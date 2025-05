Lucrare

Anca Ilincăi, studentă în anul III la Facultatea de Drept și Științe Administrative, specializarea Poliție Locală, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a fost laureată cu premiul III în cadrul unei conferințe internaționale de la Constanța.

La Conferința Internațională de Drept și Științe Administrative (5th International Student Conference on Law and Administrative Science), organizată de Universitatea „Ovidius” din Constanța, a participat cu lucrarea „The place of the Local Police in the management of a complex car accident with multiple victims” („Locul Poliției Locale în managementul unui accident rutier complex soldat cu victime multiple).

„În urma jurizării lucrărilor participanților înscriși la concurs, decanul Facultății de Drept și Științe Administrative din Constanța mi-a acordat Locul al III-lea la secțiunea Științe Administrative”, a spus tânăra.

La sesiunea de comunicări de la Constanța au participat cu lucrări științifice peste 60 de studenți din România, Republica Moldova, Ucraina, Polonia și India.

Lucrările s-au desfășurat în format hibrid (fizic și virtual), integral în limba engleză și franceză, în patru secțiuni paralele: Științe penale, Drept privat, Drept public, respectiv Științe administrative.