Început de an

A intrat în tradiția Mănăstirii Moldoviţa ca în fiecare an, în prima zi, obştea de maici să fie gazda urătorilor de la Vatra Moldoviţei. Pe data de 1 ianuarie 2023, cu puţin timp înainte ca Liturghia Sfântului Vasile cel Maresă se încheie, la poarta mănăstirii şi-a făcut apariţia Ansamblul folcloric „Gura Izvorului”, condus de prof. Ilaria Puşcă, pentru a ne încânta cu colinde, urături, dansul ursului şi al caprei.

După ce au străbătut ţara în lung şi-n lat, prezentând obiceiuri de iarnă specifice din Vatra Moldoviţei, chiar dacă erau obosiţi după o noapte de urat, membrii ansamblului au intrat cu mic cu mare, prin poarta larg deschisă de maici, în curtea ctitoriei voievodului Petru Rareş, conform tradiţiei să aducă bucurie obştii mănăstireşti.

Coordonatoarea ansamblului, prof Ilaria Puşcă a avut grijă ca şi în acest an versurile din colinde, urături şi sorcovă să fie adaptate vremurilor prin care trecem. Cel mai mic membru al grupului este Rareş, care doar 5 anişori, iar veteranul este badea Constantin Moisa, care la cei 83 de ani ai săi însoţeşte ansamblul peste tot. Povestea din curtea mănăstirii a început în anul 1995 şi de atunci, în fiecare an, urătorii sunt aşteptaţi cu nerăbdare de maici, preoţi şi de turiştii veniţi să petreacă sărbătorile de iarnă în această zonă.

„Gura Izvorului”, ansamblul care aduce datinile şi obiceiurile de iarnă în curtea mănăstirii Moldovița

Profesoara Ilaria Puşcăne-a spus: „Gura Izvorului este un grup eterogen, format din copii, din profesori, din părinţi, sătenii locului, oameni legați de dragostea de folclor, de straiul strămoşesc de tot ceea ce a mai rămas frumos şi curat în comuna Vatra Moldoviţei şi în dulcea Bucovină.

Este împământenită deja datina uratului şi a aratului. Din păcate, nu a dat Dumnezeu omăt şi cu toate că neaua nu s-a aşternut noi urmăm ceea ce am prins de la bunicii şi străbunicii noştri, de la cei cu părul alb cum ne place să spunem, să venimîn curtea Mănăstirii Moldoviţa, care îşi deschide larg porţile şi aşteaptă urătorii, după datina străbună, cu plugul. Este adevărat că lipsesc boii. Au fost ani când aduceam boii de departe, din munţi, cu trudă, ca să tragem o brazdă de omăt, roată, prin ograda Mănăstirii. Acum am venit fără boii cu coarnele înstruţate, cu colaci şi cu ştergare, dar suntem frumoşi aşa cum suntem. Obosiţi de atâta cale, pentru că am urat mult în această perioadă pentru a duce în ţară frumuseţea Bucovinei.

Suntem un grup frumos constituit, începem cu o colindă la fereastra gospodarului, cu o strigare prin care colindătorii şi urătorii îşi cer voie să intre în casă, cu texte frumos meşteşugite, că de ce să nu recunosc, mi-a dat Dumnezeu acest dar de a ticlui cumva cuvintele simple, adevărat foarte simple, dar care ajung la inima românului şi îl fac să se bucure şi uşor să lăcrimeze atunci când vorbesc despre părinți, despre copilărie, despre tot ceea ce s-a întâmplat odată, când părinţii erau tineri şi sănătoşi şi ograda era plină de veselie.

Dacă aveţi straie de la bunici, îmbrăcaţi-le şi poftiţi la Mănăstirea Moldoviţa să vedeţi ce frumusețe se aşterne sub zidurile încărcate de poveste şi de istorie. Sus sunt sfinţii, iar jos suntem noi, cei care păstrăm tradiția”.

La 83 de ani, Constantin Moisa încă face parte din alai

La 83 de ani, Constantin Moisa s-a alăturat celor mai tineri membri ai ansamblului pentru a transmite obştii Mănăstirii Moldoviţa un an cu bucurie şi sănătate. Octogenarul, cunoscut rapsod, meşter popular şi cioplitor în piatră din Ciumârna ne-a spus că din vechime tradiţia impune ca din alai să facă parte şi fluieraşul, care cântă la urătură, la capre şi la urs, iar din anul 1997 face parte din acest grup şi participă la toate spectacolele.

Filip Iasinovschi este unul din cei mai buni toboşari din Bucovina, fiind coordonatorul echipei de muzicieni care cântă la capră şi la urs şi care împreună cu profesoara Ilaria Puşcă compun cântecele Ansamblului „Gura Izvorului”, sau îi învață pe cei mai tineri cele transmise din generaţie în generaţie, după cum ne-a mărturisit profesorul Traian Puşcă.

