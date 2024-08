Handbal

Formația de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a participat la sfârșitul săptămânii trecute la un triunghiular amical la Baia Mare, alături de alte două echipe bune din Liga Națională, este vorba de Minaur și Potaissa Turda.

Vineri, universitarii cu cedat cu 32-37 (16-19) confruntarea cu gazdele de la Minaur, iar sâmbătă s-au impus cu 34-33 (20-14) în duelul cu Potaissa.

„Au fost două meciuri reușite. Chiar dacă am pierdut cu Baia Mare, am dat o replică bună, în condițiile în care am intrat pe teren după un drum de șase ore. Mai mult, pe lângă accidentările lui Darius Makaria și Andrei Bruj au intervenit niște absențe de ultimă oră, mă refer la Balazs Botond, cu dureri la umăr, Amin Yousefinezhad și Adi Târzioru, care au acuzat stări febrile. Cu Turda, nu l-am putut utiliza pe Claudiu Lazurcă tot din cauza unei răceli, însă am putut conta pe Adi Târzioru, care s-a simțit mai bine. Am reușit să câștigăm jocul cu Potaissa pentru că am jucat la un nivel bun și reușit să eliminăm din erorile de la Memorialul <Mihai Mironiuc>”, a declarat antrenorul Bogdan Șoldănescu.

Săptămâna aceasta, CSU Suceava are programate alte două meciuri de pregătire: joi, de la ora 16:00, cu CSM Sighișoara, la Odorhei, și vineri, de la ora 12:00, la Sighișoara, cu CSM Odorhei.