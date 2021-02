Vineri, 19 Februarie 2021 (11:23:16)

Cartea „Dansul măștilor. Nietzsche și filosofia interpretării”, semnată de George Bondor, profesor al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, autor de multiple studii și cărți filosofice, a fost reeditată, la începutul acestui an, la Editura Spandugino. George Bondor este și editor fondator al revistei Meta, una dintre cele mai prestigioase publicații de specialitate dedicate hermeneuticii, fenomenologiei și filosofiei practice din România.

Prof. univ. dr. George Bondor, născut la Rădăuți, este, la ora actuală, unul dintre cei mai importanți gânditori din peisajul cultural românesc contemporan. „Filosoful, scrie Nietzsche, trebuie să fie un bun dansator. Prins în jocul lumii, el experimentează neobosit eliberarea de vechile măști, dar și creația altora noi, înțelegând însă perfect că toate sunt la fel de iluzorii. Experimentele lui Nietzsche ne introduc în metafora centrală a gândirii sale. Ele ne provoacă să descoperim dansul universal al măștilor, în care suprafața apare în sfârșit eliberată de umbra falselor profunzimi”, spune George Bondor, în „Dansul măștilor. Nietzsche și filosofia interpretării”.

· „O îndrumare erudită prin labirintul filosofiei lui Nietzsche”

Aflăm din descrierea cărții „Dansul măștilor. Nietzsche și filosofia interpretării”, reeditată la Editura Spandugino: „Puțini sunt filosofii care au influențat cultura secolului XX așa cum a făcut-o Friedrich Nietzsche, care sondează adâncimi nebănuite ale umanului, suscitând interpretări, dar și neînțelegeri la fel de radicale. Concepte precum voința de putere, evaluarea, supraomul, eterna reîntoarcere și nihilismul au cunoscut reverberații puternice nu doar în filosofie, ci și în artă, literatură, psihologie, istoriografie, ba chiar și în biologie, construind un labirint de idei în care sunt imbricate, potrivit unei arhitecturi insolite, dispoziții critice și exerciții genealogice, pentru înțelegerea cărora este nevoie de o ghidare abilă. Cartea lui George Bondor oferă o astfel de îndrumare erudită prin labirintul filosofiei lui Nietzsche, sub forma unei exegeze extrem de riguroase: de-a lungul ei, vom putea surprinde <dansul măștilor> – în jocul căruia profunzimea se împletește, până la confundare, cu suprafața –, dar și pătrunde dramaticul experiențelor de gândire nietzscheene, în care fundamentele de până atunci ale scenariului metafizic al lumii, precum eul, conștiința, substanța sau spiritul, sunt chestionate și reduse la statutul de simple iluzii și aparențe.”

· „George Bondor ne etalează secvențe privind critica ontologiei, critica teologiei, critica cosmologiei sau critica psihologiei”

Sandu Frunză, doctor în filosofie, specializarea filosofia culturii, a valorilor și a istoriei, spune despre cartea semnată de prof. univ. dr. George Bondor: „<Dansul măștilor> ne introduce în lumea conceptelor, a analizelor, a interpretărilor, a deconstrucțiilor, a reevaluării valorilor, a răsturnărilor hermeneutice și a creativității filosofice specifice lui Nietzsche. George Bondor, unul dintre cei mai rafinați și fideli cunoscători ai filosofiei aici abordate, ne pune în fața unei prezentări sistematice a câtorva concepte din filosofia nietzscheeană, precum: forța, voința de putere, valoarea și evaluarea, puterea și dominația, genealogia, nihilismul, interpretarea, critica metafizicii. Astfel, suntem familiarizați cu genealogia moralei, a limbajului, a cunoașterii și a religiei, dar și cu viziunea asupra modernității și asupra istoriei. Desfășurând o critică a metafizicii pe fundalul unei filosofii a interpretării, George Bondor ne etalează (cu o bucurie intelectuală demnă de entuziasmul lui Nietzsche) secvențe privind critica ontologiei, critica teologiei, critica cosmologiei sau critica psihologiei. O asemenea deconstrucție metafizică este realizată în spiritul lui Nietzsche și pentru punerea în valoare a filosofiei sale din perspectiva bogăției ideatice cu semnificații plurale pentru omul de azi, cu universul său relațional.”

· Prof. univ. dr. George Bondor: Cărți publicate, Proiecte de cercetare, Premii

Profesor în cadrul Departamentului de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Susține prelegeri de Filosofie contemporană, Fenomenologie, Cercetări hermeneutice actuale, Exegeză și argumentare în filosofie.

