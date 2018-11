Rugby

Sâmbătă, în penultima etapă din returul seriei Centru-Nord a Diviziei Naţionale de rugby, echipa locală de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a reuşit a cincea victorie din acest sezon. Elevii antrenorului Marius Colţuneac s-au impus pe teren propriu cu scorul de 36 – 21(24 – 0), în faţa celor de la CSUAV Arad, câştigând astfel şi punctul bonus ofensiv acordat pentru cel puţin patru eseuri şi o victorie la o diferenţă mai mare de 7 puncte.

Sucevenii au făcut o primă repriză bună, atât pe pachetul de înaintare, cât şi pe linia de trei sferturi şi până la pauză au reuşit patru eseuri şi două transformări fructificate, scor 24 – 0 după 40 de minute de joc. În partea a doua, după mai multe schimbări în echipa locală, jocul s-a echilibrat, iar CSM Suceava a dus scorul la 31 – 0, după o pătrundere foarte bună a lui Răzvan Brăteanu şi o transformare fructificată de Dusacovschi. La acest scor, oaspeţii au reuşit două eseuri şi două transformări, iar scorul a devenit 36 – 14, după o nouă încercare a sucevenilor venită în urma unei lovituri de pedeapsă la 5 metri de terenul de ţintă advers, o grămadă ordonată în care elevii lui Marius Colţuneac şi-au împins adversarii până-n terenul de ţintă, iar Iulian Nichiforiuc a îndeplinit o simplă formalitate. Până la final, Aradul a mai reuşit un eseu şi meciul s-a terminat la scorul de 36 – 21 pentru CSM Suceava.

„Am avut ceva emoţii la acest meci, după ce anul trecut am avut probleme cu ei acasă şi mai ales după ce i-am urmărit în meciul lor de la Gura Humorului. Mă bucur că echipa noastră a jucat exact ce am cerut şi-n acest fel ne-am făcut meciul mai uşor. În a doua repriză s-a echilibrat jocul şi au marcat şi ei. Tot în partea a doua am făcut schimbări şi-am introdus jucători tineri în teren, menajând jucătorii pe care mă voi baza în partida de la Gura Humorului, una ce va fi dificilă. Mulţumim celor ce ne finanţează şi sunt alături de noi, Primăria şi Consiliul Local Suceava, CSM Suceava, Asociaţia prietenii Rugby-ului din Bucovina, Alin Creţu (AC Mobile), Andrei Puiu (Expertoptic), Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, Romfour, Kroll Plus, Imperium Residence, Cris Termoconfort şi Sav-Com”, a declarat antrenorul sucevenilor, Marius Colţuneac.

În acest meci, Brăteanu şi Manolachi au reuşit câte două eseuri fiecare, Nichiforiuc şi Hreceniuc, câte un eseu, iar Dusacovschi a fructificat trei lovituri de pedeapsă. În celălalt meci al etapei, RC Gura Humorului s-a impus la CSM Sibiu cu punct bonus ofensiv, scor 26 – 19.

Duminică, de la ora 11.00, în ultima etapă a sezonului regulat, CSM Suceava va juca pe terenul celeilalte echipe din judeţul Suceava, RC Gura Humorului, într-un meci de palmares, şi asta deoarece ambele formaţii sunt calificate în turneul play-off.

Clasamentul seriei Centru-Nord

1. CS Ştiinţa Petroşani 7 7 0 0 389 86 7pb 35

2. CSM Bucovina Suceava 7 5 0 2 231 122 5 25

3. Rugby Club Gura Humorului7 4 0 3 143 156 3 19

4. CSUAV Arad 8 2 0 6 140 261 3 11

5. CSM Sibiu 7 0 0 7 109 353 0 0