Miercuri, activitate online

Artista Camille Laïlyeste invitată de Alianța Franceză din Suceava miercuri, 5 aprilie 2023, la ora 18:00, la după-amiezile francofone, activitate online destinată promovării cântecului francez și francofon, „Le chanteur du mois/Cântărețul lunii”.

Activitatea, concepută sub forma unui interviu cu un interpret/ă francofon/ă, care s-a remarcat deja în peisajul muzical actual, este animată de Frederic Castel, profesor la Universitatea din Reims, Franța, și prezentatorul uneia din cele mai ascultate emisiuni muzicale franceze online „On allume les étoiles/Aprindem stelele”.

Invitata lunii aprilie este artista Camille Laïly, care va interveni online cu ocazia lansării primului CD semnat cu numele său, după mai multe apariţii şi cântece lansate sub numele Les Lueurs de Lily. Activitățile se adresează tuturor categoriilor de public și sunt gratuite.

Camille Laïly este atât interpretă, cât şi compozitoare şi poetă. Născută la Lyon, studiază muzica din copilărie – pianul, acordeonul, dar şi cântecul liric. Creşte cu muzica lui Simon & Garfunkel, Chopin, Barbara, Debout sur le Zinc.

În 2011, ajunge la Paris în cadrul studiilor de inginer, ocazie cu care descoperă jazzul, dar şi primele scene şi apariţii la radio. Participă la atelierele de scriere ale lui Claude Lemesle şi se formează la şcola lui Didier Lockwood sub îndrumarea Sarei Lazarus. Toate aceste întâlniri îşi pun amprenta în muzica pe care Camille Laïly o interpretează cu multă pasiune şi în care se regăsesc influenţe folk, jazz şi world music.

Artista lansează două albume – Bulle (2015) şi Poèmes Jazz (2017) sub numele de Les Lueurs de Lily, reia sub formă de trio Nougaro, le jazz et la chanson (2019) şi publică cântece din lumea întreagă pe Youtube – Around the World (2021). Cântă pe scenele pariziene (Forum Léo Ferré, Connétable, Baiser Salé, Marcounet...), în special muzică jazz, face mai multe turnee în Asia şi Noua Zeelandă, dă concerte online...

Lansat în februarie 2023, albumul Crépuscule reprezintă o colaborare a cântăreţei Camille Laïly cu chitaristul Hugo Corbin şi contrabasistul Nicolas Fleury şi conţine 13 piese originale, o adevărată „odă a luminii, într-o lume din ce în ce mai întunecată”. Printre cântecele cele mai cunoscute, amintim Libre, La Rose et l’Olivier, Les cataractes, etc.

Organizatorii spun că întâlnirea francofonă din această săptămână își propune să aducă mai aproape de publicul francofon o interpretă sensibilă, o prezenţă dulce şi puternică în acelaşi timp, o voce care vrăjeşte publicul cu fiecare melodie interpretată.Linkul de participare la această întâlnire online este https://meet.google.com/ckg-xend-egişi va fi disponibil atât pe adresa de Facebook a Alianței Franceze din Suceava: https://www.facebook.com/Alliance-Francaise-de-Suceava-100509888805151 , cât și pe site-ul Alianței Franceze din Suceava: https://afsuceava.ro.