de epocă, organizată de Retromobil Club-Filiala Suceava, care completează fericit și aduce un plus valoare și atmosferă întregului eveniment.

Programul evenimentului „Teatru la Cetate”: Vineri, 26 august 2022, ora 19.00: Adriana Trandafir și George Hodor în spectacolul „Pasărea măiastră – Maria Tănase”, regia George Bănică; Sâmbătă, 27 august 2022, ora 17.00: Teatrul pentru copii și tineret Vasilache, Botoșani, cu spectacolul „Miorița”, adaptare după V. Alecsandri, regia artistică Silvia Răileanu; Ora 19.00: Maia Morgenstern în spectacolul „Nu sunt eu”, direcția de scenă Victor Ioan Frunză - Teatrul Dramaturgilor Români, București; Duminică, 28 august 2022, Ora 17.00: Teatrul „Matei Vișniec” Suceava cu spectacolul „Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei” de Federico Garcia Lorca, în regia lui Zalan Zakarias; Ora 19.00: Lari Giorgescu în spectacolul JUNGLA TeVe, de Gigi Căciuleanu - Teatrul Dramaturgilor Români, București. Bilet: 4 lei elevi/studenți, 8 lei/pensionari, 16 lei/adulți.

· 15 bijuterii pe patru roți, expuse la Cetate

Retromobil Club Suceava (una dintre cele mai apreciate filiale la nivel național a Retromobil Club România – RCR - atât din punct de vedere al numărului de membri, al evenimentelor organizate, cât şi al vehiculelor deținute de colecționari) a răspuns invitației Muzeului Național al Bucovinei şi pentru două zile invită sucevenii și nu numai la Cetatea de Scaun a Sucevei pentru a retrăi momente unice ale altor epoci sau pentru a descoperi noi pagini de istorie auto.

Sucevenii, invitații şi turiştii, sunt aşteptați să afle interesante amănunte din istoria celor 15 maşini expuse (amintim de: Mercedes SS an fab. 1929, Mercedes 350 an fab. 1972, Jaguar MK5 an fab. 1950, Singer an fab. 1952, WV Kaffer an fab. 1964, MGB an fab. 1973, Triumph Spitfire an fab. 1977, Renault 16 an fab. 1967, Trabant P60 an fab. 1964, Dacia 1100 sau Dacia 1300 ambele an fab. 1970) şi a altor mărci şi modele valoroase. De asemenea, cei interesați vor putea să afle despre etapele sau momentele inedite din restaurarea bijuteriilor pe 4 roți. Evenimentul se desfăşoară concomitent cu „Teatru la Cetate”, „pentru că tot pasiune şi artă este şi restaurarea sau deținerea unui vehicul de epocă”, transmit reprezentanții Retromobil Club - Filiala Suceava.