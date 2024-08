„Tabăra de bine”

Vineri, 9 august, la Fălticeni, a avut loc o întâlnire memorabilă cu doi campioni din comuna Râșca, Florin Arteni și Ilie Matei, organizată de Primăria Municipiului Fălticeni, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”, Asociația „Maria Holtzhauser” și Asociația „Valea Comorilor” din Râșca, în cadrul proiectului „Tabăra de bine”. Acest proiect, dedicat copiilor sărmani și merituoși, își propune să le ofere acestora noi oportunități și sprijin în dezvoltarea lor, fiind susținut de profesori de sport, sponsori și voluntari.

Evenimentul a debutat cu o prezentare a Nicoletei Hoștinariu, bibliotecar-șef, despre istoria Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” şi a Muzeului Fălticenilor. Despreimportanța unei biblioteci publice într-o comunitate, care poate fi şi un loc în care copiii să vină să își facă și temele, despre cabinetul unui scriitor, fiul Fălticeniului Grigore Ilisei, despre dragostea profesorilor față de copii, pentru că „nici un om care lucrează în învăţământ nu ar sta acolo dacă nu ar avea o inimă atât de mare încât să poată să vă cuprindă pe toţi” şi despre pasiuni a vorbitprof. dr. Mihaela Grădinariu, moderatoarea întâlnirii. Aceasta a vorbit și despre succesul celor doi campioni din Râșca.

Florin Arteni: de la băncile școlii din Râșca la podiumurile olimpice

Florin Arteni, canotor de renume, a povestit prin mesaj video cum a început să practice acest sport la vârsta de 12 ani și despre parcursul său impresionant, care include multiple titluri naționale și internaționale, culminând cu participările la Jocurile Olimpice de Tineret și la Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris.

Florin i-a îndemnat pe tineri „să viseze şi să lupte pentru a-şi îndeplini visele, pentru că nimic nu este imposibil”.

Florin Nicolae Arteni a fost descoperit de antrenorul Ioan Despa, pregătit mai întâi la Fălticeni, apoi la Constanta, câștigând două titluri balcanice la dublu vâsle şi 4 vâsle, după care s-a mutat la Centrul Naţional Olimpic pentru juniori de la Orşova. In 2018, la Campionatele Europene de juniori (U20) din Franţa, a urcat pe treapta a doua a podiumului la doi rame fără cârmaci, iar câteva luni mai târziu, la Campionatele Mondiale de juniori din Cehia a terminat proba de doi rame fără cârmaci pe primul loc. La Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires (2018), Florin Arteni a cucerit medalia de argint în proba de doi rame fără cârmaci. La Olimpiada de la Tokyo, din 2020, râşcanul a ocupat locul 7 în proba opt rame cu cârmaci, iar recent, la Olimpiada de la Paris, a ocupat locul 4 în proba de dublu rame, la câţiva centimetri de locul 3, şi locul 5 în proba opt rame cu cârmaci.

„Pe Florin Arteni l-am avut elev. Era cel mai înalt elev din clasă, stătea în ultima bancă, era un elev foarte sensibil, cu foarte mult bun-simţ, care a fost luat la Fălticeni de antrenorul Ioan Despa, omul care culege perlele din baza de selecţie la canotaj din jurul Fălticenilor. După ce s-a pregătit şi a obţinut rezultate foarte bune la Fălticeni, Florin a plecat la Constanţa, apoi la Orşova, acolo unde se pregăteşte lotul naţional al României, şi are foarte multe premii obţinute în competiţii naţionale şi internaţionale. A terminat Facultatea de educaţie fizică şi sport şi masteratul la Craiova.

M-am întâlnit anul trecut cu Florin şi la plecare am dat mâna cu el. Şi acum simt în palmele mele bătăturile din palmele lui, de la vâsle. Ambele palme sunt roase de acele bătături. Asta însemnă muncă, asta înseamnă efort, este dorinţa lui de a fi cel mai bun, concretizată în foarte multe premii”, a spus Prof. dr. Mihaela Grădinariu.

