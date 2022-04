Miercuri, 13 Aprilie 2022 (13:12:51)

Peste 70 de copii și tineri cu și fără dizabilități intelectuale au participat la „Campionatul de Fitness și Zâmbete”, finanțat de Fundația Globalworth. 30 dintre acești tineri au putut să concureze la cele două competiții organizate de Special Olympics România, în parteneriat cu Centrul de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.

Am aflat de la șefa centrului humorean, Mihaela Pintilie, că acest campionat „de fitness și zâmbete” a adus „bucurie, prietenie, sport și tehnologie, fiind liantul care a adunat copiii din mai multe apartamente și case de tip familial în fața ecranului, pentru a face mișcare, în vremuri în care aceasta a fost limitată din cauza pandemiei”.

Beneficiarii din centru au participat fizic la o serie de antrenamente de fitness, coordonați de kinetoterapeuții Lucian Iordache și Daniel Coroi, începând cu luna martie 2021 și până în prezent. Au fost formate echipe din copii și tineri cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Tot în această perioadă, copii/tineri de la Gura Humorului au desfășurat și ore de fitness online, prin intermediul sistemului electronic - laptop - Smart TV - Aplicația Zoom.

„Mulțumim Fundației Special Olympics Romania pentru sprijinul oferit, pentru dotarea sălii noastre de fitness cu diverse materiale și accesorii sportive, printre care amintim: stepp fitness, mingi pentru exerciții de fitness, benzi elastice, tricouri personalizate și lista poate continua. De asemenea, mulțumim din tot sufletul pentru cadourile oferite tuturor participanților la concurs”, a mai spus Mihaela Pintilie.

· Competiție, premiere

În 29 martie 2022, în Sala de sport a Școlii „Teodor Balan” din Gura Humorului a avut loc o competiție sportivă de fitness, dar și ceremonia de premiere, activitate sportivă desfășurată cu sprijinul Fundației Special Olympics Romania, prin Proiectul Virtual Fitness - Safe Sports for People with Intelectual Disability in Placement Centers. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai Fundației Special Olympics Romania, directorul sportiv Viorel Mocanu și Oana Grecea. Ei au fost cei care au jurizat activitatea sportivă și s-au ocupat și de premierea tuturor copiilor și tinerilor din sală.

Nu au lipsit nici voluntarii la acest eveniment sportiv: Popovici Lorena, psiholog, Maxim Mirela, Georgeta Grosar, Nicola Rogojina, Sebastian Paicu și coordonatorul personal de specialitate, Ulici Maria.

Copiii și tinerii cu și fără dizabilități intelectuale au fost foarte încântați de evenimentul sportiv la care au participat. „Mi-au plăcut foarte mult exercițiile, m-au ajutat să învăț că sportul este și sănătos și benefic pentru organism. Mi-a plăcut sistemul ăsta, am făcut exerciții și afară, dar și în sală. În decembrie, am luat locul II, dar nu m-am supărat, mi-a plăcut să concurez”, a spus Valentin S., de la Centrul de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate din Gura Humorului; Filip C, în vârstă de 19 ani, a declarat că s-a bucurat să participe la eveniment și să facă sport: „Și mi-au plăcut ceremoniile de premiere, pentru că ați venit la noi și am putut pregăti mereu câte un cântec, pentru că mie îmi place să cânt. Pe 3 decembrie, am cântat <Noi suntem români!> și acum am pregătit o priceasnă cu ocazia Paștelui”; Nicola R., în vârstă de 16 ani, Gura Humorului: „Fac sport de când mă știu. Asta a fost o ocazie pentru mine, pentru a-i ajuta pe colegii mei din centru, pentru a le arăta și lor ce bine te simți atunci când faci sport. Particip cu drag la toate activitățile de aici. Sunt elevă la Școala Gimnazială <Teodor Bălan>, dar locuiesc într-una din casele centrului. Am luat locul I la competiția de <Fitness și Zâmbete> și acum, dar și la campionatul din decembrie”.

· Dotări

Mihaela Pintilie, șef centru, și Maria Ulici, coordonator personal de specialitate în cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului, au declarat: „Ne-am bucurat să facem parte din acest proiect, în care beneficiarii noștri din centru au participat fizic la antrenamente de fitness, coordonați de kinetoterapeuții Lucian Iordache și Daniel Coroi. Tehnologia cu ajutorul căreia s-au desfășurat antrenamentele ne va ajuta și pe viitor, pentru că centrul nostru nu era dotat cu un astfel de sistem. Astfel, a fost posibil ca tinerii să desfășoare ore de fitness online, prin intermediul sistemului electronic - laptop - Smart TV, prin aplicația Zoom. Ne sunt de folos și celelalte materiale și accesorii sportive primite, pentru că vom putea repeta pe ele. Începând cu acest proiect sportiv, beneficiarii noștri au început să participe mai mult la activitățile sportive. Sperăm să se organizeze multe proiecte sportive, unde să avem implicați cât mai mulți beneficiari din sistemul de protecție”.