Unul dintrecele mai urmărite sporturi la televizor, snooker-ul, se pregăteşte de startul competiţiei supreme, Campionatul Mondial,care, de mulţi ani încoace, are un loc unic de desfăşurare: teatrul Crucible din Sheffield, locul unde îşi are sediul şi Academia de Snooker, actualmente proprietar al acesteia fiind Ding Junhui (care a studiat aici, de unde şi-a început cariera la 15 ani), care anul acesta se numărăprintre favoriţii la titlu. Campionatul Mondial putem spune că de fapt a început deja, întrucât de ieri se desfăşoară calificările, la care iau parte şi destule nume cunoscute, azi fiind aşteptat la masă şi legendarul Jimmy White, cel care a jucat 5 finale de CM la rând, între 1990-1994, pierzându-le pe toate! De menţionat că încă din preliminarii meciurile au o durată enormă, cele mai scurte partide fiind de maximum 19 frame-uri, altfel spus "primul la 10". Întreaga lume a acestui sport e preocupată de prezenţa sau noul abandon al lui Ronnie O'Sullivan, suprajucătorul care e teoretic aşteptat să încerce a câştiga cel de al 8-lea titlu mondial, deocamdată aflându-se la egalitate de titluri, câte 7, cu altă legendă, Stephen Hendry, cel care l-a bătut în 4 finale pe Jimmy White! Ronnie traversează o nouă perioadă dramatică (a mai avut destule în cei peste 30 de ani de carieră!), retrăgându-se de la toate turneele din ianuarie încoace, sub cele mai diverse pretexte: îl doare mâna dreaptă, şi-a stricat tacul şi încearcă să se acomodeze cu altul, s-a mutat din Anglia în Hong Kong etc.şi etc. Peste toate, mai mult în glumă, s-a tot spus că Ronnie "e cu capul". Alaltăieri, el însuşi a recunoscut că aşa e: a dezvoltat o psihoză care îl împiedică până şi să se apropie de o masă de snooker. A detaliat: "Nu de o masă de joc, în turneu, ci nici de o masă de antrenament nu mai pot să mă apropii". A spus că va anunţa dacă participă, între 15-17 aprilie. CM începe pe 19, adică în noaptea de Înviere ne vom putea bucura şi de snooker... desigur, cu condiţia că Ronnie să participe. Fără el, snooker-ul e doar sport. Cu el, e spectacol, e încântare, e o minunăţie. Hai Ronnie, adună-te!