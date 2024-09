Precizări

Liderul PSD și premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Suceava, că actuala coaliție de guvernare își va duce mandatul până la capăt. Marcel Ciolacu a spus că România are nevoie de stabilitate în momentul de față, iar social-democrații sunt cei care au adus stabilitatea în guvernarea țării. „Ne-am asumat această stabilitate politică. Vă reamintesc când eu, împreună cu colegii mei, cu domnul Stan (n.r. - președintele PSD Suceava) și, apropo, să știți că noi în PSD îi spunem Mourinho, am hotărât să intrăm la guvernare. Aduceți-vă aminte complexitatea problemelor din acel moment, de acum trei ani, când am hotărât să intrăm la guvernare. Și cred că am adus o coerență în actul de guvernare și o diferență față de vechea coaliție de dreapta, unde posturile se trăgeau din fes, unde certurile erau la ordinea zilei, când se retrăgeau miniștrii din ședințele de guvern și nimic nu funcționa. Cred că România nu dorește asta”, a spus Ciolacu.

El a adăugat că este normal ca în această perioadă de campanie electorală PSD și PNL să aibă interese diferite. „Suntem oameni maturi, avem, normal, cum este în politică, un interes nu neapărat comun la aceste alegeri fiindcă de această dată candidăm separat. Eu le-a arătat potențialul unei candidaturi comune la europarlamentare. Au ales altă cale și o respect”, a declarat președintele PSD. Marcel Ciolacu a dat asigurări că actuala coaliție de guvernare își va duce mandatul până la capăt și a estimat că în jurul datei de 23 decembrie 2024 va fi învestit viitorul Guvern al României.