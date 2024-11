Susținere

Echipa de campanie a PSD, alături de deputatul Cătălin Fediuc și primarul din Voitinel, Maria Pleșca, au fost prezenți în piața din comuna Marginea, unde au discutat cu cetățenii și comercianții. „Ne-am întâlnit cu mulți oameni, am ascultat problemele lor și am vorbit despre soluțiile concrete pe care le oferă guvernarea PSD. Pensionarii ne-au transmis aprecierea lor pentru creșterea pensiilor, această măsură aducându-le un plus de stabilitate și un trai mai demn. Aceştia au apreciat implicarea și rezultatele concrete aduse de guvernarea PSD, exprimându-și încrederea în continuarea acestui parcurs”, se arată într-un comunicat al PSD Suceava.

Potrivit aceleiași surse, comercianții au apreciat faptul că PSD se implică activ pentru sprijinirea producătorilor locali. „Am discutat despre cum putem simplifica procedurile pentru micii producători și cum să încurajăm vânzarea produselor românești în piețe. PSD a demonstrat, prin guvernarea sa, că este un partener de încredere pentru toți românii. Vom continua să fim alături de oameni, să-i ascultăm și să lucrăm împreună pentru a face România mai puternică! Susțineți candidații PSD! Alegeți Calea Sigură pentru Suceava!”, se mai transmite în comunicat.

