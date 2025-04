Explicații

Fosta președintă a Organizației Femeilor Social-Democrate Suceava, Larisa Blanari, a transmis o scrisoare deschisă către suceveni, în care spune motivele care au determinat-o să demisioneze din partid. Scrisoarea începe cu titlul „Dragi suceveni” și promite răspunsuri la întrebările celor care au vrut să știe ce a determinat-o pe fosta șefă a femeilor social-democrate să părăsească această formațiune politică.

„Am făcut parte din Partidul Social Democrat încă din anul 2016, iar din ianuarie 2023 până acum câteva zile am fost președinta OFSD Suceava. Am reușit să înființez organizații în 104 localități, am organizat zeci de evenimente de talie națională, iar la alegerile europarlamentare, atunci când am fost candidat comun PSD-PNL, am reușit să obținem 160.000 de voturi în județul Suceava. Am fost întotdeauna un om de partid devotat, activ și consecvent, iar mulți dintre dumneavoastră cunoașteți asta. Vă întrebați, probabil, ce s-a întâmplat și care este motivul demisiei, iar eu, cu aceeași sinceritate, vă răspund: Toate aceste acțiuni au avut la bază un singur scop: acela ca vocea femeilor să fie și ascultată, nu doar auzită, iar colegele mele să fie implicate cu adevărat în luarea deciziilor. Nu s-a întâmplat acest lucru și, prin urmare, am constatat că prezența femeilor în politică este una simbolică și nicidecum una strategică, așa cum ne-am dori. Concret, la Suceava, alături de noua conducere PSD, am înțeles că avem viziuni diferite în ceea ce privește rolul femeii în politică. Acest lucru a condus clar la neîndeplinirea promisiunilor făcute de-a lungul timpului”, a arătat Larisa Blanari.

Având în vedere circumstanțele menționate, aceasta a afirmat că „nu pot valida prin prezența și munca mea o structură care nu ține cont de meritocrație, implicare și consecvență” și a transmis mulțumiri foștilor colegi care au susținut-o în acțiunile sale politice, precum și sucevenilor care i-au acordat votul la alegerile europarlamentare și la cele pentru Camera Deputaților.

„Plec din PSD cu fruntea sus, fără compromisuri și fără regrete, scopul cu care am plecat la acest drum rămâne același, însă vom continua împreună cu altă energie”, a mai spus Larisa Blanari.