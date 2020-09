Miercuri, 23 Septembrie 2020 (14:22:14)

Suceava va deveni centru național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin – anunțul a fost făcut miercuri de către primarul Ion Lungu și rectorul Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa.

“La solicitarea Federației Române de Handbal, la Suceava se înființează un centru național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin.

Primăria Suceava și-a dat acceptul și suntem parteneri cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, cu LPS și Școala Gimnazială Ion Creangă, precum și cu Inspectoratul Școlar Județean.Urmează ca în perioada următoare să intrăm în Consiliul Local, să aprobăm acest parteneriat, cu obligațiile care sunt de o parte și de alta. Este benefic și pentru viitorul handbalului sucevean. Așa cum se știe, echipa noastră de handbal a revenit în Liga Națională și îi felicit din suflet pentru asta,

Avem o formație tânără, în curs de formare, dar împreună cu rectorul USV și cei din Consiliul de Administrație am avut discuții să facem o strategie pentru ca în perioada următoare, adică trei-patru ani, să avem performanță la handbal, așa cum a fost acum 10 ani.

În 2005, la o discuție cu rectorul de atunci, Adrian Graur, și cu Petru Ghervan, care era antrenorul echipei, am pus la cale un proiect de performanță a handbalului masculin la Suceava și am avut un parcurs de ceas elvețian. Trei ani mai târziu am jucat o finală de Cupă Europeană.

Sper ca și acum să se întâmple la fel, în trei-patru ani să jucăm o finală de Cupă Europeană, iar până atunci sunt convins că vom avea și o Sală Polivalentă la Suceava.

Acest centru național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin ne va ajuta – copiii din Moldova vor veni aici, vor fi înființate clase, grupe, vor face antrenamente”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Primăria Suceava va sprijini financiar acest proiect important pentru viitorul handbalului sucevean și al sportului, în general.

Rectorul USV, Valentin Popa, a explicat parcursul realizării centrului național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin:

“Am aflat despre această oportunitate acum câteva luni, am găsit susținere din toate părțile, atât din partea primarului și a Consiliului Local, încât am susținut această variantă în fața președintelui Federației Române de Handbal, iar acum am ajuns la momentul în care am primit scrisorile oficiale, în urma cărora trebuie să ne pregătim pentru o evaluare efectuată de către o comisie din care vor face parte atât membri ai Comitetului Olimpic Român, cât și ai Federației Române de Handbal. Aceștia vor veni la Suceava să evalueze condițiile în care copiii vor trebui să învețe și să facă sport.

Sunt convins că vom avea toate facilitățile necesare în regulă, atât la LPS, cât și în privința bazelor sportive pe care le vom pune la dispoziție.

Universitatea este alături de Primăria Suceava, care este principalul promotor și beneficiar al acestui proiect, dar care are și o responsabilitate pe măsură.

USV va asigura baza sportivă, va permite accesul tinerilor înscriși în aceste grupe de pregătire olimpică. Aceștia vor avea acces la complexul de natație și kinetoterapie, pentru refacere, la terenul de sport, vor putea lua masa în restaurantul studențesc, iar nu în ultimul rând, poate chiar cel mai important, USV va asigura resursa umană pentru a-i pregăti.

Sunt convins că va fi un centru național olimpic de succes, pentru că avem în zonă foarte mulți copii cu real talent pentru handbal – majoritatea sportivilor din lotul olimpic de juniori provin din regiunea Suceava.

Vom lucra în următoarele luni la pregătirea dosarului de evaluare, sunt convins că în următorul an vom avea una sau chiar două grupe de elevi care vor forma lotul de pregătire olimpic de juniori”.

Ion Lungu i-a mulțumit rectorului USV, Valentin Popa, și l-a asigurat de tot sprijinul municipalității în realizarea proiectelor Universității, precum campusul USV, Facultatea de Medicină, în domeniul sportului și al activităților culturale, colaborarea dintre cele două importante instituții sucevene fiind foarte strânsă și dezvoltată pe mai multe planuri.