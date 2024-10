După 30 de ani de așteptare

„Ziua teatrului la Dorna” - proiect finanțat de UNITER, a oferit locuitorilor și turiștilor din Vatra Dornei posibilitatea de a vedea gratuit, la impresionantul Centru Muzeal Cazinoul Băilor, un spectacol cu mult suflet, pus în scenă de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava - <Occident Express Ro>, după un text de Matei Vișniec, în regia lui Alain Timár.

„Este un moment special nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga comunitate din Vatra Dornei, care a avut ocazia să se bucure de arta teatrală în acest cadru minunat al Centrului Muzeal Cazinoul Băilor.

Nu am urmărit doar o reprezentație artistică, a îndrăgiților noștri actori -Clara Popadiuc, Cătălin Ștefan Mîndru, Răzvan Bănuț, ci am celebrat puterea culturii de a ne conecta, de a ne provoca gândirea și de a ne emoționa. Într-o lume plină de provocări, teatrul rămâne o oază de reflecție și trăire autentică. Sub măiestria regizorală a lui Alain Timár, <Occident Express Ro>ne-a purtat într-o călătorie fascinantă, care ne-a invitat să ne gândim la identitate, la rădăcinile noastre și la aspirațiile care ne îndrumă pașii”, a spus Ciprian Dumitru Muscă, managerul de proiect care s-a ocupat de reabilitarea clădirii emblematice a Țării Dornelor - Cazinoul Băilor.

Sala centrală a fost plină, iar succesul a fost uriaș, aplauzele răsunând cu putere minute în șir, artiștii revenind în sală cu ochii în lacrimi, de emoție și bucurie.

„Pentru Vatra Dornei, acest eveniment este deosebit de important, deoarece, după 30 de ani de așteptare, sala centrală a găzduit prima piesă de teatru. Povestea nu trebuie să se oprească aici. Centrul Muzeal Cazinoul Băilor a aprins scânteia unui foc care trebuie să readucă la viață Vatra Dornei, Suceava și Regiunea de Nord. Împreună, putem transforma această zonă dintr-un exportator de forță de muncă într-o casă pentru românii care lucrează în străinătate. Vatra Dornei și Centrul Muzeal Cazinoul Băilor au potențialul de a deveni un incubator de idei și inspirație pentru dezvoltarea artei, culturii, turismului și, implicit, a serviciilor de care acestea au nevoie, mobilizând resurse din zona de munte”, a adăugat Ciprian Dumitru Muscă.

Intrarea a fost gratuită, datorită UNITER, Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și eforturilor echipei care a făcut posibil proiectul „Ziua teatrului la Dorna”.