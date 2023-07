Organizare

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că Târgul de Turism „Bucovina” va fi organizat în perioada următoare în mai multe zone din țară, dar și în străinătate. Prezent la Câmpulung Moldovenesc alături de ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, Gheorghe Flutur a spus că noua Stațiune Turistică Bucovina, din care fac parte toate cele 25 de stațiuni de interes local și național din județ, va fi promovată mai mult atât pe plan intern, cât și extern. El a amintit că noua Stațiune Turistică Bucovina a fost lansată oficial odată cu ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” de la Câmpulung Moldovenesc. „Aici veți vedea standuri ale tuturor celor 25 de stațiuni din județ, patru de interes național și 21 de interes local. Iar, mai nou, am primit avizul și e aici fostul ministru al Turismului, domnul Cadariu, și îi mulțumesc pentru că Suceava și toată regiunea Bucovinei a reușit să primească statutul de Organizație Regională de Management al Destinației Turistice. Practic, vrem să lucrăm asociați ca să promovăm mai puternic Bucovina, să vină oamenii și să rămână mai multe zile în Bucovina. Și din acest moment vom organiza în țară și în străinătate multe târguri de acest fel, cu port popular, cu tradiții, cu meșteri”, a precizat Flutur. El a arătat că alături de Consiliul Județean și cele 25 de stațiuni, noua Stațiune Turistică Bucovina are ca parteneri și Universitatea Suceava, Direcția Silvică, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Camera de Comerț și Industrie, iar ca intenție este atragerea în această asociere și a hergheliilor din județ. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că potențialul turistic al Bucovinei este imens și își dorește ca împreună cu primarii localităților-stațiune să dinamizeze și mai mult această activitate. „Anul trecut am avut peste jumătate de milion de turiști în județul Suceava. A fost o creștere puternică, deși anul trecut a început războiul din Ucraina și totuși au venit turiști. Sunt convins că anul ăsta o să vină și mai mulți”, a precizat șeful administrației județene. El a mai spus că din Suceava sunt curse aeriene spre multe țări, motiv pentru care vrea ca acest Târg de Turism „Bucovina” să aibă loc și în Anglia, Franța, Belgia, Olanda, Spania, Italia sau în Israel. Gheorghe Flutur a ținut să-i transmită ministrului Afacerilor Externe că se poate baza întotdeauna pe Bucovina, pe județul Suceava. „Când am scris pe poarta de intrare în județ <Hai în Bucovina!>, am scris pentru că avem motive. Iar noi trebuie să fim gazde bune, așa cum se șade bine bucovinenilor, ospitalieri, cu o gastronomie excepțională a bucovinencelor noastre care ne fac cinste în țară și peste hotare”, a declarat Flutur. El a adăugat că ambasadorii și miniștrii care vin în România pot să găsească în Bucovina „o carte de vizită” care face cinste României. De precizat că la prezentarea Târgului de Turism și a Stațiunii Bucovina au fost prezenți, pe lângă primarul din Câmpulung Moldovenesc și primarii din zona de munte, și primarul Sucevei - Ion Lungu, precum parlamentarii Constantin-Daniel Cadariu, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu.