De luni

Anul școlar 2024-2025 va începe în şcolile din municipiul Fălticeni sub auspicii extrem de favorabile, după o vară plină de investiții semnificative în infrastructura educațională a orașului. Primarul Gheorghe Cătălin Coman a anunțat că sume importante au fost alocate pentru modernizări și reparații în grădinițe, școli gimnaziale și colegii, astfel încât elevii și profesorii să beneficieze de cele mai bune condiții de învățare.

„Credem că efortul pe care l-a făcut administrația locală va fi răsplătit prin seriozitate și rezultate bune în noul an școlar”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

În plus, pe 26 iulie 2024, Primăria municipiului Fălticeni a semnat un contract în cadrul căruia au fost deja livrate echipamente IT, în cadrul proiectului „Dotarea cu materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Fălticeni, județul Suceava”, în valoare de 6,981 milioane de lei. Valoarea totală a proiectului se ridică la 13,25 milioane de lei, finanţarea este asigurată din fonduri europene și acoperă, pe lângă achiziția de table interactive, laptopuri, sisteme de sunet, camere pentru videoconferință, imprimante multifuncționale, scannere portabile, mobilier, materiale didactice și dotarea laboratoarelor şcolare.

„Este un proiect cu fonduri europene extrem de important și extrem de valoros pentru toate unitățile de învățământ din Fălticeni. Practic toate sălile de clasă, de la toate unitățile de învățământ, vor avea mobilier nou încă din această toamnă, materiale didactice și echipamente digitale. Anul școlar 2024-2025 ne găseşte cu toată aparatura IT livrată și montată pentru a putea fi folosită din prima zi de școală”, a adăugat primarul Cătălin Coman.

Proiectul promite să transforme radical sistemul educațional local, aducând tehnologie de ultimă generație în sălile de clasă și ridicând astfel standardele educaționale la nivel internațional. Urmează dotarea tuturor unităţilor de învăţământ, inclusiv grădiniţe, cu echipamente non-TIC, materiale didactice şi mobilier.

„Sunt lucruri extrem de importante care vor asigura practic sustenabilitatea sistemului educațional pe termen mediu și lung. Este unul dinte cele mai mari proiecte derulate la nivelul României şi este al doilea proiect de o asemenea anvergură pentru şcolile din municipiu, finanțat cu bani europeni, după cel prin care am asigurat pentru toți elevii 6.450 de tablete, şi pentru fiecare profesor câte un laptop”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Investiție de 30 de milioane de lei pentru renovarea și consolidarea Colegiului „Vasile Lovinescu”

Colegiul „Vasile Lovinescu”, şcoală care aîmplinit în acest an100 de ani de activitate, beneficiază de o investiție de 30 de milioane de lei pentru renovarea și consolidarea clădirii principale. Acest proiect este cel mai mare de acest fel din istoria infrastructurii școlare a orașului și include, de asemenea, măsuri pentru creșterea eficienței energetice a clădirii.Investiția atrasă de Primăria municipiului Fălticeni prin intermediul unui program național destinat clădirilor vechi și foarte vechi urmează să fie pusă în operă în viitorul apropiat.

La nivelul județului Suceava doar trei astfel de investiții au fost admise pe lista obiectivelor care vor primi bani, prin Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică.

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, reabilitată printr-un proiect de 3,5 milioane de lei

Şi Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” se află în plin proces de reabilitare, printr-un proiect de 3,5 milioane de lei, ce vizează îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea instalațiilor electrice şi termice. Lucrările se desfășoară pe două fronturi, la exterior și la interior, şi sunt programate să se finalizeze în februarie 2025. Până atunci, elevii vor fi relocați în diverse unități de învățământ.

Proiectul asigură anveloparea clădirii cu un strat izolant, instalarea unor sisteme alternative de producerea energiei electrice și termice pentru consum propriu, lucrări la sistemul de climatizare și ventilare naturală, lucrări de modernizare ale sistemului de iluminat, o șarpantă nouă, refacerea finisajelor interioare și înlocuirea sistemului de colectare și evacuare pentru apa pluvială.

