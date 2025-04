Muzică de film și pop-opera

Sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava a fost duminică seară (27 aprilie 2025) plină de spectatori. Și scena a fost, de asemenea, plină de artiști talentați, oameni care au scris o nouă pagină culturală de prestigiu în cadrul SymphOpera Fest, ediția a II-a.

Sute de suceveni au descoperit magia muzicii de film și nu numai într-un spectacol unic. Artiști cunoscuți s-au reunit la Suceava, pe aceeași scenă, pentru a construi un eveniment muzical care s-a bucurat la final de ovații, aplauze, de aprecierea publicului, cel mai important barometru pentru artiști.

În „sufrageria lui Andrei Tudor”, publicul sucevean a trăit o experiență fascinantă. Într-un ambient intim, dar elegant, publicul a fost purtat prin emoțiile cinematografiei, unde Liber Artis Orchestra din Iași, dirijată de Andrei Tudor, a dat viață poveștilor de pe marele ecran. Spectacolul a fost prezentat de jurnalista TVR Iași Laura Lucescu.

Bucovineancă, născută la Câmpulung Moldovenesc, Laura Lucescu s-a dovedit și de această dată o prezență discretă, plăcută, elegantă, care a moderat evenimentul coerent, fiind liantul dintre artiștii de pe scenă și public.

Pe artiști, iar la final și pe organizatorii SymphOpera Fest (Ionuț-Vichentie Ilisoi, CEO director executiv, Alexandra Magazin, director artistic, Alexandru Semeniuc, secretar artistic) i-a invitatla un dialog cu sens, pentru ca publicul să afle noi lucruri despre ei, despre proiectele lor, despre trăirile lor în cele aproape trei ore de spectacol.

Repertoriu

Seara de duminică a strălucit și prin vocile excepționale ale lui Alin Stoica, Alexandra Crișan, Noemi Modra, Ovidiu Lazăr și interpretarea vibrantă a Coralei „Ciprian Porumbescu”, dirijor Alexandru Semeniuc.

Cei care au ales să-și cumpere bilete la acest spectacol au avut parte de o „confesiune artistică”, pentru că a fost un concert în care s-a creat o conexiune profundă între interpreți și public.

Publicul s-a bucurat să asculte coloane sonore ale mai multor filme, precum „E.T.”, „Star Wars”, „Cinema Paradiso”, „The Mission”, „On Golden Pond”, „Once Upon a Time in America”, „Taxi Driver”, „Pirates of the Caribbean”, „Game of Thrones”, „Forrest Gump” sau „Actorul și sălbaticii”, „Love Story”, Romeo și Julieta”, „The Greatest”, „The Bodyguard”.

Nu au lipsit piese muzicale memorabile, interpretate original: „Eternitate” de George Grigoriu, interpretată de Ovidiu Lazăr, „Hristos a înviat” de Andrei Tudor, piesă interpretată de Alin Stoica, Alexandra Crișan, Noemi Modra, Ovidiu Lazăr, „Champagne” (Natale col Moss), interpretată de Ovidiu Lazăr, „My Way”, interpretată de Alin Stoica, dar și „Time to say goodbye” (interpretare Noemi Modra, Alin Stoica) sau „O sole mio”, cântec napolitan cunoscut pretutindeni.

Aranjamente muzicale deosebite, realizate de Andrei Tudor, Ionel Tudor, Jack Mason, s-au auzit pe scena suceveană, spre încântarea publicului. Andrei Tudor este artistul care pe lângă ipostaza de dirijor al orchestrei, este și solist la pian și orchestrator, ceea ce îl face un artist complex. Și în tot ce face pune și suflet, transmite emoție, iar publicul simte asta.

,,Pasiunea mea pentru muzica de film s-a transmis din generație în generație, tatăl și bunicul meu scriind și ei, la rândul lor, muzica pentru numeroase pelicule. În semn de bucurie și respect pentru tradiția familiei mele de compozitori de peste 70 de ani, am pregătit pentru publicul sucevean și câteva coloane sonore, dintre cele mai reprezentative, semnate de compozitori români”, a spus înainte de spectacol Andrei Tudor, și s-a ținut de cuvânt.

De la vis, la realitate

Finalul spectacolului a fost cu publicul în picioare, cu bisuri, cu ovații, cu aplauze și aprecieri la adresa artiștilor care au creat magie prin muzică și interpretare. Moderatoarea evenimentului, Laura Lucescu, le-a reamintit celor din sală performanțele Coralei „Ciprian Porumbescu”, care a câștigat în anul 2023 două medalii de aur în Coreea de Sud, la Jocurile Corale Mondiale.

În perioada 28 iunie - 2 iulie 2025, Corala „Ciprian Porumbescu” Suceava, dirijor Alexandru Semeniuc, va participa, în Danemarca, la European Choir Games AARHUS, unde va reprezenta România.

Publicul a fost îndemnat să facă donații pentru a susține deplasarea și cazarea artiștilor suceveni în Danemarca.

La scenă deschisă au fost aplaudați, la finalul concertului, Ionuț-Vichentie Ilisoi, CEO director executiv, Alexandra Magazin, director artistic, Alexandru Semeniuc, secretar artistic, oamenii care au gândit, au construit pas cu pas, cu multe eforturi, cu o echipă puternică de voluntari alături, cea de-a II-a ediție SymphOpera Fest. Merită toate aprecierile și merită să fie sprijiniți în continuare, pentru ca acest festival să devină o tradiție la Suceava. Ionuț-Vichentie Ilisoi a mulțumit publicului prezent la toate evenimentele culturale din cadrul SymphOpera Fest, a mulțumit sponsorilor, partenerilor, voluntarilor, tuturor oamenilor care au crezut într-un vis, devenit ulterior realitate - SymphOpera Fest.