Elevii au nevoie de modele în viaţă, iar vineri Florin Arteni a fost unul din modelele pentru tânăra generaţie, acesta intrând în direct prin mesaj video cu cei prezenţi la Biblioteca Municipală.

Ilie Matei: Lecții de viață și perseverență de la un vicecampion olimpic

Ilie Matei, fost campion național la lupte greco-romane, a împărtășit amintiri despre cariera sa de succes, inclusiv medaliile obținute la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și la Campionatele Europene. El a subliniat importanța muncii asidue și a pasiunii pentru sport.

Ilie Matei a plecat din satul natal în 1974, după terminarea clasei a VIII-a, la un liceu industrial din Suceava unde s-a apucat de lupte greco-romane în cadrul Clubului CSM Suceava. Opt ani consecutivi a fost campion naţional în limitele categoriei de 90 kg. În 1984 a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. La Campionatele Europene din 1985 si-a adjudecat de asemenea argintul, după ce cu doi ani mai devreme, la CE din 1983, a obţinut medalia de bronz.

„Am avut o copilărie frumoasă la Râşca, am muncit de mic. Îmi plăcea handbalul, jucam în echipa şcolii, am vrut să continui la liceu, echipa era formată din elevi de anul IV şi V. M-a văzut un antrenor de lupte, aveam forţă pentru că am muncit şi la pădure, şi m-a luat la lupte. Din acea zi, până în 1988, când trebuia să merg la Olimpiada de la Seul, nu am mai scăpat de lupte. Am făcut 18 ani de performanţă, lupte greco-romane, iar timp de 12 ani am fost în lotul olimpic. Am fost dublu campion balcanic la seniori, în 1981 am ieşit campion mondial universitar, în 1983 medalie de bronz la europene, în 1985, medalie de argint la europene şi în 1984 vicecampion olimpic unde am pierdut la 1 - 1 cu americanul. La Olimpiadă, când am pierdut cu 1-1, am fost campion olimpic 5 minute şi jumătate, mai erau 27 de secunde şi m-a egalat americanul la el acasă, sala era plină, meciul este filmat pe YouTube. Trei zile am plâns pentru că am pierdut la egalitate. În sport mai pierzi meciuri, dar când pierzi la egalitate şi în ultimele secunde, te doare sufletul”, ne-a mărturisit campionul Ilie Matei.

Ilie Matei susţine că pentru a obţine rezultate, „în primul rând trebuie să îţi placă acel sport şi să fii foarte serios în sport, să munceşti foarte mult pentru a obţine ceea ce vrei. Fără muncă, numai cu talent, nu poţi să ai rezultate. Sporturile individuale sunt mai dure, trebuie să munceşti mai mult, pentru că eşti singur, nu te ajută echipa. Eram eu de la Suceava şi încă un sportiv de la Constanţa, Ion Draica, eram singurii sindicaliști, cum se punea atunci, la 10 categorii, de la 48 la + 100, şi trebuia să muncesc foarte mult ca să îi înving pe toţi sportivii legitimaţi la Steaua, Dinamo, ca să prind lotul olimpic” ne-a spus Ilie Matei

Recunoașterea meritelor: distincții pentru campioni și voluntari

Ilie Matei a prezentat copiilor mascota olimpică şi medalia de argint de la Los Angeles şi o parte din medaliile obţinute în cele peste 40 de turnee internaţionale câştigate.

Înainte ca Lucica Papuc, reprezentanta Asociaţiei „Valea Comorilor” din Râşca să ofere distincţii, plachete şi flori celor doi campioni, Mariei Holtzhauser, pentru activitatea de voluntariat şi pentru frumoasa iniţiativă „Ţara de Bine”, anul viitor urmând a avea loc o întâlnire şi la Râşca, şi profesoarei Mihaela Grădinariu pentru organizarea întâlnirii dintre tineri şi campioni, Maria Holtzhauser a mulţumit pentru primirea frumoasă la Fălticeni, colaboratorilor şi sponsorilor de la Râşca şi Fălticeni şi celor doi campioni care au acceptat invitaţia de a le împărtăşi copiilor o parte din experienţele de la competiţiile sportive la care au participat.