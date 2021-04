Incorigibil

Un tânăr originar din Dorohoi, care are la activ numeroase fapte de înșelăciune, a fost arestat de judecătorii de la Rădăuți pentru o faptă de același gen.

Conform anchetei coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, Sorin Alin Verincianu, care are acum în jur de 35 de ani, a abordat o persoană care avea un proces civil și i-a promis că o va ajuta să câștige procesul. Așa a reușit inculpatul să stoarcă de la victimă peste 50.000 de lei, în interval de aproximativ trei luni de zile.

”Folosindu-se de calități mincinoase, respectiv procuror DIICOT Suceava și avocat, a determinat persoana vătămată să îi ofere anumite sume de bani care ar fi reprezentat contravaloarea serviciilor prestate prin folosirea calității de avocat, promițându-i că o va ajuta să câștige procesul civil în care era parte, suma totală pe care T. I. i-a furnizat-o autorului în perioada martie — iunie 2020 ca urmare a folosirii calităților mincinoase de avocat/ procuror și cu care a fost prejudiciată fiind de 56.450 lei”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

După ce s-a adunat probatoriu, Sorin Alin Verincianu a fost reținut 24 de ore în arest, iar procurorii de la Rădăuți au formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului. Judecătoria Rădăuți a dispus joi, 8 aprilie, ca individul să fie arestat 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

În 2015, Sorin Alin Verincianu avea deja opt condamnări pentru înșelăciuni.

El a comis cele mai multe fapte îmbrăcat în preot, însă s-a dat și jurnalist, medic și, mai nou, avocat sau procuror.

Cum l-a şantajat pe cântăreţul de muzică populară Alexandru Recolciuc

„Domnu' Alex, sunt un reporter de la ziarul Monitorul şi avem poze şi filmări cu tine foarte compromiţătoare. Dacă nu vrei să ajungă mai departe în presă te costă o cartelă orange şi îmi dai codul prin sms acum, dacă nu, ajunge mai departe în presă”, aşa suna sms-ul primit de cântăreţul sucevean de muzică populară Alexandru Recolciuc în luna ianuarie a anului 2008.

Nedumerit, Recolciuc a sunat atunci la redacţia Monitorului de Suceava şi aşa am aflat de şantaj. Unul dintre ziariştii redacţiei noastre a sunat la acel număr de telefon din sms-ul cu pricina, dându-se prieten foarte bun cu cântăreţul de muzică populară şi motivând că acesta din urmă nu poate vorbi întrucât este plecat din localitate.

Falsul reporter ne-a spus la vremea respectivă că are trei CD-uri cu imagini compromiţătoare cu şi despre Recolciuc, stabilind şi preţul: 500 de euro.

Iată un fragment din conversaţia de atunci.

Verincianu: "Pentru mine ca şi reporter, la început de carieră, subiectul ăsta este aur. Eu dacă-l prezint acolo, în redacţie, am un comision foarte bun (...)"

Rep.: "Cei de la Monitorul de Suceava cât ţi-au promis că îţi dau?"

Verincianu: "400 de euro dacă le dau lor CD-ul. Şi eu am zis că pentru 400 de euro, plus salariul pe care îl am, mie îmi ajunge”, încerca botoşăneanul să negocieze preţul acelor CD-uri.

Prins în flagrant după ce a şantajat-o şi pe stareţa de la Dragomirna

Pe 21 ianuarie 2008, Sorin Alin Verincianu, pe atunci în vârstă de 21 de ani, a fost prins de poliţişti în urma unui flagrant pus la cale în zona centrală a municipiului Suceava. A fost săltat la scurt timp după ce a luat 375 de lei de la stareţa Mănăstirii Dragomirna, pe care o şantajase cu o seară înainte că are imagini compromiţătoare cu ea şi celelalte măicuţe de la lăcaşul de cult.

Stareţa a sesizat autorităţile şi aşa a fost organizat flagrantul. CD-ul cu aşa-zisele imagini scandaloase era gol.

La poliţie, Verincianu şi-a recunoscut faptele, mărturisind că a încercat să le şantajeze şi pe măicuţele de la Voroneţ şi Probota.

„Nu ştiu de unde a făcut rost de numărul meu de mobil... Mi-a spus că este de la un post de televiziune şi că are imagini cu câteva măicuţe de la mine, care au limbaj total neadecvat faţă de persoanele care vizitează mănăstirea. Voia cumva să mă determine să-l întreb cum să fac să nu dea imaginile de care vorbea. I-am spus că nu mă interesează şi că nu cred aşa ceva”, declara la vremea respectivă stareţa Mănăstirii Probota.

Mai recent, în 2015, același individ s-a dat medic și a înșelat un bărbat din Fălticeni. Victima avea fiica studentă la medicină la Iași, iar individul i-a spus că îi face rost de un instrument medical. A realizat inclusiv facturi false, reușind să scoată o sumă semnificativă de la victimă.