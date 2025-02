„Sobe şi maşini de gătit din tablă...”

„Muncitorii de la Întreprinderea Metalurgică <21 Decembrie> din Rădăuţi au început lucrul într-un ritm viu…Luptînd pentru traducerea în viaţă a sarcinilor trasate de cel de-al II-lea Congres al Partidului, muncitorii din secţia de bunuri de consum au produs, în prima zi de lucru a acestui an, 6 sobe şi maşini de gătit din tablă combinată cu fontă, 90 doniţe lapte, 15 cazane pentru rufe, 86 lighene tablă zincată, 800 kg. accesorii pentru sobe, 2400 stoluri etc”.

„Zori Noi”, Anul X, nr. 2529, Suceava, Joi 5 ianuarie 1956.

„Se poate construi pe ruine?”

„Există şapte guri pentru minciună şi-un gând nerostit pentru adevăr. Există urechi astupate aşteptând răspuns, există despuiaţi mândri de veşmintele lor. Simţurile au învăţat de mult lecţia. Totul e convenţie. Laşitate cu patru picioare, multiplicată, târându-se, prelingându-se - Frica. Schimbări structurale? Extreme formale ale aceluiaşi conţinut. Am tăcut destul încercuiţi de hotarul fiinţei noastre. Străjuiţi de propria conştiinţă am privit destul. E timpul facerii! Elanul tinerilor mei colegi de breaslă, nu tocmai temperat şi, mai ales, inabilitatea lor politică, necuvintele consumate în trăiri greu dirijabile, emotivitatea specifică meseriei, cum nespecific este cuvântul în singurătatea meseriei, este, cred, cel mai preţios capital ce-l avem acum...Deci, tocmai când doream să înşirăm propuneri pentru noul statut al uniunii noastre, gândit pe o bază mai democratică, am descoperit că multe din drepturile morale şi materiale ale artiştilor au existat, dar erau tăinuite, de fapt, şi manipulate preferenţial de un grup restrâns, mereu acelaşi, aflat la conducerea uniunii timp de mai bine de 20 de ani”.

„România liberă” (ziar independent de opinie, informaţie şi reportaj), Anul XLVIII, Nr. 14047 (Serie nouă nr. 13), Duminică 7 ianuarie 1990.