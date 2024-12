Perioada 12 – 18 decembrie

Joi, 12 decembrie

Gala „Mai fericit este a da decât a lua”, la Fălticeni

Asociaţia „Fălticeni Cultural” organizează joi, 12 decembrie 2024, începând cu ora 18:00, Gala „Mai fericit este a da decât a lua”. Evenimentul va avea loc în Sala Vieneză a Hotelului Turist din Fălticeni. Programul serii va cuprinde momente artistice semnate de Essenza Quartet din Iaşi, soprana Maria Tovba și baritonul Andrei Yvan de la Opera Națională Română Iași, Răzvan Halici - un tânăr compozitor de jazz/pop cu experiență în muzica clasică, Dani Popa - actor și Trupa de teatru „Birlic” din Fălticeni. Evenimentul va fi prezentat de Ştefania Mihăilescu.

În cadrul acestui eveniment, va fi lansat Calendarul Cultural Fălticenean 2025. Intrarea este liberă, însă pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile, la 0743.102.992.

Expoziția de pictură „Iarna, o magie”, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Joi, 12 decembrie 2024, la ora 17:00, în spațiul expozițional situat la etajul al treilea al Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, vernisajul expoziției de pictură „Iarna, o magie”. Lucrările sunt realizate de membrii Atelierului Marina Pișta, copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 15 ani.Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Vineri, 13 decembrie

Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB)

La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Sala de Artă „Elena Greculesi”, va avea loc vineri, 13 decembrie 2024, la ora 11.00, Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB). Cu această ocazie, spun organizatorii, pe lângă decernarea premiilor, mai mulți elevi talentați ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava vor susține un recital de vioară, chitară și canto popular. De asemenea, va fi lansat ultimul număr pe anul acesta al revistei „Bucovina literară” (prezentare: Alexandru Ovidiu Vintilă, redactorul-șef al publicației).

„Părerea lui Dan & Vesel ești de neînvins”, volumul II, semnat de Dan Strutinschi

La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Sala de Artă „Elena Greculesi”, va fi lansat vineri, 13 decembrie 2024, la ora 15.00, volumul de publicistică „Părerea lui Dan & Vesel ești de neînvins”, volumul II, semnat de Dan Strutinschi. Volumul a ieșit de sub tipar la Editura Iuni Smart Vicovu de Jos. Cartea cuprinde articole publicate în ultimii ani în Monitorul de Suceava și Crai Nou. „Puțin discurs, bârfă veselă și vin demisec”, spune Dan Strutinschi, o invitație la evenimentul de vineri.

Târgul de iarnă din Țara Dornelor

Vineri, 13 decembrie 2024, de la ora 17.00, va avea loc primul spectacol de colinde în Târgul de Iarnă Vatra Dornei (13-31 decembrie 2024), în Parcul Municipal, în vecinătatea Izvorului Sentinelă! „Amfitrion? Chiar Moș Crăciun! Alături de el pentru a vă bucura? Ursulețul TEDI și colindători ai școlilor gimnaziale din Vatra Dornei! Cu această ocazie vom premia și participanții la Concursul Brazii Copilăriei. La final, Ice Party la Patinoarul Veverița!”, transmit organizatorii.

Balul de caritate „The Enchanted Rose”, la Casa de Cultură

Colectivul claselor a XI-a de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava organizează balul de caritate „The Enchanted Rose”, evenimentul fiind programat pentru vineri, 13 decembrie, de la ora 18.00. Casa de Cultură a Sindicatelor va găzdui spectacolul. „Vă invităm să vă alăturați cauzei noastre și să donați pentru două familii aflate într-o situație deosebit de dificilă, care merită sprijinul nostru”, este îndemnul organizatorilor.

Sâmbătă, 14 decembrie

„A Christmas Blessing”, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava

Corala „Ciprian Porumbescu” va susține sâmbătă, 14 decembrie 2024, la ora 18:00, spectacolul „A Christmas Blessing”, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. Cu ocazia acestui concert, Corala Ciprian Porumbescu, în colaborare cu Academia Sing, va lansa Corul de copii Sing, produs muzical al proiectului „Școala de Cor”, desfășurat în orașele Suceava și Iași. Dirijor: Alexandru Semeniuc; Manager: Ionuț-Vichentie Ilisoi; Pian: Olivia Marțincu; Sunet: Daniel Aneculăesei. Bilete se găsesc la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava.