Conducător de doctorat în domeniul Filosofiei contemporane (cu accent pe Fenomenologie, Hermeneutică, Istoria metafizicii). Tematică: http://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/domenii-si-specializari/filosofie

Editor fondator al revistei Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, din anul 2009 (www.metajournal.org).

Coordonator al colecţiei Sophia, Editura Universităţii "Al.I. Cuza", Iaşi http://www.editura.uaic.ro/colectii.php?colectie=sophia

Director științific al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică. Inițiator și coordonator al colocviilor lunare și anuale ale Centrului.

Membru al Societății Române de Fenomenologie (www.phenomenology.ro).

Stagii doctorale la universităţile din Konstanz (2001) și Lille (2003). Stagii de cercetare postdoctorală la universităţile din Freiburg (2004, 2005, 2006-2007, 2009, 2011) și Heidelberg (2011).

Bursier al Alexander von Humboldt-Stiftung (2006-2007, Albert Ludwigs-Universität Freiburg).

Redactor-șef al revistei de cultură contemporană TIMPUL (2015-2017).

Cărți publicate:

Locul metafizic al străinului (în colaborare cu Ștefan Afloroaei și Corneliu Bîlbă, Axis, 2003)

Dansul măștilor. Nietzsche și filozofia interpretării (Humanitas, 2008). Premiul "Ion Petrovici" al Academiei Române și premiul de debut acordat de Ziarul de Iași. http://www.humanitas.ro/bondor-george

Dosare metafizice. Reconstrucție hermeneutică și istorie critică (Editura Universității "Al. I. Cuza", 2013). http://www.editura.uaic.ro/fisa-carte.php?ctg=ultimele_aparitii&id_c=1105

Volume coordonate:

Imagine şi text (în colaborare cu Cristian Nae, Editura Universității "Al. I. Cuza", 2012)

Sensuri ale corpului (Editura Universității "Al. I. Cuza", 2011)

Adevăr hermeneutic şi locuri obscure (în colaborare cu Corneliu Bîlbă, Editura Universității "Al. I. Cuza", 2008)

Articole în reviste de specialitate și în volume colective (a se vedea CV-ul și lista de lucrări).

Traduceri: Pierre Hadot, Ce este filosofia antică? (în colaborare cu Claudiu Tipuriță, Polirom, 1997).

Proiecte de cercetare:

- Responsabil pentru UAIC al proiectului PATCULT#RO (Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686);

- Director de proiect: Constituirea spaţiului public. O abordare fenomenologico-hermeneutică, CNCSIS – IDEI, nr. contract 788, cod 2104, 2009-2011;

- Membru în proiectul internaţional Etat de droit et conflit des sources normatives. L'Europe et les Balkans, grant al Agence Universitaires de la Francophonie, programul "Aspects de l'Etat de droit et démocratie", 2007-2008, director de proiect lect. dr. Corneliu Bîlbă;

- Membru în proiectul de cercetare Ideea europeană în filosofia românească. Dificultăţi în reconstrucţia ei actuală, tip A, nr. 1/2004-2006, cod CNCSIS 646, director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei;

- Membru în proiectul de cercetare Reprezentarea Străinului în filosofia românească postbelică, tip A, nr. 4/2000 cod CNCSIS 824, şi continuările nr. 51/2001 cod CNCSIS 413, nr. 38/2002 cod CNCSIS 307, director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei;

- Iniţiator şi responsabil al proiectului L'idée d'université. Éducation, tradition, émancipation, finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie, programul "Renforcement de l'excellence universitaire, parteneriats, relation avec les entreprises", 11 mai 2012 – 31 decembrie 2012, contract nr. 56115 CQ 211.

Premii:

1) Premiul Ion Petrovici al Academiei Române, acordat în 2010 pe anul 2008, pentru lucrarea Dansul măştilor. Nietzsche şi filozofia interpretării, Humanitas, Bucureşti (http://www.acad.ro/com2010/pag_com10_1216.htm; http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/N1101100934)

2) Premiul de debut al Ziarului de Iaşi, pentru cea mai bună carte de debut ieşean pe anul 2008, acordat în mai 2009

3) Premiul "Profesor Bologna", acordat de ANOSR, 12-13 mai 2012.

(sursa: https://www.fssp.uaic.ro/dr-george-bondor).