Sâmbătă, 20 Februarie 2021 (13:57:46)

Indicatorii evoluției cazurilor de Covid-19 în județul Suceava arată o îmbunătățire a situației. Potrivit datelor comunicate, sâmbătă, de Prefectura Suceava, 94 din cele 114 localități din județ sunt în zona verde, 16 în zona galbenă și patru în zona roșie: Siret, Mușenița, Șcheia și Adâncata. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 16 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 15 au câte un caz, 42 au sub cinci cazuri, 24 au sub zece cazuri iar 17 au peste zece cazuri în evoluție. Sâmbătă, numărul total al cazurilor în evoluție la nivelul județului a scăzut sub 1.000, înregistrându-se 970 cazuri active. Indicele de pozitivare a cazurilor la nivelul județului a fost în ultimele 3 zile de 6, 5 și respectiv 6%. În municipiul Suceava incidența a scăzut la 2,21 la mie, o dată cu scăderea numărului de persoane nou confirmate cu SARS-CoV-2, care în ultimele 7 zile a avut un vârf de cazuri noi pe 17 februarie, iar sâmbătă au fost 13 cazuri noi confirmate.

La această dată, sunt două focare de Covid-19 în evoluție în județ: unul cu 9 cazuri la Grădinița cu Program Normal „Luminița” Siret și al doilea, cu 6 cazuri, la Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilișești.

În ultimele două săptămâni s-a redus și numărul deceselor la pacienții cu coronavirus, de la 4-5/ zi, la 2-3/zi, dar totodată sâmbătă s-a înregistrat depășirea a 1.000 de decese, de la începutul pandemiei până în 20 februarie a.c., când numărul total al deceselor în rândul pacienților cu Covid-19 a ajuns la 1.001.

La această dată, se află în carantină 765 persoane, din care 84 intrate în ultimele 24 de ore și în izolare la domiciliu sunt 569 de persoane, din care 60 intrate în ultimele 24 de ore. În spitalele din județ sunt internați 343 de pacienți diagnosticați cu Covid-19, dintre care 21 internați în ultimele 24 de ore. În același interval de timp au fost externate 40 persoane declarate vindecate.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava sunt internați 578 pacienți, dintre care 189 pacienți cu Covid-19, 61 pacienți în zona tampon și 328 pacienți cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 189 pacienți cu Covid-19, trei au forme ușoare, 91 prezintă forme medii ale bolii, 77 sunt cu forme severe, 18 au forme grave și sunt internați în secția ATI. Dintre aceștia șapte pacienți sunt ventilați non - invaziv și doi sunt intubați ventilați invaziv.

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 302 paturi libere, din care 45 pentru pacienți cu Covid-19, 162 în sectorul non-Covid, 95 pentru zona tampon și două la ATI Covid.

De la începutul pandemiei, 20.481 suceveni au fost confirmați cu noul coronavirus, dintre care 18.423 au fost declarați vindecați; 7.906 dintre cei pozitivi au fost internați în spital. Numărul total de persoane testate în județ până acum este de 147.379.