Obiceiuri de iarnă ca la Vatra Moldoviței nu sunt nicăieri

După o evoluţie de excepţie, îndelung aplaudată de cei prezenţi, care s-a încheiat cu emoţionantul Imn al Bucovinei, „Cântă cucu-n Bucovina”, pe versurile lui Constantin Mandicevschi, „drama Bucovinei pierdute, prea sfâşietorul ei Imn, care produce nesfârşită iubire şi nesfârşită suferinţă, nesfârşite speranţe şi nesfârşite dezamăgiri”, după cum spunea Dorin Popescu, fost diplomat al Statului Român la Cernăuţi (2007-2011), preşedinte de onoare al Juriului la concursul „Cealaltă Bucovină”,a urmat cuvântul părintelui protosinghel Leontie. Părintele Leontie a felicitat membrii ansamblului pentru modul cum ştiu să încânte inimile şi sufletele oamenilor din întreaga ţară, îndemnându-i pe ce prezenţi să privească harta Bucovinei pentru a simţi cum inima bate mai tare.

„Avem un grup compus din cel mai mic până la cel mai în vârstă om din zona aceasta, Vatra Moldoviţei, grup care an de an, nu numai la sărbătorile de iarnă, ci şi la cele pascale şi la sărbătoarea hramului ne încântă suflete şi inimile fiecăruia. Acest minunat grup ne retrezește conștiința care de multe ori este adormită de materialismul care pune stăpânire pe viaţa noastră. Aşa cum a început, ne aduce aminte de colindul Naşterii lui Hristos, ne vesteşte anul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, dar, în acelaşi timp ne urează un an nou rodnic pe care Dumnezeu ni-l binecuvântează dacă noi vrem să fie binecuvântat. De multe ori, ca păstor de suflete, mă gândesc dacă turma aceasta mai ascultă de cuvântul lui Dumnezeu? Cuvânt pe care aceşti minunați copii şi oameni nu numai la sărbători îl păstrează şi îl cultivă. Acest cuvânt ar trebui să rodească, aşa cum s-a încheiat această minunată urare de semănat, în inima fiecăruia.

Să fiţi binecuvântaţi cu toţii, şi cei mici, şi cei mari, şi cei care aţi colindat şi aţi urat şi cei care aţi primit colinda şi urătura şi Dumnezeu să binecuvânteze anul acesta. Să fie un an cu multă pace în inima fiecăruia, să nu fie dezbinare în familii, să nu fie durere în suflet”, a spus părintele protosinghel Leontie.

Impresionat de cele văzute a fost şi preotul Ovidiu Balahura, slujitor la Biserica Sf. Fanurie din Bucureşti.

„Grupul acesta, de la cel mai mic la cel mai mare, sunt pentru noi o lecţie de viaţă. S-au adunat aici şi noi împreună cu ei suntem sufleteşte alături de cei din nordul Bucovinei, simţim că suntem români. Asemenea părintelui Leontie, am simţit şi eu lacrima pe suflet că Bucovina este ruptă în două, dar până la sfârşit Dumnezeu este cu noi. Să nu uităm că suntem români!”, a fost îndemnul părintelui Ovidiu Balahura.

Tradiția şi credinţa care ne ajută în viaţă

Urătorii au fost răsplătiți de maica stareță stavrofora Benedicta Tatulici cu bani, colaci, mere, vin pentru cei mari şi ceai pentru cei mici, dar şi cu promisiunea revederii în perioada sărbătorilor pascale.

„Aceşti dragi copilaşi, împreună cu doamna profesoară Ilaria Puşcă, cea care scrie versurile, compune muzica şi îi învaţă ne vizitează în fiecare an de Crăciun, de Paşte, la hramul Mănăstirii pentru a ne aduce aceste frumoase cântece, aceste frumoase obiceiuri. Tradiţia şi credinţa merg în paralel, iar ceea ce au prezentat aceşti oameni aici s-a putut realiza pentru că au credinţă, au crescut aici, sub zidul mănăstirii. Acest grup este unicat, a prezentat spectacole în ţară şi peste hotare, au fost recent la Oradea, unde au obţinut locul I din 20 de grupuri, la Sighetul Marmaţiei, au fost primii din 40 de grupuri participante. Cu aceste datini, obiceiuri, cântece şi dansuri populare au fost şi peste hotare. Îi mulţumim şi domnului primar pentru că a avut grijă şi i-a ajutat să ajungă atât de departe.

Vin la biserică, păstrează credinţa iar dacă nu ar fi doamna profesoară Ilaria, nu ar fi temelia care este baza învăţăturii. Este şi meritul părinților care cresc copilaşii, care îi îmbracă în portul tradiţional de aici, din Bucovina. Vă mulţumim din suflet că aţi venit la noi la Moldoviţa, că păstraţi vie tradiţia şi să o ţină Dumnezeu sănătoasă pe doamna Ilaria. Tradiţia şi credinţa ne ajută în viaţa noastră. Să vă bucure Maica Domnului pentru osteneala pe care aţi depus-o şi vă dorim un an cu sănătate, cu bucurii, cu pace şi la mulţi ani!”, a spus stavrofora Benedicta, stareţa Mănăstirii Moldoviţa.