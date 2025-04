O carieră de succes

Profesorul Marian Palade împlinește astăzi 75 de ani, din care 50 de ani au fost dedicați muzicii, ca profesor, dirijor, animator cultural în Bucovina. Este greu să creionezi un portret al profesorului de muzică, care a modelat generații și generații de elevi, care a pus suflet în tot ceea ce a făcut, care a sădit „muguri” de iubire pentru artă, pentru muzică, în toți cei pe care i-a învățat, dirijat, fie copii, tineri sau adulți. Foștii elevi se consideră norocoși că l-au avut pe profesorul Marian Palade la ora de muzică, unde, spun ei, au învățat mai mult decât note muzicale și partituri etc. Au învățat să iubească frumosul și să își asculte sufletul cu ajutorul muzicii.

Absolvent al Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” București

Profesorul Marian-Ionel Palade s-a născut pe 4 aprilie 1950, la București. A predat muzica, dar a fost și didactician, culegător de folclor muzical, dirijor, publicist. Clasele primare și cele elementare le-a făcut la București. Tot la București și-a format cultura muzicală, la Școala de Muzică și Arte Plastice Nr. 5, Liceul de Muzică Nr. 2 și Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu”, promoția 1975.

La Conservatorul „Ciprian Porumbescu” a beneficiat de o pregătire muzicală deosebită, cu profesorii Dumitru D. Botez, Emilia Comișel, Gheorghe Dumitrescu, Octavia Lazăr Cosma, Viorel Cosma, Petru Crăciun, Marin Constantin, Victor Giuleanu, Andrei Rațiu, Constantin Romașcanu etc.

Încă din liceu a activat ca instrumentist într-o formație instrumentală camerală cu prof. George Cocea (fratele actriței Dina Cocea și prietenul marelui George Enescu), în orchestra de muzică populară a Ansamblului artistic „Ciobănașul”, de la Palatul Pionierilor, dirijor prof. Aurel Mustățea, și în Grupul vocal-instrumental de muzică barocă „Pro Musica”, condus de organistul Horst Gehann. Student fiind, Marian Palade a cântat în Orchestra profesorilor de muzică din București, dirijată de maestrul Constantin Bobescu, iar din 1972 s-a numărat printre membrii fondatori ai Corului de cameră „Preludiu”, dirijor Voicu Enăchescu.

Cu aceste formații a întreprins turnee artistice în Iugoslavia (Serbia, Slovenia, Croația), fosta URSS (Rusia, Moldova, Ucraina, Bielorusia), Cehia, Slovacia, Italia, Franța și Polonia.

Corale premiate. Aprecieri la nivel național

După absolvirea Conservatorului, Marian-Ionel Palade a fost profesor de muzică la liceul teoretic din Stulpicani și apoi la școala generală din Ostra.

La Stulpicani, profesorul a dirijat Corul mixt al Căminului Cultural, iar la Ostra, din februarie 1977, a înființat Grupul coral feminin „Flori de mină”, care a devenit repede cunoscut și apreciat la nivel național.

După ce s-a transferat la Suceava, profesorul Marian Palade a predat o perioadă vioară și contrabas la Școala Populară de Artă din Suceava. Aici a înființat Grupul coral-instrumental al Școlii Populare de Artă, în colaborare cu Liceul Sanitar și orchestra profesorilor de la Școala de Muzică. Grupul a fost premiat la faza națională „Cântarea României”, în 1983.

Flexibil, cu abilități în arta comunicării, mai ales prin muzică, riguros, profesorul Palade și-a motivat mereu elevii, le-a transmis spiritul de echipă și astfel a avut rezultate cu corurile pe care le-a format.

El a înființat și Corul mixt al Casei de Cultură, premiat la Concursul coral „Ciprian Porumbescu” și în finala ediției a III-a a Festivalului „Cântarea României”, în anul 1981. Tot în acest an, corul a fost invitat la filmări pentru o mare emisiune a lui Tudor Vornicu și a avut înregistrări radio și filmări tv.

