Lucian Goian încă nu se gândeşte la retragere, deşi are 36 de ani

Fotbal

Ajuns la 36 de ani, o vârstă la care mulți jucători se gândesc la retragere sau și-au agățat de mult ghetele în cui, suceveanul Lucian Goian se află în fața unei noi provocări fotbalistice. După șase ani petrecuți în Asia și Australia, Goian cel mic a acceptat o nouă ofertă din India. Numai că nu va mai juca la Mumbai City, acolo unde a evoluat în ultimii trei ani, ci s-a transferat la Chennaiyin FC, formație care și-a propus câștigarea Indian Super League în sezonul viitor.

„Aștept cu nerăbdare să joc și să ofer totul pentru fanii noii mele echipe. Antrenorul John Gregory m-a întrebat dacă vreau să revin în India pentru a câștiga titlul ISL cu Chennaiyin FC, iar eu i-am spus că acesta este visul meu. Când vreau ceva și am încredere în ce mi se propune, merg până la capăt. Antrenorul John Gregory a jucat un rol decisiv în alegerea mea de a veni aici. Am acceptat imediat în momentul în care m-a sunat şi m-a rugat să vin să câştigăm campionatul indian. Cu John Gregory pe bancă, sunt convins că Chennaiyin va reuşi să câştige trofee. Voi da 100% pentru echipă şi abia aştept să cucerim trofee. Fanii lui Chennai sunt printre cei mai frumoşi din India. Susţin echipa indiferent de rezultat şi creează o atmosferă fantastică. Abia aştept să îi întâlnesc”, a spus Lucian Goian, după ce a semnat noul angajament.

Acesta a mai dezvăluit pentru site-ul oficial al noului săi club că fotbalul a fost întotdeauna în sângele său.

„De mic copil mi-am dorit să fiu jucător de fotbal. Pot spune că am avut norocul să joc fotbal la nivel înalt. Interesant este că idolul meu a fost Alessandro Del Piero. Și eu am fost atacant până la 16-17 ani, după care am trecut ca fundaș central, deoarece antrenorul mi-a cerut să joc mai în spate, convins fiind că acolo mă voi descurca mai bine”.

În cariera sa, Lucian Goian a mai evoluat pentru echipele Foresta Suceava, FC Oneşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Dinamo Bucureşti, Astra Ploieşti, Tianjin Teda (China), Beijing Baxy (China), FC Braşov, CFR Cluj, Mumbai City (India) și Perth Glory (Australia).