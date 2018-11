Handbal

Echipa secundă de handbal seniori a Universităţii Suceava a reuşit sâmbătă să obţină o nouă victorie în Divizia A, a cincea din nouă etape disputate în acest campionat. Echipa pregătită de antrenorul Ioan Tcaciuc s-a impus cu 28 – 23 în faţa vecinilor de la CSM Botoşani, în ultimul meci disputat în acest an în faţa propriilor suporteri. Sucevenii au început mai greu acest meci şi au fost conduşi cu 4 – 2, dar mai apoi au avut 13 minute foarte bune, în care au marcat de opt ori şi au primit doar un gol, scor 12 – 6, iar la pauză conduceau la o diferenţă de cinci goluri, scor 14 – 9. În partea a doua, Universitatea II a continuat jocul bun şi s-a distanţat la opt şi chiar nouă goluri, scor 27 – 18, când mai erau mai puţin de 8 minute de joc. Pe final, oaspeţii au marcat de cinci ori şi universitarii doar o singură dată, dar diferenţa era mult prea mare pentru a fi remontată, scor final 28 – 23, diferenţă de cinci goluri cu care sucevenii s-au impus şi-n meciul tur, de la Botoşani.

„Am început acest meci mai greu, prea relaxaţi, dar uşor-uşor am intrat în jocul normal şi ne-am distanţa pe tabelă. Am înscris şi mai multe goluri uşoare, pe faza a doua şi contraatac, iar poarta a mers destul de bine, Edi Duman şi Florin Mihăescu având intervenţii bune. În apărare am avut momente bune, dar şi slabe, iar aici pot să apreciez evoluţia lui Cristi Bejenariu, de 16 ani, pe care l-am folosit în centrul apărării şi care prin evoluţia sa ne dă speranţe pentru viitor. Şi ceilalţi jucători au luptat în teren şi-i felicit pentru această victorie. Mai e mult de muncă, dar cu timpul sperăm să rezolvăm toate problemele din joc, multe apărute inevitabil şi din cauza vârstei scăzute a multor dintre jucători”, a explicat antrenorul Ioan Tcaciuc.

CSU Suceava a folosit la acest meci un lot format din sportivii: portarii Duman şi Mihăescu, Tofănel (1 gol), Oargă, Ivan, Lazurcă (4), Oancea (4), Bejinariu (2), Jităreanu (2), Fedic, Lupu (5), Cozorici (3), Alupoaiei (7), Burac şi Roşu.

Universitatea II va încheia returul I şi meciurile pe acest an, joi, de la ora 13.00, pe terenul celor de la Braşov, acolo unde doar CSM Vaslui a reuşit să câştige în acest sezon.

Etapa a 9-a

CSM Bacău – CSU CNOT Braşov 37 – 34 (22 – 18)

CSU din Suceava II – CSM Botoşani 28 – 23 (14 – 9)

CSU Galaţi – CSM Vaslui 20 – 34 (12 – 15)

Clasamentul seriei I

1. CSM Vaslui 9 9 0 0 326 198 27

2. CSU Galaţi 9 5 1 3 241 241 16

3. CSU din Suceava II 9 5 0 4 254 285 15

4. CSU CNOT Braşov 9 4 0 5 270 285 12

5. CSM Bacău 9 2 0 7 250 285 6

6. CSM Botoşani 9 1 1 7 235 282 4