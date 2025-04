O carte pe zi: „Turnul”

Autor: William Golding

Traducător: Irina Horea

Apariție: 2019

Nr. pagini: 272

Editura: Litera

Sir William Golding a fost distins cu Premiul Pulitzer pentru literatură în 1983. Golding a început să scrie de la vârsta de șapte ani, dar s-a dedicat exclusiv scrisului abia la cincizeci de ani.

„În «Turnul» este vorba despre încercarea oamenilor de a crea ceva, orice, un roman ori o piesă de teatru, o simfonie ori o statuie“, spunea William Golding, autorul acestui roman fascinant despre un bărbat care ascultă de forţe mai presus de puterea sa de înţelegere.

Descriere

Suntem în Anglia unui veac de mult apus, pe când legăturile dintre muritori și divinitate se măsoară în grandoarea lăcașurilor de cult. Prelatul Jocelin e chinuit de viziunea obsedantă a unui uriaș turn de catedrală care să-i aducă slavă lui Dumnezeu și să spele păcatele muritorilor. Bărbatul este însă slab în fața ispitelor cărnii – e ispitit de gândul unei aventuri cu o femeie măritată – și orb în fața realității: turnul lui se sprijină pe o fundație fragilă și aruncă asupra pământului o umbră mai întunecată decât umbra morții.

Ce spun criticii

“Un roman complex și tulburător despre sacrificiu, trădare, iubire și moarte.” (The New York Review of Books)

“Romanele lui Golding nu sunt numai parabole morale sobre și mituri întunecate despre forțele distrugătoare și perfide ale răului, ci și istorii aventuroase, pline de farmec, ce pot fi citite ca atare, debordând de plăcerea de a povesti, de inventivitate și suspans.” (Comitetul Nobel)

Frânturi din „Turnul”

"- Acum, am să-ți spun ceea ce nimeni altcineva nu știe. Lumea poate să creadă că-s nebun; dar ce importanță are asta? Într-o bună zi o să afle și ei, dar tu ai să auzi acum, ca de la bărbat la bărbat, chiar aici pe ciotul astă de turn, chiar aici sus unde nu ne aude nimeni. Fiule, construcția este o întruchipare a celei mai înalte rugăciuni dintre toate: Dumnezeu mi-a dezvăluit-o într-o viziune, mie, servitorului Său umil. El m-a ales pe mine. Te alege pe tine să împlinești reprezentarea cu sticlă, și fier, și piatră, căci odraslele oamenilor au nevoie de ceva la care să privească. Crezi că poți scăpa?”