„Seara Tinerilor 8 – The Magic of Giving”, eveniment caritabil, la Story The Club Suceava

Asociația „Minți Tinere” organizează sâmbătă, 14 decembrie 2024, la Story The Club Suceava (Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava), un eveniment caritabil unic: „Seara Tinerilor 8 – The Magic of Giving” (23 de familii aflate în dificultate au nevoie de ajutor, dintre care trei cazuri sunt prioritare și necesită ajutor urgent pentru renovarea locuințelor, relocare și sprijin în acoperirea nevoilor de bază”.

Evenimentul va începe la ora 19:00, cu un moment de networking, urmat de petrecerea de la ora 22:00, unde artiști locali și naționali vor crea o atmosferă memorabilă. Pentru donații folosiți contul: IBAN: RO90BACX0000002653744000, Banca: UniCredit Bank, Detalii plată: „Donații Seara Tinerilor”. Campania umanitară este valabilă până pe 20.12.2024. Pentru mai multe informații: e-mail: youngmindsromania@yahoo.com; Telefon: 0743 311 025.

Duminică, 15 decembrie

Concertul caritabil de colinde „Slobozâ-ne, gazdă-n casă, și primiți colinda noastră!”, ediția a IX-a, la Sala de festivități a Gării Burdujeni

Parohia „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” Burdujeni, împreună cu Asociația „DAR” Suceava, organizează, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, duminică, 15 decembrie 2024, începând cu ora 17:00, în Sala de festivități a Gării Burdujeni, concertul caritabil de colinde „Slobozâ-ne, gazdă-n casă, și primiți colinda noastră!”, ediția a IX-a.

Intrarea este liberă.

Luni, 16 decembrie

„Cântec mândru românesc”, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava

Luni, 16 decembrie, la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, spectacolul „Cântec mândru românesc”. Invitati: Valentin Sanfira, Maria Carneci, Grigore Gherman, Codruta Filip, Emilia Ghinescu, Mihaela Gurau si Taraful Florin Ulei. Bilete: 75 de lei și 90 de lei.

Anuala artiștilor vizuali suceveni

Anuala artiștilor vizuali suceveni, vernisaj, luni, 16 decembrie, ora 16:00, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava. „Împreună, An de An, ARTA – o punte către umanitate”, prezintă prof. dr. Raluca Schipor Baban.

Marți, 17 decembrie

„Să nu uităm ... de Crăciun”, la Auditorium „Joseph Schmidt”

Ansamblul Studențesc ”Arcanul USV” invită sucevenii la spectacolul folcloric de obiceiuri de iarnă ”Să nu uităm ... de Crăciun”, marți, 17 decembrie, de la ora 19.00, la Auditorium „Joseph Schmidt” (str. Universității, nr. 13). Colinde, cântece şi jocuri populare şi obiceiuri prilejuite de trecerea dintre ani vor fi oferite spectatorilor. Coregrafia – Ioan Ilie Nemțoi, coordonator artistic – Călin Brăteanu, coordonator general – Sorin Pohoață. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Miercuri, 18 decembrie

Concert de colinde susținut de Mihaela Popescu și Marius Roje

La Art Rock Cafe, miercuri, 18 decembrie, ora 19,00, concertul de colinde „Bună seara lui Crăciun!”, susținut de Mihaela Popescu și Marius Roje, eveniment devenit tradiție în ultimii 10 ani.„Vă invităm să cântați alături de ei colindele care ne aduc pace și armonie, amintindu-ne de frumusețea Crăciunului. În acorduri de chitară și clape, în clinchete de zurgălăi, ne vom bucura și în acest an de reîntâlnire la marea sărbătoare creștină”, transmit organizatorii. Biletele sunt disponibile la Artrock Caffe. Suport artist: 50 lei. Pentru rezervare loc sunați la 0330 402 200.

„Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama"

Miercuri, 18 decembrie, de la ora 18:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, spectacolul „Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama". Biletele sunt puse în vânzare online, pe www.bilet.ro și la casieria teatrului.

Prețul biletelor : 10 lei, preț unic.