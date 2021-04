Vineri, 9 Aprilie 2021 (18:19:17)

„Universitarii” au dispus, la Cluj-Napoca, în etapa a XXIII-a, cu scorul de 30-28 de CSM Bacău, după un meci incredibil. În minutul 20, tabela de marcaj indica un avantaj de 6 goluri în favoarea adversarilor, 7-13. Handbaliștii pregătiți de Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu nu și-au pierdut însă speranța și au continuat să lupte admirabil. Au reușit să egaleze la 14 în minutul 29, scorul pauzei fiind favorabil băcăuanilor, 15-14. Mobilizați la maximum, „studenții” au început în forță repriza a doua, ajungând că conducă cu 21-18 în minutul 40 și cu 24-20, zece minute mai târziu. Sucevenii au rezistat cu calm asaltului de final al adversarilor, obținând trei puncte enorme în cursa pentru menținerea în primul eșalon al handbalului românesc.

„În a doua parte a primei reprize, într-un moment în care Bacăul avea un avans de 6 goluri, am cerut un time-out. Am văzut jucătorii demoralizați, cu capul în pământ, și le-am zis doar atât: Haideți fraților, că nu-i gata meciul! Mai avem de mult de jucat, încă nu-i totul pierdut! Au revenit pe teren mult mai montați, și de atunci s-a schimbat totul. Apărarea a început să meargă excelent. Am fost foarte atenți pe repliere, pentru că știam că adversarii sunt foarte buni pe contraatac și pe faza a doua. De asemenea, nu ne-am mai precipitat în atac. Am avut răbdare la construcție și am aruncat doar din situații clare. Pentru noi urmează acum o binemeritată zi de odihnă, pentru că duminică ne așteaptă un nou meci tare, cu CSM Botoșani. Acolo fiind foarte mulți suceveni, sunt ambiții mari, așa că tot timpul am avut meciuri grele cu ei. Trebuie să câștigăm neapărat acest joc. Avem un moral bun, așa că mergem încrezători la teren”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene, Adrian Chiruț.

În partida cu CSM Bacău, CSU din Suceava a evoluat în alcătuirea: Makaria, Grigoraș – Loic (8 goluri), Juverdianu (5), Păunescu (4), Popia (3), Furak (3), Balasz (2), Kobzii (2), Petrov (1), Sadovyi (1), Lupu (1), Manjic, Costea, Dascălu, Oancea.

Duelul cu CSM Botoșani va avea loc tot la Cluj-Napoca, duminică, cu începere de la ora 17.00.