Având o bogată, diversă și valoroasă activitate cu mai multe coruri din județ, profesorul Marian Palade a fost solicitat și a mai pregătit și condus Corul mixt de la Dumbrăveni, Grupul vocal feminin din Ipotești, Grupul de colindătoare al ICSAP (Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentație Publică), cu care a obținut numai premii I la toate concursurile de gen, Marele Premiu în 1984 și Marele Premiu și Medalia de Aur la finala națională din 1986.

Cu răbdare, dar și cu perseverență, profesorul Palade a dirijat și Corul bărbătesc din Bosanci, care a câștigat Premiul III în finala de la Bacău, iunie 1983, a Festivalului „Cântarea României”. Sunt rezultate importante, ce au fost obținute după multe ore de muncă, cu mult efort fizic și psihic. Pasiune, talent, muncă. Însă când sute, mii de oameni se ridicau în picioare și aplaudau evoluția corurilor, tot efortul dispărea. Rămânea doar satisfacția lucrului bine făcut. Era motivația profesorului Palade că trebuie să continue ce a început. Să se dedice muzicii și oamenilor. Mereu i-a ajutat pe coriști să-și depășească limitele.

Reînvierea unor coruri dispărute de mult și înființarea altora noi

Văzând pasiunea pe care o pun coriștii în ceea ce fac pe scenă, profesorul Palade a considerat că trebuie să mai reînvie unele coruri dispărute de mult și să înființeze altele noi. În acest fel a dezvoltat mișcarea corală. Au apărut grupuri corale și vocale noi, formații de muzică ușoară, tarafuri, soliști vocali și instrumentiști.

O altă latură a carierei profesorului Palade, pe care a îmbrățișat-o încă din tinerețe cu multă pasiune, a fost cea de dirijor. Din această poziție a format dirijori și instructori pentru pregătirea acestor formații. În această calitate, a fost organizatorul a două mari ediții ale Concursului coral „Ciprian Porumbescu” și participant direct cu Corul mixt al Casei de Cultură și Corul de Cameră, ambele premiate. A colaborat cu mari personalități culturale, muzicale și literare: muzicienii Dumitru D. Botez, Radu Paladi, Mircea Neagu, Viorel Munteanu, Mihai Cozmei, Ion Pavalache, cu realizatorul TV Tudor Vornicu, regizorii Ion Cojar, Boris Stegărescu.

După decesul dirijorului Ștefan Pintilie (august 1982), a preluat conducerea Corului de Cameră din Suceava, cu care a realizat două mari concerte, dar a obținut și premii: Trofeul și Marele Premiu la Concursul coral „D.G. Kiriac”, Premiul I la Concursul coral „Ciprian Porumbescu”, premii în finala edițiilor 1983 și 1985 la „Cântarea României”.

Cea mai importantă realizare a profesorului Palade a fost premiera, după jumătate de secol, a operetei „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, în colaborare cu Ansamblul „Ciprian Porumbescu”. Tot în această perioadă a pregătit și dirijat corurile mixte din Boroaia și Putna, împreună cu muzicianul Radu Paladi, și Corul bărbătesc din Pojorâta (care a câștigat Premiul I la Concursul coral „Ciprian Porumbescu” și Premiul I la Concursul coral „Ion Vidu”, Lugoj).

Profesorul Palade a fost solicitat și de școala generală din Poiana Stampei să ajute la înființarea ansamblului de cântece și dansuri format de învățătorii Florentina și Gavril Banu. Împreună cu ei, profesorul Palade a definitivat scenariul, a asistat la repetiții și chiar a lucrat cu „orchestra” și cu soliștii vocali și instrumentiști. În final, ansamblul a luat Premiul I la edițiile finale din 1983 și 1985 ale Festivalului Național „Cântarea României”.

Corala Panta Rhei, formată din elevele Școlii Normale, a funcționat neîntrerupt 25 de ani

Profesorul Marian Palade a avut și o activitate didactică îndelungată și o implicare remarcabilă în viața culturală a Bucovinei.

