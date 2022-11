Măsuri

Constantin Schipor, tânărul în vârstă de 26 de ani care l-a accidentat mortal la începutul lunii noiembrie pe un bărbat, tată a 12 copii, a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore de polițiști. Tânărul este acuzat de comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe” și „ucidere din culpă”. În cursul zilei de marți, Constantin Schipor a fost prezentat în fața unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, iar acesta a decis să-l plaseze sub control judiciar, ceea ce înseamnă că are o serie de obligații.

Accidentul soldat cu decesul lui Anghel Onofreiciuc, de 50 de ani, din Vicovu de Sus, s-a produs în ziua de 2 noiembrie, iar reținerea lui Constantin Schipor a întârziat atât de mult deoarece tânărul a fost internat în spital, unde a fost operat pentru ruptură de splină, având de asemenea și traumatism toraco-abdominal cu pneumotorax.

Accidentul cu final tragic pentru tatăl a 12 copii s-a produs după-amiaza, în jurul orei 16.00. La acea oră, Anghel Onofreiciuc mergea cu autoutilitara VW Transporter spre școală, pentru a aduce copiii acasă de la cursuri.

Bărbatul a efectuat viraj la stânga, pentru a întoarce mașina, peste marcajul continuu. Din spate venea autoturismul Audi care a intrat violent în microbuz, chiar pe partea conducătorului auto. Autoutilitara a fost răsturnată și aruncată în afara carosabilului. Bărbatul în vârstă de 50 de ani nu a avut cum supraviețui impactului deosebit de violent.

Pompierii militari care au intervenit la fața locului l-au găsit pe Anghel Onofreiciuc încarcerat în autoutilitara răsturnată. Cei doi tineri din Audi au fost găsiți conștienți și cooperanți, însă aveau și ei leziuni serioase.

Imaginile video indică destul de clar că șoferul autoturismului Audi circula cu viteză cu mult peste limita de pe acea porțiune de drum. Pe lângă asta, probele biologice recoltate au confirmat că Schipor consumase băuturi alcoolice. El avea o alcoolemie de circa 1 la mie în sânge, după ce aparatul etilotest a indicat în cazul acestuia valoarea de 0,58 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.