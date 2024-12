Schimbare

Primăria Suceava a preluat gestiunea completă a adăpostului public pentru câinii fără stăpân din Lunca Sucevei, după ce nu a mai prelungit contractul de care îl avea de 12 ani cu asociația Proanimals Tina. „Am insistat să nu se mai prelungească acest contract”, a declarat consilierul local Roxana Ciornei, care se ocupă voluntar de adăpostul public.

Roxana Ciornei a explicat că atât asociația, cât și firmele cu care primăria colabora au gestionat defectuos activitatea adăpostului public, cu total dezinteres față de bunăstarea animalelor. În acest context, administrația locală a decis să înființeze propriul serviciu de ecarisaj, în cadrul Direcției Ecologizare, în condițiile în care firma cu care primăria avea două contracte de colaborare a decis să le rezilieze, după ce a fost făcut public modul în care gestiona activitatea.

„Serviciul de ecarisaj va rămâne în grija, în gestiunea și în directa administrare a Primăriei Suceava. Fără intermediari, fără alte firme și fără colaborări. Avem oameni capabili să meargă pe teren pentru a prinde câinii, oameni care vor merge la instruiri, dar mai ales oameni care vor face aceste acțiuni cu empatie și simț de răspundere”, a declarat consilierul local Roxana Ciornei.

Aceasta a arătat că „picătura care a umplut paharul” a fost în data de 25 noiembrie a.c., când hingherii au adus în adăpost câini răniți, plini de sânge.

„Am primit zeci de sesizări cu privire la lipsa de profesionalism cu care acționează când prind câinii și despre brutalitatea cu care sunt târâiți cu lațul sau tranchilizați într-un mod total neprofesionist și inuman. Au fost scene greu de digerat petrecute în fața copiilor, printre blocuri, cu câini care urlau de durere și spaimă. Am trimis fotografiile la primărie și la Direcția Sanitar Veterinară și am făcut publică situația. A doua zi au notificat primăria că reziliază contractul, pe motiv că le-am afectat imaginea. Am găsit în adăpost femele gestante și circa 40% dintre câini nu sunt microcipați, nu sunt înregistrați, nu știm nimic despre ei. Hingherii aduceau foarte mulți pui în adăpost, deși erau teancuri de sesizări de la populație”, a afirmat Roxana Ciornei.

Potrivit acesteia, primăria avea două contracte de colaborare cu firma Ovikit SRL, unul pentru capturare, transport și predare câini, la prețul (fără TVA) de 320 de lei/ câine, și un al doilea contract, pentru eutanasierea medicală a câinilor fără stăpân, la prețul (fără TVA) de 130 de lei/ câine, care implica eutanasierea a 40 de câini lunar.

„Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA), instituția care se ocupă de gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public și de asigurarea protecției și bunăstării animalelor din București, are contract cu aproximativ 100 de lei/ câine”, a arătat Roxana Ciornei.

Roxana Ciornei: În 2023, în adăpostul public au fost 675 de câini morți, din care 379 au fost eutanasiați

Consilierul local a evidențiat că primăria a îndemnat mereu oamenii să ducă la adăpost câinii de pe străzi, „deși acolo se omorau animale clinic sănătoase”. Datele furnizate de aceasta arată că în anul 2023 au fost eutanasiați 379 de câini și alți 295 sunt înregistrați că au murit de moarte naturală, deci 675 de câini morți. „Sunt foarte multe semne de întrebare cu acest număr mare de câini care ar fi murit de moarte naturală. Anul acesta, în primul trimestru au fost eutanasiați 30-40 de câini, în trimestrul al doilea – 90 de câini și nici unul în trimestrul al treilea. De când sunt eu acolo, un singur câine am eutanasiat”, a spus Roxana Ciornei.

Aceasta a făcut referire și la contractele primăriei pentru colectare, transport și incinerare deșeuri țesut animal, adică a cadavrelor, cu plata de 5 lei/ kg, și pentru furnizarea de hrană pentru animale. Despre primul contract, Roxana Ciornei afirmă că a văzut cu ochii ei când angajații firmei preluau cadavrele de animale fără să le cântărească, „la bucată”, iar despre cel de-al doilea, că nu doar că este pentru „cea mai proastă mâncare posibilă”, ci și că, de fapt, firma respectivă „cumpără mâncarea de la un depozit din Șcheia, cu 22 de lei/ sacul de 10 kg și îl revinde primăriei cu 31 de lei”. Acest contract este în vigoare până în martie 2025.

La acest moment, adăpostul public din Lunca Sucevei este plin, sunt 600 de câini. De la preluarea funcției de primar de către Vasile Rîmbu, adăpostul a fost renovat, au fost construite 300 de cuști și încă un lot de 200 urmează să fie livrate. S-au montat poduri din lemn și s-au izolat padocurile pentru îmbunătățirea condițiilor de trai pentru animale.

Târguri pentru adopții și campanii sistematice de sterilizare a câinilor cu și fără stăpân, ca măsuri de reducere a câinilor de pe străzi

A fost înființat un site pentru promovarea adopției și duminică, 15 decembrie a.c., va avea loc un târg de adopții pe esplanada din centrul Sucevei. Roxana Ciornei spune că săptămânal sunt adoptați 5-7 câini.

„Vom face asta regulat. Anul viitor poate reușim să facem un adăpost nou, conform normelor de bunăstare a animalelor. Pe lista de achiziții este și o mașină specializată, acum folosim una de la Domeniul Public. Peticim, ca să trecem iarna. Am cumpărat două crose noi pentru prinderea câinilor, o plasă specială de prindere este în procedură de achiziții. De capturarea animalelor se va ocupa un voluntar sub supravegherea medicului veterinar de la adăpost. Din februarie, începem sterilizarea câinilor cu proprietari, a celor fără stăpân și a pisicilor. Vom face un proiect pentru finanțare de la bugetul local pentru sterilizarea celor cu proprietari, conform legii, și gratuită pentru câinii fără proprietar. Aici doar cazarea doctorilor veterinari va fi plătită de la primărie”, a spus consilierul local Roxana Ciornei, care a apreciat „efortul depus de noul primar pentru renovarea adăpostului lăsat de ani întregi în paragină, empatia cu care se implică pentru a crea condiții decente câinilor și sutele de căsuțe noi aduse în adăpost”.

Aceasta a precizat că întreaga sa activitate la adăpostul public este efectuată în mod voluntar și fără nici o legătură cu asociația de protecția animalelor „Casa lui Patrocle”, pe care o conduce. „Îmi folosesc experiența în acest domeniu pentru rezolvarea problemelor de la adăpostul public strict în calitate de consilier local”, a subliniat Roxana Ciornei.