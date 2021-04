Marţi, 20 Aprilie 2021 (16:16:54)

Flori. Candele și lumânări aprinse. Lacrimi. Interpretul de muzică populară George Finiş a fost condus marți, 20 aprilie, pe ultimul drum, de familie, prieteni, colegii de la Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava (îmbrăcați în costume populare), colegi de la Centrul Cultural Bucovina, cunoscuți, oameni care i-au apreciat muzica și l-au îndrăgit.

Cortegiul a fost însoțit de muzică funerară, de o fanfară formată din câțiva instrumentiști ai Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava și ai Școlii Populare de Artă Suceava, oameni care i-au fost mereu aproape regretatului interpret George Finiș. Colegi de la Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” i-au purtat pe brațe sicriul de la capelă până la groapă, în sunet de fanfară.

Un ultim omagiu



Slujba religioasă, oficiată de un sobor format din patru preoți, a început la ora 12:00, la Capela Cimitirului Pacea Nou. Sucevenii și nu numai au putut să-și ia rămas bun de la interpretul George Finiș încă de luni după-amiază, când sicriul a fost depus la Capela Cimitirului Pacea Nou. Dorința familiei a fost ca interpretul de muzică populară să poarte pe ultimul drum costumul popular. Curtea cimitirului a devenit pentru un timp un loc al florilor, al coroanelor cu mesaje emoționante aduse de cei care și-au luat rămas bun de la artist. Mulți oameni au dorit să fie alături de familia îndoliată. Am văzut persoane cu ochii în lacrimi, care s-au rugat pentru artistul care a pierdut lupta cu boala la doar 61 de ani.

În ziua înmormântării, în jurul orei 10:00, i-au adus un ultim omagiu Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Ghiață, primarul comunei Botoșana.

La înmormântarea artistului George Finiș au participat Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina, Călin Brăteanu, directorul Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, prof. Johannes-Raimund Onesciuc, șef Atelier orchestră și soliști vocali din cadrul Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu”, alături de zeci de colegi, prieteni, apropiați. De asemenea, au venit să-i aducă un ultim omagiu de la Botoșani interpretul de muzică populară Constantin Bahrin, alături de câțiva membri ai Ansamblului „Rapsozii Botoșanilor”.

Lacrimi din cer

În timpul slujbei efectuate în Capela Cimitirului Pacea Nou, „au curs lacrimi din cer”. O ploaie deasă a împrăștiat pentru câteva zeci de minute oamenii aflați la înmormântare, oameni care s-au adăpostit de ploaie sub streașina bisericii sau sub umbrele. Se spune în popor că atunci când plouă la o înmormântare, celui care a părăsit această lume îi pare rău. Ziua de marți, când artistul George Finiș a fost condus pe ultimul drum, a fost și cu soare. Exact ca în viață. Și George Finiș a întâmpinat în timpul vieții și greutăți, dar s-a bucurat și de succes pe plan profesional, fiind foarte iubit de public.

Unul dintre preoți a dat citire unui cuvânt de rămas bun, cuvânt din care reținem că anii de tinerețe ai artistului George Finiș „au sunat a cântec”, așa cum i-a fost și viața profesională, „îmbrăcată mereu în straiul cântecului popular, dăruit mereu cu aceeași dragoste publicului”.

Ultimul gong

George Finiș, după cum povestesc și colegii lui de la Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, „a înflorit odată cu maturitatea profesională”, câștigându-și recunoașterea artistică din partea publicului și a specialiștilor ca unul dintre cei mai reprezentativi soliști ai folclorului bucovinean.

A purtat cu mândrie cântecul prin lume, promovând mereu dragostea lui infinită de plaiurile unde a văzut lumina vieții. Deținător al unei zestre muzicale de invidiat, laureat al numeroaselor festivaluri de folclor, participant la turnee artistice, emisiuni Radio și TV, George Finiș „a semnat cu cântecul în cartea vieții”. „Iar când va fi să bată clopotul la Putna, vântul va aduce poate până aici cântarea emblemă sufletului lui George Finiș, <Când a fost să moară Ștefan>”, spun foștii colegi de la „Ciprian Porumbescu”. George Finiș și-a cules cântecul din vatra satului, l-a șlefuit și „l-a dăruit întru eternitatea veșniciei”.

Marți, 20 aprilie, la ultimul gong, când cortina s-a lăsat pe scena vieții și reflectoarele s-au stins pentru George Finiș, sute de oameni l-au condus pe ultimul drum și alții sute, poate mii i-au mulțumit în gând pentru cântecele sale, pentru ce a lăsat în urmă, păstrând-i recunoștința ce i se cuvine.

Răpus de Covid

Vă reamintim că George Finiş a murit sâmbătă dimineață, la Spitalul Judeţean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. George Finiş era internat cu o formă gravă de coronavirus. George Finiș, în vârstă de 61 de ani, a stat întâi 7 zile acasă, sub tratamentul medicului de familie. N-a răspuns la medicație, starea i s-a agravat ușor și când saturația de oxigen i-a scăzut la 80 medicul de familie a recomandat internarea în spital. A fost internat pe 25 martie, dar nici la tratamentul administrat la Boli Infecțioase nu a răspuns. Pe 31 martie i s-a schimbat tratamentul și din 2 aprilie a fost mutat la ATI.

Era ventilat non-invaziv, însă era conștient și cooperant. De pe 13 aprilie starea lui de sănătate s-a degradat, pe 15 aprilie a fost necesar să fie intubat, iar sâmbătă dimineață a decedat.

Interpretul George Finiş a fost membru al Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Artistul George Finiș a iubit mult cântecul popular și a prețuit folclorul autentic. De-a lungul carierei, a participat la sute de spectacole, festivaluri, unde cu drag a cântat și a încântat publicul cu cântecele sale. A câștigat Trofeul „Floarea din Grădină”, a colaborat cu compozitori și orchestratori cunoscuți (George Sîrbu, Viorel Leancă, Emil Havriliuc, Trifan Leancă, Răzvan Mitoceanu etc.), a înregistrat sute de cântece care vor rămâne mărturie peste timp și vor „vorbi” despre cel care a fost George Finiș, un „ambasador” al cântecului popular bucovinean.

Fiind un împătimit al cântecului popular, al cântecului bucovinean pe care cu mândrie îl promova pe orice scenă unde era invitat, artistul prețuia mult și costumul popular, ținea mult la ținuta cu care se prezenta în fața publicului, multe dintre cămășile pe care le purta pe scenă fiind cusute de mâinile truditoare ale propriei sale mame, care, din păcate, nu mai este în viață. Cu sute de cântece înregistrate, George Finiș s-a remarcat la începutul carierei și cu „fluieratul artistic”, ce însoțea cântecele sale. A fost invitat și a participat la multe emisiuni de folclor, unde a vorbit foarte frumos despre Bucovina, despre obiceiurile și tradițiile acestui ținut pe care l-a îndrăgit atât de mult. Nu pleca niciodată dintr-o emisiune fără să cânte, fără să bucure publicul cu piesele sale dragi, culese și interpretate cu talent și bucurie. Artistul a debutat la Ansamblul Ciobănașul al Cooperației Meșteșugărești Suceava. A fost căsătorit și are două fete.