Din bugetul local sunt prevăzute lucrări la instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendii, amplasarea de hidranți interiori și montajul unui paratrăsnet.

După finalizarea investiției, unitatea de învățământ va consuma anual de șase ori mai puține resurse primare de energie (curent electric și gaz metan), iar nivelul gazelor cu efect de seră va fi de șase ori mai mic decât în prezent.

Până la finalizarea lucrărilor de renovare în școală, şase clase de învățământ primar vor învăța în corpul vechi al școlii, în două schimburi, iar alte patru clase de învățământ primar vor învăța la Școala Gimnazială „Ioan Ciurea”, cu program de la amiază (de la ora 12). Clasele de gimnaziu vor fi relocate la Colegiul Național „Nicu Gane”, programul de studiu fiind după-amiaza. Clasele de la Step by step vor învăţa în fosta Grădiniță „Lizuca”, pe strada 1 Mai. Aici au fost igienizate toate spațiile și dotate cu cele necesare pentru susținerea procesului educativ în bune condiții, după ce Grădiniţa „Lizuca” s-a mutat în noua clădire finalizată în decembrie 2023.

Alte investiţii importante urmează a fi finalizate în curând

Printre investițiile care urmează a fi finalizate în această toamnă se numără noua cantină școlară de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, cea de-a doua finanțată din bugetul local, care va dispune și de săli multimedia şi pentru cursuri la etaj. Proiectul este realizat după ultimele norme impuse de ISU și DSP, dotarea cantinei și a bucătăriei urmând a fi făcută cu fonduri de la bugetul local, iar pentru sălile de cursuri prin fonduri externe.

„Elevii nu vor mai părăsi incinta unității de învățământ pentru servirea mesei de prânz. Vor avea o cantina dotată cu utilaje de ultimă generație pentru prepararea hranei, asigurând securitatea, confortul și prețurile diminuate ale serviciilor”, a precizat primarul Cătălin Coman.

O altă investiție în infrastructura educațională municipală aproape finalizată este construcţia unei săli de sport moderne, cea de-a patra de la nivelul unităților gimnaziale, la Școala „Ion Irimescu”. Sala de sport are 1.000 mp și este cea mai mare din rețeaua școlară locală. Dispune de un spațiu generos pentru practicarea sporturilor de masă cu suprafață de joc din material aderent, vestiare pentru elevi și profesori, sală pentru materiale didactice etc. Proiectul este finanțat exclusiv de la bugetul local, urmând a fi inaugurată la începutul acestui an școlar.

Şi la Colegiul Naţional „Nicu Gane” se derulează lucrările pentru reabilitarea și eficientizarea termică a clădirii internatului, finanţate prin PNRR.

Reabilitarea internatului școlar va aduce beneficii pe termen scurt, mediu şi lung atât în privinţa economiei de energie, a ridicării standardelor educaţionale şi a condiţiilor igienico-sanitare. În această perioadă se execută lucrări de intervenție asupra structurii de rezistenţă a clădirii, de creștere a eficienței energetice şi de construcţie a noii şarpante, reabilitarea instalațiilor electrice, termice și sanitare. La final, eficiența energetică a clădirii va conduce la o reducere a consumului de energie (curent electric şi gaze naturale) cu 50% față de cel de până acum. Clădirea va dispune de 5 săli de curs la parter, cu capacitatea de 25 elevi fiecare, şi 36 camere pentru cazarea elevilor (câte 3 persoane în fiecare camera), fiecare cameră având grup sanitar propriu. La etajul 1 două dintre camere vor fi destinate persoanelor cu dezabilități (câte 2 în fiecare cameră), capacitatea totală de cazare fiind de 106 elevi. Internatul va mai dispune de oficiu pentru prepararea hranei, spaţii pentru lectură şi studiu, spații tehnice şi pentru întreţinere, grupuri sanitare pentru elevi şi profesori la parter.

Aceste proiecte subliniază angajamentul administrației locale față de dezvoltarea infrastructurii educaționale și asigurarea unor condiții optime pentru elevi și profesori, contribuind astfel la creșterea calității educației în Fălticeni.