Revenit la catedră, pe 1 septembrie 1988, profesorul Palade a predat teorie-solfegiu la Școala de Muzică și Arte Plastice și muzică vocală la Șc. Gen. Nr. 3 Suceava, a fost profesor de muzică vocală, vioară, orgă și profesor metodist (îndrumător de practică pedagogică) la Școala Normală „Mihai Eminescu”. Aici a înființat Corala Panta Rhei, formată din elevele Școlii Normale, cor care a funcționat neîntrerupt 25 de ani. Cu abilitate, cu seriozitate și consecvență, profesorul și-a motivat elevii atât de bine încât corala a rezistat în timp și a adus școlii rezultate importante.

Corala a obținut premii în concursuri și a cântat în concerte și recitaluri corale în toată țara. Pentru liceenii de la Școala Normală „Mihai Eminescu” a înființat și „Romantic'Club”, în 1998, ce a funcționat aproape zece ani și care s-a bucurat de audiență chiar și în municipiu. Întâlnirile aveau loc lunar, iar prof. Palade le vorbea elevilor despre artă, religie, literatură și muzică. Clubul a avut și invitați deosebiți, scriitori, artiști plastici, preoți etc.

A editat culegeri de cântece și jocuri muzicale

Datorită calităților sale de dirijor, profesorul Marian Palade a susținut și cursuri de pregătire cu dirijori și instructori muzicali români și străini la Suceava și la Satu Mare, dar a făcut parte și din zeci de jurii muzicale ale unor concursuri corale ori de muzică populară, ușoară și muzică folk. În domeniul educațional, ca profesor metodist, profesorul Palade a vegheat la devenirea generațiilor de învățători și educatoare, a creat scenarii pentru serbări școlare și preșcolare, a îndrumat lucrări științifice pentru obținerea gradului didactic I în învățământ.

„Pentru a sprijini viitorii învățători și educatoare, am elaborat și editat culegerea de cântece și jocuri muzicale <Hai la joac-afară!>, în 2006, și, în 2009, <Hai să ne jucăm copii!>, culegere cu scenarii pentru serbările școlare și preșcolare”, susține prof. Palade. Și în calitate de inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, prof. Palade a încercat să revitalizez mișcarea muzicală în școlile județului.

„Diploma de Excelență” din partea Ministerului Culturii și Cultelor

Vreme de peste patru decenii, profesorul Palade a cules și prelucrat folclor muzical al copiilor, cu care a creat scenarii pentru serbări școlare și preșcolare. A imprimat casete audio, video și CD-uri de cântece corale, colinde și cântece de stea, cântece religioase și prelucrări din folclor.

A editat volumele „Ctitori de cultură și spiritualitate ortodoxă…”, un lexicon cu personalități cultural-artistice sucevene, și „Biserici și preoți din Poiana Stampei”, o monografie a vieții religioase din satul natal al soției, Veturia. Pentru întreaga activitate didactică și cultural-muzicală, Ministerul Culturii și Cultelor i-a atribuit, în februarie 2003, „Diploma de Excelență”. Este recunoscută implicarea profesorului Palade și în organizarea de evenimente culturale, festivaluri de muzică religioasă și concursuri de muzică corală, ceea ce demonstrează o dedicare deosebită față de promovarea tradițiilor muzicale bucovinene.

Profesorul Marian Palade a pregătit și dirijat Corul mixt de la biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” Mirăuți (1999-2007), iar din 2007 Corul mixt al parohiei „Sf. Treime”, ambele din municipiul Suceava, pe care-l conduce și în prezent.

Profesorul Marian Palade a muncit mult în Bucovina, jumătate de secol, a muncit cu dăruire și cu siguranță s-ar bucura să mai fie sunat, căutat, consultat, pentru că încă mai are multe de spus în calitate de profesor, dirijor, animator cultural.

„Nici nu știu când au trecut anii. Am făcut totul cu drag. Mi-a plăcut să lucrez cu copiii, mi-a plăcut să dirijez și o dovadă că am însemnat ceva pentru ei este că și acum mă salută, vorbim, sunt chemat și la cursuri festive, ceea ce mă onorează. Am iubit această meserie. Am rămas în Bucovina, și nu regret. Cred că această profesie m-a ales pe mine”, a spus profesorul Marian Palade, care se bucură acum de familie, de soție, de cei trei copii. La începutul anului viitor, profesorul Palade va avea un nou motiv de sărbătoare: împlinirea a 50 de ani de căsnicie.