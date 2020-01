Rugby

Singurul rugbist care s-a regăsit în ierarhia de final de an întocmită de către Clubul Sportiv Municipal Suceava a fost Lucian Preutescu, căpitanul echipei de seniori.

„Sunt bucuros pentru acest premiu, însă trebuie precizat faptul că Suceava, ca echipă, a încheiat 2019 cu rezultate puțin sub așteptări. Poate că este momentul ca tinerii să preia inițiativa, fiind nevoie de un suflu nou. Sigur că și accidentările ne-au ținut pe loc, însă trebuie să recunoaștem că principala cauză a parcursului mai slab l-a constituit lipsa de pregătire. Suntem în lot jucători proveniți din două județe, Suceava și Iași, și nu reușim să ne întâlnim prea des pe la antrenamente. Și asta deoarece fiecare are un job sau o afacere din care-și întreține familia. Or rugbiul este un sport dur, care cere o pregătire adecvată, pe care-i greu să-l păcălești. Este un sport de uzură, nu e precum șahul. Sperăm însă să vină momente mai bune. Suceava este un centru de tradiție, a avut și va avea un cuvânt de spus în rugbiul românesc. Totul ține până la urmă de partea financiară, așteptăm să se investească bani mai mulți și în sport”, a declarat Lucian Preutescu.