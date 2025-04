Întrebarea din titlu este dură și generatoare de polemici dacă este pusă în mediu public sau la o șuetă între amici. Nu cred că este recomandabil de a fi lansată în prezența necunoscuților sau a celor cu "păreri ferme". Și pentru a fi și mai înjurat (argumentat?!) încep prin exprimarea convingerii proprii: nu! Iar argumentul meu este că nu poți fi un apărător de succes al intereselor României și românilor dacă nu ai pregătirea și educația necesare. Poți fi cel mult un bun cetățean român, dar nu și un promotor calificat al intereselor naționale. Este ridicol cel care exprimă convingeri legate de istoria nescrisă a locuitorilor teritoriului României din care rezultă că suntem prima civilizație mondială și că Grecia, Roma și chiar Orientul Mijlociu sau Egiptul (nu am auzit încă de India și China, dar...) își datorează progresul înaintașilor noștri. Poți fi un patriot susținând asemenea bazaconii?!? Sau că țara este străbătută de tuneluri până în Turcia! Mă întreb dacă este și unul pe sub Pârteștii de Sus, ca să sap în livadă la bunica! Cum suntem priviți și ce plus de prestigiu aducem țării după asemenea afirmații? Patrioți sau pacienți la secțiile cu gratii la ferestre? Răspundeți dumneavoastră. Și îi și votăm!

În consecință, patriotismul autentic este strâns legat de o educație umanistă. Doar demnitarii veritabili (oameni de stat, precum Carol I, Ferdinand, Regina Maria, Brătienii, Maniu etc.) au demonstrat patriotism și au slujit țara cu devotament. Ceilalți "demnitari" sunt doar oameni politici cu gândul la următoarele alegeri. Iar adevărații patrioți au fost și persoane foarte educate, adevărate modele. Iar noi (aș spune "noii epigoni") am putea dovedi patriotismul la nivel familial prin efortul de a asigura o educație consistentă copiilor. Cum ar fi dacă ar câștiga teren la nivel național "moda" educării copiilor și în zona umanistă, pe lângă cea tehnică sau de afaceri? Vom mai fi manipulați de șarlatani? Vom mai fi "neocolonie" furnizoare de forță de muncă? Am mai negocia doar în genunchi? Inclusiv când e vorba de interesele naționale reale! Cred că ar fi o dovadă (dar și o datorie) de patriotism și dragoste față de copii.

Patriotismul este legat și de bunul-simț uman și de o apreciere realistă a potențialului și calificării fiecăruia, mai ales dacă urmărești o carieră în "serviciul public". Este evident că o persoană bine intenționată, dacă nu este și calificată, nu poate sluji țara și deci, când a acceptat funcția, nu a dat dovadă de patriotism. La fel și cei care au susținut-o. Avem exemple înfiorător de multe. Este o datorie patriotică să te pregătești pentru misiune, calificarea la "locul de muncă" este exclusă. Câți parlamentari care nu au habar de elaborarea unei legi avem? Sunt patrioți sau "fripturiști"? În conducerea unei localități (primar, vice sau consilieri) este limpede că mitul "gospodarului” a trecut. Trebuie și educație financiară, legislativă (inclusiv europeană, pentru accesarea fondurilor UE), dar și umanistă, pentru a reprezenta cu succes comunitatea.

În final, am curajul unei alte afirmații, respectiv susțin faptul că un adevărat patriot, mai ales într-o poziție de decizie, trebuie să fie adeptul meritocrației. Avem personalități calificate în zona politică, administrativă, diplomatică și de reprezentare mondială. De ce nu sunt promovate? De ce votanții nu-i prea agreează este de studiat. În general, pentru că sunt "mânjiți" de ticăloși și slugile lor. Dar "avem cu cine"! Dacă vrem respect internațional, dar și intern.

PS Sunt sfătuit să fiu mai dur. Nu dau cu parul! Prefer să pun "praf de scărpinat" în lenjerie! E mai eficient!